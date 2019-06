Marina Calabró tildó de "cartonera" a la coach de Griselda Siciliani

La coreógrafa Vanesa García Millán se defendió de las ofensivas declaraciones de la panelista y de las devoluciones del jurado

5 de junio de 2019 • 19:52

Griselda Siciliani salió a bancar a su coach, Vanesa García Millán, cuando el jurado de Showmatch dijo que la coreografía del pop latino no les había gustado porque era vintage. Y, encima, Marina Calabró la trató a la coach de cartonera. Entonces, Griselda dijo: "Vanesa es lo más. Siento que hay maltrato. Estaba en la puerta de la Universidad, por entrar a dar clases, tuvo la deferencia de dar la nota a El diario de Mariana y la bardearon". Y además, tuiteó: "Paso para decir que @VGarciaMillan es una gran coreógrafa, una artista q trabaja incansablemente y que además tiene la gracia y la velocidad de improvisación para sumarse sin prejuicios al juego que @ShowMatch y @cuervotinelli le proponen. Gracias Amiga me divierto mucho y te adoro".

García Millán estuvo en Hay que ver, el ciclo de El Nueve, y dio su versión. " El jurado me trató de antigua, diciéndome vintage, ¿no? No estoy de acuerdo. No creo ser antigua. Al jurado solo le gusta lo cool. No sé qué esperan ver de Griselda, ni imagino qué tipo de bailarina creían que era. Tiene una formación en la Escuela Nacional de Danzas, en comedia musical. A veces me pregunto qué los sorprendería. Porque siempre dicen: no me sorprendió".

Y adelantó que ya están ensayando la salsa de a tres con Carmen Barbieri. "Con Carmen la coreo va a ser vintage total. No me importa nada. Vamos con la salsa tradicional. Divina. Vamos a hacer un tema de Marc Anthony: 'Vivir la vida'".

Recordemos que Marina Calabró, en El diario de Mariana, dijo: "Veo las coreos de Griselda muy ochentosas. La coach es una cartonera. Hay coach que quieren tener más protagonismo que los participantes". A lo que Vanesa contestó: "No necesito cartonear nada. Soy prestigiosa en lo mío, tengo mucho trabajo y no necesito cartonear nada. Lo que dijo Mariana fue ofensivo. No nos conocemos, no tiene idea de quién soy yo, no la conozco a ella. Me agredió sin conocerme. De verdad tengo una carrera muy prestigiosa y no me llaman por estar en la tele. Es más, a veces me perjudica. Vengo de dar clases en la universidad y no necesito pelearme en la tele".