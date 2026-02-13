Qué le pasó a Luciano Castro que debió ser internado

El actor Luciano Castro ingresó a un centro de asistencia emocional tras la ruptura con Griselda Siciliani. La decisión se dio luego de la masiva viralización de sus mensajes de audio y la separación de la protagonista de la serie Envidiosa. La internación voluntaria buscaría un mayor bienestar personal frente a una crisis de angustia.

Qué se sabe de la internación de Luciano Castro

El artista optó por una reclusión voluntaria en un establecimiento de acompañamiento grupal de la Ciudad de Buenos Aires. Los integrantes del programa LAM, América TV, revelaron los detalles sobre su presente. El periodista Pepe Ochoa explicó el motivo de la internación: “Luciano le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”.

Luciano Castro se habría internado tras separarse de Griselda Siciliani

La determinación nació luego de una charla privada entre el actor y su expareja. El tratamiento no tendría vínculo con consumos problemáticos o patologías psiquiátricas graves. El objetivo central reside en la revisión psicológica y el aprendizaje de recursos emocionales para modificar patrones de conducta.

Su situación personal desmejoró a partir de la filtración de mensajes privados. El actor mantuvo contacto con una joven danesa de nombre Sarah Borrell, a quien conoció en España y que derivó en el fin de su relación con Griselda Siciliani. Ochoa señaló que el intérprete considera a Siciliani como el amor de su vida y su pérdida provocó un estado de angustia en el actor. Su círculo íntimo sostiene que él percibe sus propias conductas como tóxicas.

El impacto de la separación y el escándalo mediático

La ruptura con Siciliani funcionó como el punto de quiebre definitivo. El actor enfrentó días de gran malestar y falta de sentido tras el abandono de la actriz. La repercusión de sus actos en las redes sociales y los medios de comunicación afectó seriamente su estabilidad.

Luciano Castro habría tocado fondo luego de su nuevo escándalo amoroso

Denise Dumas, conductora temporal del ciclo, aportó testimonios de allegados: “Me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien”. La mirada pública sobre su vida privada aceleró la búsqueda de ayuda profesional.

El centro de salud elegido ofrece terapias grupales para transitar crisis existenciales. El entorno del actor confirmó que él se siente muy delicado y necesita compañía constante. La internación busca frenar la exposición y permitir un espacio de reflexión lejos del ruido mediático. Ochoa detalló la autopercepción del artista: “Él siente que todo lo que construye, lo destruye. Dicen que a todos los que ama los aleja, y que está viviendo un infierno”.

Hablo Luciano Castro desde su internacion

La modalidad de la clínica permite ciertos vínculos con el exterior: se trata de una internación híbrida. Castro mantiene comunicación con sus hijos a través de dispositivos digitales. Sabrina Rojas, madre de sus hijos menores, confirmó la existencia de estos contactos frecuentes. La modelo viajó con Fausto y Esperanza, lo cual facilitó el inicio del proceso terapéutico del actor. Rojas aseguró que habla con Luciano de forma regular durante su permanencia en el centro.

