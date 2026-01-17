El irónico mensaje de Lali Espósito tras la presentación de Milei en el Festival de Jesús María

Los dardos y cruces entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei sumaron un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras el paso del Presidente por el Festival Jesús María, donde se subió en la madrugada del sábado al escenario para cantar con el Chaqueño Palavecino, la cantante ironizó con un mensaje en redes sociales. “Qué alegría”, escribió en su cuenta de X.

El Presidente cuestionó, desde antes de asumir, en numerosas ocasiones los apoyos del Estado a los festivales populares. En ese marco, apuntó fuertemente a artistas como Lali y María Becerra por cantar en estos eventos, acusándolas de recibir dinero del Estado.

Durante la madrugada de este sábado, la cantante de “Disciplina” no dejó pasar la actuación de Milei en Jesús María, donde cantó “Amor Salvaje” con el “Chaqueño”. “Que sorpresa. Que alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!“, comentó la cantante sobre uno de los videos que se viralizaron del mandatario.

La frase de la actriz contrasta con la que había escrito en agosto del 2023 cuando el libertario ganó las elecciones primarias. ”Qué peligroso, qué triste", había dicho en ese entonces, frase que activó las furiosas críticas del mandatario, quien le llegó a decir “Ladri Depósito”.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

Milei y los festivales

Durante el inicio de su gestión, Milei criticó el financiamiento estatal a los festivales populares. El caso que tomó como emblema fue el Cosquín Rock, que también se realiza en esta provincia. Entonces, protagonizó un duro cruce con el gobernador Martín Llaryora, quien defendió la decisión de otorgar exenciones impositivas a estas fiestas, convencido de que generan más recursos que los que se dejan de recaudar.

"Amor Salvaje":

Porque Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en #JesúsMaría pic.twitter.com/YFZTyiKlrv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026

La provincia también colabora con el Festival de Jesús María. El costo de producción de este año se estima en $7000 millones y el cálculo es que “derrama cuatro veces” ese dinero en la región.

No solo el gobierno de Córdoba es sponsor, sino que también figuran la Agencia Córdoba Turismo, Epec (empresa eléctrica provincial), Bancor, Lotería y Caminos de las Sierras. Entre los organismos públicos que auspician están también el Banco Nación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la edición 2025, Llaryora anunció un aporte de unos $330 millones para el festival, además de acciones de turismo y seguridad. Este año el monto pasó de $330 millones a $500 millones.