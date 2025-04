Leticia Brédice: el actor que admiraba y pudo conquistar, la mujer que la enloqueció y el precioso amor que no esperaba

Leticia Brédice es muy enamoradiza; ella misma lo reconoció en diversas oportunidades. A lo largo de su vida tuvo varias relaciones, algunas que vivió en secreto y otras que gritó a los cuatro vientos. Hoy está en pareja con Martín Russo, director a quien conoció durante el rodaje de la serie Mordisquito a mí no me la vas a contar, que ella coprotagonizó.

Brédice junto a Martín Russo Gerardo Viercovich - LA NACION

“Estoy enamorada. Estamos juntos desde que hicimos Mordisquito... Cuando nos conocimos le dije: ‘Cualquier cosa, si tenés un problema, llamame al 15544...’ y se puso bordó (risas). Después me regaló una golosina. Nunca pensé que iba a tener una relación tan preciosa a esta edad ”, contó cuando lo presentó en una entrega de premios. Y dio más detalles: “Nos conocimos antes, en el 2022, haciendo Dos 20, una miniserie que él dirigió en TV Pública. Me acuerdo que le dije a Romina Richi que era muy lindo; me encantó su olor a perfumes divinos, su look de motoquero lleno de tatuajes. Y en 2023 nos volvimos a encontrar en Mordisquito, la serie sobre la vida de Enrique Santos Discépolo que él codirigió. ¡Lo tenía enfrente todo el día y me ponía nerviosa! Un día, le pasé mi teléfono; otro, le puse una catarata de likes en sus publicaciones en redes; y otro, en broma, le pregunté si se tatuaría mi nombre. Creo que él estaba muy desconcertado”.

"Martín es un ángel. Somos amigos y tenemos muy buena intimidad. Es muy importante tener un compañero con quien me pueda comunicar y que respete a mis amigas; muchos momentos feos de mi vida los pasé con parejas que no querían que tuviera amigas", contó la actriz Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cuando terminó el rodaje, con los labios pintados como Tania, que era mi personaje, le di un beso en la comisura. Él dice hoy que yo le tiraba a matar (risas). Estamos juntos desde entonces. Como trabajó 15 años en Cocineros argentinos aprendió todas las recetas... ¡No sabés las cosas que me cocina! Martín es un ángel. Somos amigos y tenemos muy buena intimidad. Es muy importante tener un compañero con quien me pueda comunicar y que respete a mis amigas; muchos momentos feos de mi vida los pasé con parejas que no querían que tuviera amigas ”, contó la actriz a ¡HOLA! Argentina.

Su gran amor

El productor Pablo Bossi fue su gran amor, según reconoció la actriz. Se conocieron en el 2000, cuando él fue a ver una obra de teatro que ella protagonizaba, y dicen que él quedó impactado. Conversaron un rato y a los días él la llamó con la excusa de hablar de trabajo. Compartieron varias películas, ella como actriz y él como productor: Nueve reinas, Almejas y mejillones, Kamchatka, Francisco, el padre Jorge. Aunque Brédice habla poco de su vida privada, hace algunos años confesó en PH: Podemos Hablar por Telefe: “Fue increíble conocer a Pablo Bossi. Y me equivoqué mucho porque no tuve la valentía ni la capacidad de afrontar ese amor. Con él firmé un contrato de exclusividad increíble. Pero era muy chica, y de repente fui muy mujer. Un día le dije ´voy a tener otro novio´. Y cada uno siguió su vida. Qué sé yo, esas cosas de la actriz, de la libertad... Él sabe que fue el amor de mi vida y yo, que no está bueno cruzarse de río porque sí. Hay que seguir bebiendo del agua que te hace bien… Pablo es un hombre brillante a quien sigo consultando porque me enseña muchísimo. Me opina muy bien. Me sabe muy bien”. Estuvieron juntos durante cuatro años.

Leticia Brédice

Hace algunos años habló de un amor secreto, aunque sin revelar su nombre. “ A los 22 me enamoré de una mujer. Me volvía loca. Me encantaba estar con ella. Su forma. Su olor. Todo. Me había enamorado con tanta locura... Pero no me quería . Tenía otras novias. No gustaba de mí. Nunca más volví a enamorarme de una chica. Y creo que fue porque amé demasiado a esa… Soy bisexual desde muy niña, cuando decidí que ya nadie me diría qué sexo debía gustarme. Siempre me pareció antinatural, ilógico, incomprensible. Nunca registré géneros ni modos determinados de ser varón o mujer”, confesó en PH.

Soy tu fan

Germán Palacios fue su primer gran amor y Leticia lo contó hace muchos años: “A los 19 años estuve perdidamente enamorada de Germán Palacios. Él estaba haciendo algo con Andrea del Boca y yo lo admiraba… ¡Hasta tenía su póster en mi cuarto! Me acuerdo que él estaba haciendo en teatro El loco de Asís y había carteles en todos lados, entonces le dije a un amigo que lo cortáramos uno con un cutter porque me lo quería llevar a mi casa (risas)”, dijo en El after de la previa, en UrbanaBa. “Después nos hicimos novios… Con Germán salí mucho tiempo, fui muy fan de él. Estaba más fuerte que un Scania, todavía está muy fuerte (risas). Hicimos una escena en Sin condena muy jugada, donde le pedí permiso y disculpas de antemano porque creo que aproveché un poco (risas). Él se dejó, nunca puso un freno. Cuando volvíamos en el micro de grabar, yo me senté al lado y él estaba re serio. Le pregunté a dónde iba, me dijo que a la casa de un amigo y me invité. Estuvimos cinco años juntos”. Por entonces ella tenía 18 años y él, diez más.

Otra historia de amor en la vida de Brédice fue Mariano Airaldi, fotógrafo y director e hijo de un exdiplomático. “Estoy enamorada de él porque es una persona que admiro y respeto mucho…”, dijo una de las pocas veces que hablo de la relación. Leticia y Mariano se conocieron siendo adolescentes y durante años fueron grandes amigos. La primera vez que se mostraron juntos fue en la presentación del disco de Emanuel Ortega Todo bien, en el 2009.

Federico Parrilla y Leticia Brédice

Brédice también tuvo una relación con el artista plástico y maquillador Federico Parrilla, que era quien hacía las máscaras que ella lucia en Tu cara me suena, por Telefe. Estuvieron juntos dos años.

El padre de su hijo

El músico Juan Pablo Sanguinetti es el papá de su único hijo, Xul Salvador, a quien todos llaman “Indio”. Juan Pablo y Leticia estuvieron juntos entre 2005 y 2008. Fue una relación difícil, tanto que en su momento ella hizo una denuncia por violencia doméstica y abuso psicológico . En ese momento todo era un secreto, pero años más tarde se animó a hablar sobre esos años oscuros, cuando su hijo era apenas un bebé.

Leticia Brédice. Fernando Massobrio / archivo - LA NACION

“Venía viviendo un hostigamiento desde hacía años, y después se volvió algo constante… A veces soy medio inocente porque siempre creo que las cosas van a cambiar… Yo me defiendo sola, no tengo un papá abogado, y vi que la cosa iba dejando el grisecito para ponerse negra ”. Hubo una mediación y con el tiempo todo se acomodó: “La situación está muy bien terminada, si hubo arreglo extrajudicial no lo voy a decir”, contaba ella.

Hoy, la relación con el papá de su hijo es “excelente”, según ella misma relata: “Podemos mirarnos con mucho amor, abrazarnos y estar felices por el hijo que tenemos. Indio tiene dos hermanas más, a quienes amo, y también amo a su actual mujer, Delfina. Y amo profundamente a Juampi porque me dio lo más importante que tengo en la vida”, confesó la actriz en ¡HOLA! Argentina.

