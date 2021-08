Mario Massaccesi contó qué le dijo Mirtha luego de la incómoda pregunta que le hizo al aire

Mario Massaccesi fue invitado este domingo por la noche a Debo Decir (América). En diálogo con Luis Novaresio, el periodista recordó la incómoda pregunta que le hizo Mirtha Legrand en su programa, en 2019, y que él decidió no responder. Por primera vez, reveló qué le dijo “La Chiqui” tras ese episodio.

“Cada vez que te veo en tu laburo, me acuerdo que vi aquel programa de Mirtha donde tanto te insistía en si habías padecido un abuso y yo sentí que estabas muy incómodo en ese momento”, le dijo Novaresio a Massaccesi a modo de pie para consultarle sobre aquel episodio.

Y el periodista respondió: “No sé si incómodo. Fue cuando me preguntó si me habían violado, concretamente, y que me escribiste al día siguiente. Tuviste un gesto muy lindo conmigo. Muchos colegas aun con quienes no habíamos trabajado tanto, la mayoría de los directores de los canales e incluso la propia Mirtha me escribió al día siguiente”.

Mario Massaccesi habló sobre el incómodo momento que vivió con Mirtha Legrand

El periodista no dio detalles de la conversación que tuvo con “La Chiqui”, pero sí dejó entrever que reconoció su error y le pidió perdón. “Hablamos media hora, acepté sus disculpas y para mí es un tema cerrado”.

El autor del libro Soltar para ser feliz (El Ateneo) aseguró haber encontrado algo positivo en esa situación incómoda que le tocó vivir al aire. “Con el correr de los días, de todas maneras sirvió, como digo hacer de la bosta abono, para ponerle un límite a ciertas preguntas que tienen que ver con qué pasó con tu vida cuando eras niño. Sé que se armó una discusión interesante en algunos programas donde se preguntaron cuáles son los límites”, reflexionó Massaccesi.

Mario Massaccesi lanzó en 2020 el libro Soltar para ser feliz y adelantó que lanzará su segunda obra en octubre próximo, llamada Saltar para vivir Instagram: @mariomassaccesi1

El conductor de radio y televisión dedica parte de su tiempo a ayudar a otras personas, entre ellas a aquellas privadas de la libertad. También se recibió de coach ontológico profesional y adelantó que está por lanzar su segundo libro, llamado Saltar para vivir.

“Vamos por la sexta edición de Soltar, que viene con yapa, y en octubre sale el segundo que se llama Saltar para vivir”, contó.

Respecto de este nuevo proyecto, Massaccesi explicó: “¿Después de soltar qué viene, con qué nos podemos encontrar? Porque está bueno soltar lo que ya no querés, lo que te pesa, lo que te asfixia, lo que te oprime, lo que te joroba, pero luego es el momento de tomar”.

Antes, en una de las consignas del programa en la que los invitados deben elegir contar algo sobre un llamado o las redes sociales, el periodista mostró una foto de Instagram en la que posa sosteniendo una postal de cuando era un niño. Y reflexionó: “Cuando nos hacemos grandes tenemos una gran tarea por delante que es sanar al niño herido o la niña herida que fuiste. Me parece que es un lindo compromiso que podemos asumir”.

En abril de este año, Mario volvió a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), aunque en esta ocasión la que conducía ya era Juana Viale. Allí el periodista compartió su dolor y el de su familia por el asesinato de su sobrino Valentino Blas Correa, de 17 años, en un episodio de gatillo fácil en pleno centro de la ciudad de Córdoba. “Le plantaron el arma, lo quisieron hacer pasar por delincuente, sus amigos fueron a pedir ayuda a un sanatorio, no lo atendieron y Blas se murió”, relató Massaccesi al borde de las lágrimas.

LA NACION