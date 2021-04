Marina Calabró reveló un detalle desconocido de la pelea de Mauro Viale y Alberto Samid

El 10 de enero de 2002 sucedió uno de los hechos más recordados de la historia de la televisión argentina: la pelea entre el conductor de Impacto a las 12, Mauro Viale, y el empresario de la carne Alberto Samid. El cruce entre ambos comenzó como un tenso intercambio de palabras y terminó a los golpes.

En el estudio, además de los protagonistas de la disputa, también estaban Lito Pintos y Marina Calabró, que en las últimas horas contó un detalle que nadie conocía de aquel día.

“Esa pelea fue en Mediodía con Mauro (en realidad en Impacto a las 12), allá por el año 2002 si no me falla la memoria. Fue loquísimo. Se me cruzaba por la cabeza que eso que estaba viendo no estaba pasando”, recordó luego de lamentar la muerte del periodista, que la impactó fuertemente. “No podía creer que eso estuviera sucediendo en vivo en un estudio de televisión. Quedé muy impactada. Fue un in crescendo de intercambio de Mauro y Samid, pero jamás pensé que iba a llegar a las manos”, agregó.

Una vez que las cámaras se apagaron, la producción se procuró que la pelea no continuara. “A Mauro se lo llevó la gerenta de Programación y nos dijeron que sigamos como si nada. Era el tiempo de patacones, lecop y seguimos hablando de economía. Espero que nadie encuentre ese tape porque mi sensación es que estaba diciendo cualquier cosa por el shock que tenía”, continuó contando.

Mauro Viale: el recuerdo de su pelea con Alberto Samid - Fuente: América TV

“Terminamos el programa como pudimos entre los columnistas. Lo que se vio fue el triple de impactante si uno lo veía desde adentro”, aseguró Calabró, antes de contar un detalle de aquel día que hasta ahora no se sabía. “A Lito le dije que los separe pero me respondió, ‘que se arreglen entre ellos’. Ya me lo tomo con humor. En ese momento fue el gran interrogante”.

A pesar de recordar lo que pasó hace 19 años, la periodista expresó su deseo de que se recuerde a Viale por toda su trayectoria y no solo por una pelea. “Ojalá que la carrera de este tremendo productor de televisión, de radio y de gráfica no se reduzca a ese hecho televisivo. Pero sé también que eso es una pintura exacerbada de lo que él creía que tenía que ser la televisión. Es verdad que Mauro no fue solo eso, pero también fue eso”, concluyó.

