Mario Massaccesi dio detalles de su duro pasado familiar

En el último tiempo, Mario Massaccesi conmovió a la opinión pública al revelar que difíciles experiencias de vida marcaron su infancia y adolescencia. El periodista y conductor suma ahora nuevos detalles sobre los tormentosos momentos familiares que sufrió durante su niñez y que describe como “horrorosos”.

Sin dar cuenta explícita de las circunstancias exactas en que ocurrieron aquellos episodios, las palabras del periodista reflejan un dolor latente y una lucha por sanar aquellas heridas. “Los de la juventud fueron los peores años de mi vida”, afirmó durante su paso por la plataforma de streaming Bondi, dejando claro que estas circunstancias han sido una parte oscura y difícil de su pasado.

“Cuando vos vivís un infierno, en mi caso desde muy chico, sobrellevarlo en la adolescencia y en una familia en donde había mucho silencio...”, continuó explicando el periodista en conversación con Ángel de Brito. Al ser consultado en relación a si algo lo marcó especialmente, Massaccesi afirmó: “Sí, muchas cosas, sobre todo Mirtha, viste que el secreto...”, comentó en relación al momento televisivo en que la conductora le preguntó si había sido abusado en su niñez.

“No es una cosa agradable de contar, pero Mirtha se lo preguntó un día al aire”, aclaró Ángel de Brito al aire. En ese momento, el protagonista de la historia sumó: “Me preguntó si había sido violado, pero yo lo que sostengo es lo siguiente: los dramas de la infancia, uno tiene la opción de contarlos con lujo de detalles. En mi caso fueron muy horrorosos, pero además yo sé cuál es el límite de mi intimidad y prefiero contar lo que hice” (para sobrellevarlo).

El conductor de Cuestión de peso reconoció que fue “infeliz hasta los 33 años” y compartió su frustración por no haber logrado hablar de ciertos temas con su mamá. Sobre ello, dijo que lamentaba no haber podido tratar estos asuntos con su madre, “que murió de un cáncer en la garganta”, y agregó: “Ella nunca nos pudo decir que había una hermana, que creíamos que era tía y en realidad era una hija de ella de la adolescencia”.

Massaccesi habla por primera vez de la violación y la pregunta feroz de Mirtha Legrand.#AngelResponde @AngeldebritoOk pic.twitter.com/PdkGukwE1Y — Bondi (@bondi_liveok) June 3, 2024

En relación a cómo logró salir adelante, Massaccesi señaló: “Me salvaron los sueños, yo soñaba con trabajar en esto, jugaba desde muy chiquito a esto. Veía la tele y decía: ‘Yo quiero estar ahí, yo quiero viajar’, porque, aunque estaba en una zona oscura, yo sabía que allá había un lugar al que yo podía ir”.

Más tarde, gracias a una charla con su amigo Daniel Colombo, que es coach y escritor, Mario pudo dar comienzo a su formación como comunicador. “Estábamos en su casa y empezamos a charlar, pasaron unos meses y me dijo: ‘Tengo algo para vos’. Yo no tenía ni para pagarme un taller, nada. Él me dijo: ‘yo te lo voy a pagar, son cinco días, es un regalo como amigo. Si abandonás, me devolvés la guita’”. A partir de entonces, su vida cambió.

En una entrevista con LA NACIÓN, el periodista se refirió tiempo atrás a las distintas vías a las que recurrió para recuperarse emocionalmente. “Hice terapia tradicional, El arte de vivir, inside, sanación genital, retiros espirituales, biodescodificación, meditación... Dos o tres veces al año me hago un retiro o un taller. Todo lo que implique hacer un parate en la vida, lo hice. Además, el conocerse a uno mismo es un trabajo que no se termina nunca”, afirmaba en 2021.

“Nos hacemos grandes para cuidar al niño o a la niña que fuimos” es una frase que el periodista ha repetido con el tiempo en su proceso de curación. “Es un hermoso compromiso que tenemos por delante. Es bueno restaurar esas heridas y acompañar de grandes a ese niño que no supimos acompañar, simplemente porque no éramos grandes. Éramos niños y no hemos podido pedir ayuda. Y, muchas veces, cuando se pidió ayuda, que no fue mi caso, tampoco se supo cómo ayudar porque eran otros tiempos”, afirmó.

En relación a su historia personal, Massaccesi también reflexionó: “Ese niño ya pasó y hoy quien lo cuida es este hombre que soy, con las herramientas que tengo y hasta con la gente que me ha ayudado”.

