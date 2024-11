Mario Massaccesi define su futuro, tras la salida de Sergio Lapegüe de TN, y Nelson Castro le pone un punto final a los rumores

Desde que Sergio Lapegüe confirmó que se va de TN para hacer las mañanas de América, el canal de cable está analizando y tanteando nombres para ver quién será su reemplazo. Porque no solamente se va el periodista, sino también su compañera en Tempraneros, Roxana Vázquez. Si bien la dupla continuará al frente del noticiero hasta mediados de diciembre, ya están en danza algunos nombres. Y los que más suenan para hacer el programa líder de la primera mañana son Mario Massaccesi y la notera y productora Paula Bernini.

LA NACIÓN habló con Massaccesi, quien contó que está en plena negociación con el canal. “No está nada definido. Solamente me preguntaron si yo estaba disponible para algunos de los horarios porque quieren hacer un cambio . Dije que sí, pero no está concreto ese cambio todavía. Tengo una nueva reunión en estos días para que me digan cómo sigue la cosa”, se sinceró.

Y es que Massaccesi deberá también hacer algunos movimientos en su rutina laboral, ya que conduce Cuestión de peso, todas las tardes en eltrece, y también En síntesis, el noticiero que cierra la programación de la emisora. Sabe que con todo no va a poder y él también deberá tomar decisiones.

Además, se rumorea que la periodista Paula Bernini podría ser su compañera en Tempraneros, pero también hay dudas porque dicen que ella preferiría quedarse como movilera. Bernini se especializa en coberturas largas junto a un equipo de productores y camarógrafos, por ejemplo este año cubrió el caso Loan, en la provincia de Corrientes. Entró a Artear en 2001 haciendo producción para el programa El periodismo que viene, que conducía Canela, y luego se pasó a Telenoche investiga. Durante largos años trabajó detrás de cámaras hasta que decidió salir a hacer notas y se enamoró de la calle y del vivo.

De cara al 2025 y este inesperado pase, en TN están analizando su grilla de programación y viendo de acomodar duplas y modificar programas. Recordemos que todo este revuelo sucedió cuando Lapegüe contó que dejaba el canal después de 34 años. “Sentí que es el momento de salir de la zona de confort y aceptar desafíos. Pero me la juego. Cada vez que me llamaban de otros canales tenía la duda y me preguntaba ‘me quedo o me voy’. Siempre me quedé por el canal, por la gente que son mis amigos y van a seguir siéndolo, aunque ya no venga a trabajar acá todos los días. Voy a sumar otros… Entré al canal siendo novio de mi mujer, me casé, tuve hijos y mis hijos ya se fueron de casa (risas). Salgo de la zona de confort porque la propuesta es muy seductora, muy interesante y quiero parar de hacer noticieros”, le contó LA NACIÓN hace apenas unos días.

Falto poco para fin de año y muchas miradas están puestas en las radios también porque allí es uno de los lugares en donde se producirán algunos de los cambios más resonantes de programación. Mientras varios nombres suenan para ocupar el lugar de Jorge Lanata en radio Mitre, muchas son las versiones del posible rearmado de la emisora que hoy es líder de audiencia en el espectro de las AM.

Nelson Castro, en la última edición de los Martín Fierro de Radio GERARDO VIERCOVICH

Tras varios días de rumores que indicaban que Nelson Castro era uno de los posibles reemplazos para la segunda mañana, horario en el que hoy se encuentra al aire Lanata sin filtro, esta semana el periodista firmó contrato con radio Rivadavia para continuar en su tradicional horario de lunes a viernes, de 16 a 19. Crónicas de una tarde anunciada fue merecedor del premio Martín Fierro al Mejor programa periodístico vespertino de AM y seguirá en 2025 con el mismo staff: Ignacio Ortelli, Alejandro Gallo, Amelia Troisi, Ariel Tarico, Juan Manuel Tucci y Lucas Bertero.

Semanas atrás, había corrido también la versión de que uno de los nombres en danza para reemplazar a Lanata era el de Alejandro Fantino, pero fue el mismo conductor de Neura, quien lo desestimó rápidamente. La gran incógnita entonces que sigue en el mercado de pases es quién ocupará el espacio que Lanata sin filtro dejará a fines de enero del año próximo.

Un nuevo accionista en América

Otra de las novedades de esta semana, la confirmó ayer oficialmente el Grupo América, que anunció un cambio en la estructura de su directorio: ingresó como accionista Gustavo Scaglione, quien adquirió la totalidad de la participación accionaria que poseía Gabriel Hochbaum.

En un comunicado enviado a los medios, expresaron: “Scaglione tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su incorporación al Multimedios América es bienvenida por su experiencia y capacidad. De este modo, la empresa continuará en su estrategia de crecimiento y diversificación”.

