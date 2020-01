Tras el robo, Cinthia Fernández quiso hablar con su ex, Martín Baclini

Cinthia Fernández pidió hablar con Martín Baclini, su expareja, tras el robo que sufrió en un supermercado de Escobar Crédito: Twitter

En las últimas horas, Cinthia Fernández hizo un pedido desesperado a través de su cuenta de Instagram. Desconsolada y entre lágrimas, la bailarina contó que le robaron la billetera en un supermercado de Escobar, y que allí tenía sus documentos, los de sus hijas y ahorros en dólares que debía utilizar. "Les juro que necesito ese dinero y lo junté con mucho esfuerzo, por favor sean honestos y devuélvanlo", rogó.

Ante este hecho su ex, Martín Baclini, decidió desbloquearla de WhatsApp para poder conversar con ella y ayudarla en lo que pudiese. "Hablé con Martín porque Cinthia me pidió a ver si él la podía desbloquear, porque estaba preocupada por el tema de unos dólares que llevaba en la billetera. Quería hablar un par de cosas con él", explicó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana.

"Le dije a Martín que no se preocupara, que creía que no era grave, pero que Cinthia quería hablar con él. Algo hablaron, no sé exactamente qué pasó, pero Martín me dijo que le robaron y no le iban a devolver la plata", agregó la panelista, quien también se comunicó con la bailarina.

"La llamamos a Cinthia obviamente y me cortó, me pidió que la dejáramos tranquila porque estaba haciendo un trámite y estaba mal. También hablé con la comisaría primera de Escobar que es la que corresponde al supermercado y el comisario me dijo que ella se acababa de ir y había hecho la denuncia".

Fernández estaba haciendo las compras en un supermercado, cuando en un descuido dejó la billetera en un carrito y cuando la quiso recuperar no la encontró. "Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata, por eso tenía dólares, que ya fueron denunciados y no los van a poder usar. Les pido que sean honestos y dejen todo acá en el supermercado. Por favor ayúdenme y devuélvanlo. Está todo denunciado y no van a poder usar nada. Tenía todos mis documentos y los de las nenas".

El 2020 no arrancó de la mejor manera para Cinthia, quien la semana pasada fue tendencia en redes sociales por haber llorado en vivo en Los Ángeles de la mañana al ver a su exparejaMartín Baclini festejar el Año Nuevo con otra mujer.