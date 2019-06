Showmatch 2019: Griselda Siciliani y un baile vintage que dividió al jurado

Griselda Siciliani y un baile hot Crédito: Prensa LaFlia

En su segunda presentación en el Bailando por un sueño , Griselda Siciliani protagonizó una gala que dividió la opinión del jurado, y mientras algunos la felicitaron, otros tuvieron algunos reparos en su performance. Luego de un mes de su debut en Showmatch , la actriz expresó entre risas: "Nos bailábamos encima", y luego anunció que en la salsa de a tres recibirá a Carmen Barbieri. Vestida como una tigresa, finalmente dio comienzo a una coreo que Marcelo Tinelli consideró de lo más "hot".

Al momento de la devolución, Ángel de Brito pidió el BAR, opinó que vio a la dupla con más química y observó una mejoría con respecto al debut: "La coreo mucho no me convenció, pero son dos grandes bailarines que pueden interpretar bien esta coreo vintage" (5). Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain comentó: "Me gusta mucho esta faceta sensual en Griselda, y esta noche estabas hecha una fiera. Tal vez me faltó un truquito, una sorpresa, pero estuvieron muy bien, mucha pisada escénica" (Voto secreto).

En su turno, Florencia Peña elogió la onda "vintage" y le dijo a Griselda: "Te vi haciéndote cargo de que sos bailarina, y sos una gran bailarina. Y me encanta porque saliste a romper la pista, saliste a matar y me gusta que sean eróticos, sensuales. Vos sos hiper sexual y lo tenés que traer acá, me gustó mucho, y me encanta que vayan por este camino, estuviste mucho mejor que la primera gala porque se te vio distendida y disfrutando, me encantó" (9). Finalmente, Marcelo Polino se mostró menos encantado por el número, y consideró que era algo "Adriana Aguirre y esas cosas de los ochenta" (5).

Al momento de BAR, Flavio Mendoza elogió la coreografía, pero hizo una salvedad: "Voy a criticar un poco porque cuando usan elementos, asesórense. La cinta ya me tiene harto, yo hubiera puesto una red, y eso le hubiera dado una vuelta de tuerca". Luego de decir eso, confirmó que no iba a tocar la nota, y de esa manera tomó la palabra Laura Fidalgo que se sumó a las felicitaciones: "No hubo fisuras para nada, así que mantengo la nota". Por último, Aníbal Pachano consideró que la coreografía "no descolló", pero aseguró que Grielda "estuvo muy bien", y les dio un punto para arriba luego de decirle a Polino que él es "el monumento al vintage". De ese modo, con veinte puntos Griselda se ubica entre lo mejor de la ronda.

Al momento de retirarse, y cuando tuvo la palabra, Siciliani dejó de momento el espectáculo y recordó la importancia de la jornada y el reclamo que hubo por la tarde: "Hoy es tres de Junio, y a cuatro años de la primera marcha, hoy seguimos diciendo Ni una menos".