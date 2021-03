Mariana Diarco, sobre Gastón Pauls: “Es un lindo chico, pero no tenemos nada”

“¿Es verdad qué tenés un nuevo amor y es Gastón Pauls?”, le preguntaron a Mariana Diarco en Intrusos, por América. “¡No tengo tiempo! Trabajo de 8 a 10 horas por día en Crónica, conduciendo el noticiero de 18 a 21, y tengo un nene de cuatro años que demanda mucha energía. Y cuando no tengo eso, duermo, así que no tengo vida amorosa”, dejó en claro Mariana. La Diarco y Pauls trabajan en el mismo canal, Crónica, y los rumores que circulan aseguran que se habían encontrado algunas veces. “No sé de dónde salió esa historia. Ojalá el día de mañana encuentre a alguien para compartir mi vida. Gastón es un lindo chico pero no tenemos nada. Lo admiro porque tiene un programa muy bien enfocado. Pero no tengo tiempo”, insistió.

Mariana fue pareja durante algunos años de El Dipy y ambos son padres de Valentino. “Tenemos una excelente relación como padres, aprendimos que estábamos mejor así. Nos queremos un montón pero llegó un punto en que no podíamos seguir”, aseguró. Y también opinó sobre el momento de alta exposición que vive El Dipy, criticando al gobierno de Alberto Fernández. “Es libre de opinar lo que quiera, y puedo estar de acuerdo o no con algunas cosas. Me pasa algo más profundo con el fenómeno del Dipy: me da pena la gente que pusimos en el gobierno antes, ahora y después”.

Mariana Diarco tuvo también un momento de mucha exposición pero, según contó, “hace seis años tuve una crisis personal fuerte y decidí alejarme un poco del medio”.

LA NACION

