El enfrentamiento entre Pampita Ardohain y Marixa Balli se pone cada vez más picante. Es que luego de que la panelista de LAM volviera a hablar de los privilegios de los que gozó la modelo y conductora cuando fueron compañeras de Bailando por un sueño, en 2008, Pampita le devolvió la gentileza con una frase picante y Balli no se quedó callada: reveló que hay muchas cosas que no contó y que vio cuando las dos vivían “puerta con puerta”, en 2001.

Marixa Balli, furiosa con Pampita (Fuente: Captura de Video/América TV)

El tema de la denuncia de Balli por los privilegios de Pampita lo retomó Ángel De Brito ayer en el programa en un móvil con la modelo y Zaira Nara mientras los tres discutían muy distendidos sobre los jurados de Bailando 2023 y los reemplazos. “Pampita, ya que te tengo aquí te pregunto por Marixa Balli”, interrumpió el conductor. “¡Ay, sí! ¿Viste Marixa que se acordaba de la mesa de 2008? Me re llamó la atención”, reaccionó y procedió a explicarle a Nara cómo surgió la denuncia retro de la cantante de “Cachaca”. “Están hablando ahora de si hay privilegios o no en el Bailando... y ella sacó a relucir que yo en 2008 tenía una mesa en uno de los bailes más grande que la de ella”, repasó sorprendida.

“Hay que acordarse de algo de 2008 y estar midiendo qué mesa es más grande”, agregó Pampita mientras que Balli, sentada en el estudio, decidió intervenir en su defensa. “¿Cómo estás, Carolina? Es que la mesa era una mesa como para un fin de año de Navidad y la mía una mesita de cafetín”, volvió la panelista sobre el asunto. “Pero yo no elegí qué mesa me tocaba. Me tocó lo que me tocó. No sé, ni idea”, se defendió Pampita y Balli cerró: “Yo conté algo que pasó y me quedó porque las cosas que me molestan me quedan muy grabadas, pero lo pasado pisado”.

Luego del móvil, en el piso continuaron con el debate sobre la participación de Pampita en esa edición del concurso de baile, recordaron que muchos la apuntaban por tener privilegios y que seguramente los arregló por contrato. Además Balli rememoró otros episodios en los que sintió que los accesorios que les daban desde la producción para las coreografías no la beneficiaban y explicó que nunca le expuso su enojo a Marcelo Tinelli porque estaba “agotada”.

Rápido de reflejos, De Brito mandó al aire una nota que el cronista Santiago Sposato le había hecho a la modelo la noche anterior, luego del baile de Lourdes Sánchez que sacó a relucir de nuevo el tema de “los acomodos” en el certamen. “Estaba muy enojada Marixa con la devolución del jurado a Lourdes”, le señaló el movilero. “Es que Marixa muere por estar acá de jurado, pero bueno... no sé si alguna vez se le va a dar”, reflexionó. “La podrían invitar un día. Vos viajás bastante”, retrucó Sposato. “Es verdad, yo en enero me tomo unos días, así que si a la producción le gusta, la invitarán”.

“Ahí me bardeó”, fue la reacción de Balli tras las palabras de Pampita. “Sabés lo que me importa, ¿no?”. “Ustedes vivían puerta a puerta, ¿tenían problemas de vecinas?”, le preguntó De Brito. “No. Es más, siempre la apoyé, la ayudé. Y si tuve que callar, callé . Así que, bueno”, disparó sin vueltas la también empresaria. “Es un buen momento para que no calles”, la invitó a hablar Yanina Latorre. “No, yo soy una señora”, respondió Balli. “Yo puedo exponer boludeces. Soy una señora y buena vecina. Viste que con el vecino tenés que tener onda porque sino te destroza”, completó.

Pampita, en su rol de jurado, no deja de responder a las acusaciones o las polémicas que se generan a su alrededor América

Tras recordar que es la persona a la que menos le interesa estar en la televisión, explicar que no tiene nada de ganas de participar de Bailando 2023 y revelar que De Brito la persiguió un año para poder tenerla en LAM, Balli le respondió a Pampita. “No vengan a joderme a mí con que yo estoy muerta por volver. ¿Por qué no se mira al espejo y se observa y se autoanaliza porque de lo que menos tengo ganas yo es de volverme loca con la televisión. Talento me sobra, pero ya lo demostré mucho y no tengo que nombrarlo y decirlo”.

Sobre el final del tema, Balli contó que fueron vecinas con Pampita en 2001, cuando se estaba separando de su primer marido, Martín Barrantes. Luego de que Maite Peñoñori repasara que fue una época en la que la modelo odiaba a los medios y se solía escapar de los periodistas, Balli volvió a decir que fue muy buena vecina, que no va a contar las cosas que vio y que la respuesta picante de Pampita seguramente tuvo que ver con sus críticas a ella como jurado de Bailando....

