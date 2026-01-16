Florencia de la V le respondió a Maxi López, luego de un comentario del exfutbolista que generó repudio: “Está confundido”

Maxi López se convirtió ayer en tendencia y no por su participación en MasterChef Celebrity, donde se convirtió en uno de los favoritos del público. El exfutbolista, integrante del streaming Sería Increíble, tuvo un comentario desafortunado en relación a Florencia de la V el jueves pasado que generó repudio en las redes. Horas más tarde, la conductora le respondió en su programa Los profesionales de siempre. “Está confundido”, dijo, y le bajó el tono al escándalo.

López se volvió tendencia en las redes sociales luego de los comentarios que tuvo en su rol como integrante del panel en la temporada de verano del ciclo. Durante una conversación con el equipo sobre la foto del beso histórico entre Diego Armando Maradona y Claudio Paul Caniggia con la camiseta de Boca Juniors, le consultaron si él besaría a un hombre y a quién. La respuesta que dio el exfutbolista causó rechazo de inmediato y sus propios compañeros le hicieron notar que sus dichos estaban completamente fuera de lugar.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?”, preguntó Nati Jota. En ese instante López contestó: “No sería solo masculino, tendría que ser… Florencia de la Vega, por ejemplo”. “No es por ahí, Maxi”, respondió tajante la conductora del ciclo.

A la par, el resto de sus compañeros criticaron su comentario y le enviaron un saludo a la conductora. Acto seguido, Nati Jota despidió a uno de los invitados y evitaron darle la palabra a López. “Es una mujer”, soltó con firmeza ella. Mientras, por lo bajo él continuaba con la justificación de su decisión. Este episodio se volvió viral en la red social X, donde los usuarios reaccionaron en la sección de comentarios con algunos mensajes como: “No. Mirá que uno anda queriendo cancelar gente, pero estos de Olga no colaboran”; “Después de lo del parto de la mujer, este tipo va cayendo cada día más”; “Chau, chau, adiós”; “Nefasto”; “Basado” y “Absolutamente gagá este tipo”.

La respuesta de Flor de la V

Flor de la V en Los profesionales de siempre

“Acabo de poner un pie en la Argentina. ¿Maxi López habló de mí también?¿Habló bien?”, introdujo el tema la conductora con picardía. Varios de sus panelistas, para salir del paso, coincidieron. “No se le entiende”, le explicaron. “Sí, chicos. Se entiende y no habló bien”, intervino Damasia Ochoa. “Yo creo que está confundido. Creo que si me besaba no largaba más”, zanjó con humor la discusión De la V. “Pensé que estas cosas estaban pasadas de moda, pero parece que no”, sumó.

Luego de compartir algunas repercusiones y el video de la polémica, la actriz se puso seria “Todo el mundo me escribió. Me decían: ‘Están en todos lados los dichos transfóbicos´. Para mí lo dijo como una humorada. Un chiste tonto, me parece. Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo”, interpretó Florencia y le restó importancia al asunto.

“Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto. Los medios lo levantaron y no sé si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir teniendo en cuenta las cosas que me han dicho”, recordó, y recordó el momento en el que cambió su nombre en el documento y lo mostró en la televisión. “En ese momento era heavy las cosas que se decían. En este caso, esto es color. Pero lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado”, celebró.

Maxi López tuvo una contestación fuera de lugar en Olga y recibió el repudio d ela gente en las redes sociales (Fuente: Captuda de video)

“Hay gente que piensa que la biología es lo único que existe. Pero eso nosotros también tenemos que entender: lo importante es lo que yo crea, lo que yo sienta y lo que sienten las personas que yo quiero. Yo vivo una vida privilegiada. Yo salgo y me dicen ‘señora’. La gente me da amor. A Carla Peterson no la usan de ejemplo. Ni a Nancy Dupláa ni a Natalia Oreiro. Pero a nosotras sí”, explicó. “Nuestras identidades es como que no valieran, como que nosotras podemos ser objeto de todo, pero una mujer heterosexual no. Eso es lo que vivo hace más de 30 años en este medio. A mí se me cuestiona, sé me puede decir lo que quieran”, sumó, y reiteró que pese a su punto de vista no vio mala intención en López.

Por último, De la V habló del impacto que causan estas noticias en el colectivo LGTBQ+. “Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque siempre lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado”, cerró.

“Estoy tranquilo”

En una breve charla con Puro Show, Maxi López habló del tema. “Estoy tranquilo. Nada más lejos de lo que pienso y de lo que soy como persona. Seguramente voy a hablar personalmente con Flor, porque no tiene nada que ver”, explicó. “Creo que está un poco de moda sacarme de contexto y yo soy un pibe relajado. No tengo ningún problema así que la verdad, la mejor con todos”, dijo.

Por último, López explicó que “no fue un comentario con humor”. “Soy espontáneo, soy así y para mí la base de todo es el respeto”, sostuvo, aunque señaló que tiene que “ir aprendiendo”, del medio. “Si herí a Flor, le pido perdón”, finalizó.