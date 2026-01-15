Moria Casán se mostró indignada por el anuncio de casamiento de Lali y aprovechó para criticar a Pedro Rosemblat: “No lo quiero”

Moria Casán no dudó a la hora de dar su opinión sobre una de las noticias del mundo del espectáculo del año: Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento. La conductora, una figura de referencia para la cantante pop, no ocultó su decepción al comentar el compromiso en su programa de eltrece y fiel a su estilo disparó fuertes frases para la artista. “¡Qué horror! ¿Estás loca?”, disparó.

Lali y Moria, juntas en un clip de la cantante pop Instagram @lali

“¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, vociferó desconcertada apenas sus panelistas dieron el adelanto de la buena nueva. “¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, que se va a meter en una cosa…”, continuó sin poder entender la decisión de la cantante. “¿Y por qué no pensás que se casa Pedro?”, le retrucó uno de sus panelistas. Rápida, Moria aprovechó para apuntar también contra el conductor del streaming Gelatina.

“A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta. No viene. Está muy alzado en pony. No lo quiero”, compartió la mujer de la “lengua karateca” y dejó al descubierto su poca onda con el novio. “Lo llamaron de producción y le dijeron ‘¿podés venir en algún momento?’. ‘No, no, no puedo’”, reveló. Pese a que la producción insistió, él nunca accedió a ir al piso, completó Moria. “Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos?”, redondeó y sacó a relucir su célebre frase, una expresión que, además, Lali inmortalizó en una de sus canciones.

“Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora que estás con Lali calmate, bebé, que todo sube y todo baja”, siguió Moria su descargo en contra de Rosemblat. “No me gusta que se case. No quiero. Pero te quiero igual, Lali, querida”, agregó. Por último, hizo una confesión: contó que la llamaron para que sea la madrina pero dijo que no. “Ni se me ocurre ser madrina, tendrás gente más importante en tu círculo íntimo. Te hago de cortejo. ¡No puedo creer que una mujer tan empoderada se case!”.

Un anuncio de boda inesperado y los mensajes de apoyo

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lali Espósito sorprendió el miércoles pasado a sus seguidores con la noticia del año: se casará con su novio, el periodista Pedro Rosemblat.

El anuncio de Lali en Instagram (Fuente: Instagram/@lali)

“Nos casamos”, escribió y sumó el emoji de un anillo de bodas. Rápidamente, la publicación se volvió viral con cientos de mensajes de felicitaciones de personas del mundo del entretenimiento y fanáticos de la pareja.

Como era de esperar, sus amigos y gente cercana celebraron su decisión de dar un paso más en su relación. El periodista Pepe Ochoa, por ejemplo, escribió: “Lala, amo, boda en River”. También se sumó Graciela Borges, que añadió emoticones de aplausos.

Quien no podía faltar fue su compañero en La Voz Argentina, Luck Ra, quien aprovechó la oportunidad para “vender” su talento: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”.

Las primeras imágenes de Lali y Pedro fueron muy virales en redes, ya que confirmaron el romance luego de muchos rumores Instagram (@lali)

En la galería, la primera foto fue una imagen del anillo de compromiso, para el cual la diva decidió un diseño moderno de oro con dos piedras brillantes diferentes. Una se trata de una gema rectangular de corte esmeralda, en tono celeste claro, engarzada en un marco geométrico, y un diamante redondo de talla brillante, más pequeño, también en engarce cerrado.

En las siguientes fotos dejó un repaso de su festejo en la playa con su futuro esposo con copas de espumantes, besos, abrazos y muchas risas por el nerviosismo de esta nueva etapa de su vida.

Una historia de amor que nació en Instagram

En septiembre, Lali viajó al Festival de San Sebastián y estuvo acompañada por el conductor de Gelatina Instagram (@lali)

La ex Casi Ángeles y el streamer blanquearon su relación en febrero de 2024, cuando compartieron una galería de fotos en redes sociales disfrutando de unas vacaciones juntos en la playa. En junio de 2025, Lali brindó una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe) donde reveló qué fue lo primero que lo atrajo de Pedro al verlo en redes sociales.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me cruzaba cosas de él y pensaba: ‘Mirá qué piola, qué gracioso que es’”, explicó sobre su primera impresión del joven de 36 años. Fue tal el interés que le generó que un día decidió enviarle un mensaje.

“Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó en otra oportunidad en diálogo con Moria Casán en su ciclo de streaming.

Luego de sus shows en España, Lali publicó una tierna foto junto a Pedro en las calles europeas Instagram (@lali)

Debido a la gran cantidad de amigos en común que tenían ambos, un día coincidieron en una fiesta. “Yo sabía que él iba a ir a esta juntada, obvio. Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, remarcó la actriz y compositora.

Aunque en casi todas sus apariciones, Lali suele ser muy desenvuelta y graciosa, al ver a su enamorado por primera vez las palabras parecían no salirle y hasta recordó que sintió que intentó ignorarlo todo el tiempo por la vergüenza que sentía.

“Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé como por cuatro horas. Después sí hubo conversación, pero él habrá pensado que yo era tarada”, dijo entre risas Lali Espósito, y concluyó: “Me pasó algo especial cuando lo conocí. Nos enamoramos muy al toque”.