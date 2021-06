María Fernanda Callejón, segura de su pasado: “No borraría nada de Google”

Este mediodía, María Fernanda Callejón pasó por Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe y aceptó el desafío del “cuestionario intragable”. Fiel a su estilo, la actriz respondió una a una las preguntas picantes de la conductora y recordó sus años más atrevidos como vedette y su noviazgo con Guillermo Coppola.

“¿Qué resultado de búsqueda de Google eliminarías?”, fue la primera pregunta para romper el hielo en un juego que suele preocupar a los invitados. Casi sin dudarlo, Callejón respondió enseguida: “Nada, que salga todo a la luz. A bancarse el archivo ”, bromeó primero y retrucó luego, al asegurar que Florencia Peña tenía “más archivo” que ella. “Bueno, vos tenés más que yo. Vos más divertida, yo sola como un hongo. Lo más picante son las seis tapas de Playboy que hice. Fue récord en Argentina” , recordó la actriz.

Mientras bromeaban sobre sus partes íntimas, Marcelo Polino puso orden en el estudio y la conductora siguió con el cuestionario. Tras reconocerse como una madre un poco “sobreprotectora”, la exvedette aseguró: “Creo que ninguna mujer está preparada para semejante cosa como es ser madre. Ahora estoy un poquito soltando porque al ser hija única y tan deseada…”.

Tras contar que será parte de la quinta temporada de El marginal, Callejón recordó algunas anécdotas con su hermana años atrás, cuando vivían juntas en Puerto Rico. “Fue terrible. ¡Lo que no hicimos! Un amigo nuestro, que era basquetbolista, nos había dado un auto y veníamos copeteadas con ‘la Sandra’ que nos salvamos de p… No tenía dirección hidráulica, casi no contamos el cuento”, expresó arrepentida.

Por último, la exparticipante de Corte y Confección habló de sus años en pareja con Guillermo Coppola y confirmó que el exmanager de Diego Armando Maradona dormía con 4 celulares abajo de la almohada: “No puedo contar nada, yo soy una mujer de códigos”, lanzó mientras las cámaras enfocaban a Analía Franchín, también pareja del empresario años después.

“Yo fui gestión anterior y mucho más larga que Analía”, disparó la actriz abriendo un divertido ida y vuelta. “Al principio no nos bancábamos mucho (…) Teníamos medio mala onda”, admitió. “Nooo, ¿por qué?”, interrumpió la cocinera del ciclo haciéndose la desentendida. “Ay dale, no te hagas. A vos MasterChef te cambió querida”, retrucó Callejón.

Ante la mirada atónita del panel, la mediática explicó: “Vivíamos cerca, en Las Cañitas, yo paseaba a mi perrito y medio que ni me miraba”. Tras coincidir en que para ambas Coppola es familia, la invitada habló del cariño que siempre la unió: “Para mí era mi tío Gui hasta que me lo presentó su hija Natalia”, confesó mientras la conductora del ciclo dejó escapar un polémico comentario que dio por finalizado el juego.

