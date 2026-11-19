Tras la operación a la que fue sometido ayer por la mañana, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, sigue evolucionando favorablemente. Además, según pudo saber LA NACION, el productor y empresario pasó una buena noche. Y, por supuesto, siempre acompañado de su mujer, Mariana Fabbiani, y su familia.

Chihade se encuentra internado en la clínica Fleni de Belgrano desde el martes tras realizarse una serie de estudios, en donde le detectaron una imagen nodular en el cerebro.

Ayer, la clínica difundió un parte médico en donde informó que la cirugía realizada al empresario y productor “se desarrolló sin complicaciones” y que ya se encontraba en etapa de “recuperación”.

El parte médico de Mariano Chihade difundido por Fleni Belgrano este miércoles

Una “situación angustiante”

En El diario de Mariana, ciclo que pertenece a la productora de Chihade y que es conducido por Fabbiani, se ratificó la información sobre la operación. “En la familia de Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, comenzó el periodista Martín Candalaft, quien quedó a cargo del vespertino por estos días.

El productor Mariano Chihade y la conductora Mariana Fabbiani están casados desde 2010 y tienen dos hijos, Matilda y Máximo Instagram/@marianafabbiani

“Por supuesto, que esto nos tiene a todos muy mal y muy compungidos, pero, por suerte, (...) la operación fue exitosa. Salió todo bien y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, explicó el experto en policiales mientras aclaraba el motivo por el cual la conductora del programa se iba a ausentar esta semana: “Por eso Mariana no está acá, no estuvo en toda la semana porque, por supuesto, está haciendo lo que tiene que hacer que es acompañar a Mariano”, reafirmó.

Y agregó: “Por supuesto que acá estaremos para hacerles compañía. Y todos los que hacemos DDM les mandamos un beso enorme a toda la familia de Mariana, Mariano y a todos los que están acompañando allí en la clínica. Queríamos decir esto para que sepan la situación que estamos viviendo. Pero, como dijo Mariana en su posteo, esto va a pasar”.

El posteo de Mariana Fabbiani

Este martes por la noche, la cuenta oficial de Mandarina Contenidos compartió un parte médico explicando el motivo de su repentina intervención quirúrgica.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, finalizaba el parte.

Ante la repercusión que generó la noticia, Fabbiani realizó un posteo para hablar de la salud de su marido y agradecer el apoyo que están recibiendo. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora en sus historias de Instagram y agregó: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, aseguró quien en otra publicación compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, de la que es devota.

El posteo de Mariana Fabbiani Instagram

“Mezcla de emociones”

Chihade fue noticia hace algunas semanas cuando trascendió que el Grupo Octubre había adquirido el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM, SQP y El diario de Mariana, ciclos que se emiten por la pantalla de América TV. La operación incluyó también al canal de streaming Bondi, del que también forma parte Ángel De Brito.

“La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade a LA NACION en su momento. Sobre su nuevo rol, director ejecutivo integral de elnueve , había adelantado: “En lo personal, ni siquiera lo había soñado. Es algo excepcional. El desafío que tengo por delante es muy motivador”.