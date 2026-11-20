Mario Pergolini le dedicó unas palabras a Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y marido de Mariana Fabbiani, que esta semana fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo de su cerebro.

Al aire de Otro día perdido (eltrece), el conductor se tomó un minuto mientras presentaba las noticias del día para referirse al estado de salud del productor, que generó preocupación luego de que se conociera que fue internado en la clínica Fleni de Belgrano tras realizarse una serie de estudios en donde le detectaron una imagen nodular en el cerebro.

“Lo iba a decir en el día de ayer y me olvidé. Todos los que hacemos este programa, también la gente de Boxfish, que conocemos a Mariano Chihade, que es quien lleva adelante Mandarina, una persona muy conocida en la producción de televisión, además de ser el esposo de Mariana Fabbiani, y fue público que está pasando por un momento complicado y lo tuvieron que operar, desde acá le queremos mandar un abrazo a él y a toda su familia”, expresó Pergolini.

“Es alguien que conocemos, que vemos, un tipo joven. Ojalá que salga todo bien, seguramente va a ser así”, concluyó su mensaje para luego continuar con el segmento de noticias y humor y de darle la bienvenida al invitado de la noche, el chef Francis Mallmann.

Cómo evoluciona el cuadro de Mariano Chihade

Tras la operación del miércoles por la mañana, Mariano Chihade continúa evolucionando favorablemente. Además, según informó ayer a LA NACION Gimena Lepere, jefa de prensa de la productora, el empresario pasó una buena noche. Y, por supuesto, siempre acompañado de su mujer, Mariana Fabbiani, y su familia.

El mismo miércoles, la clínica difundió un parte médico en donde informó que la cirugía realizada al empresario y productor “se desarrolló sin complicaciones” y que ya se encontraba en etapa de “recuperación”.

El parte médico de Mariano Chihade difundido por Fleni Belgrano el miércoles

Una “situación angustiante”

En El diario de Mariana, ciclo que pertenece a la productora de Chihade y que es conducido por Fabbiani, se ratificó la información sobre la intervención quirúrgica. “En la familia de Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, dijo el periodista Martín Candalaft, quien quedó a cargo del vespertino por estos días.

“Por supuesto, que esto nos tiene a todos muy mal y muy compungidos, pero, por suerte, (...) la operación fue exitosa. Salió todo bien y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, explicó el experto en policiales mientras aclaraba el motivo por el cual la conductora del programa se iba a ausentar esta semana.

“Esto también pasará”

El martes por la noche, luego de que se compartiera el primer parte médico de su marido, Mariana Fabbiani realizó un posteo para agradecer el apoyo recibido.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento. Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, escribió la conductora en sus historias de Instagram, y luego publicó una imagen de la Virgen Desatanudos, de la que es devota.

El posteo de Mariana Fabbiani Instagram

El parte fechado el martes 17 decía que Chihade “ingresó a Fleni para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”.