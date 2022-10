Martín Fierro a la Radio 2022: Eduardo De la Puente se “acordó” de Mario Pergolini al recibir su premio

escuchar

En una ceremonia con más de 500 invitados, Eduardo de la Puente fue el primero en ponerle un poco de pimienta a la noche de los Martín Fierro a la Radio 2022. Al subir al escenario del Goldencenter de Parque Norte para recibir el galardón por su programa Clásico de Clásicos (FM Rock & Pop) como mejor programa musical. El conductor dio un breve discurso de agradecimiento y aprovechó para deslizar un nuevo “palito” a su examigo Mario Pergolini.

“Los que dicen que la radio está muerta, qué equivocados están”, aseguró, con su habitual estilo descontracturado, mientras agitaba la estatuilla en el aire. Aunque no dio nombres, su declaración fue una clara indirecta hacia quien fue durante años su compañero en Cuál es? y en Caiga quien caiga.

Eduardo de la Puente, uno de los felices ganadores de la noche Benitez

Desde hace tiempo, Pergolini - quien paradójicamente conduce el programa radial Maldición, va a ser un día hermoso en Vorterix- asegura que el formato de radio va camino a desaparecer ya que las generaciones menores de 40 años tienen nuevos hábitos de consumo y de comunicación.

El distanciamiento en esta dupla que marcó un antes y un después en la radio y en la televisión argentina ya lleva varios años , pero aun ellos siguen encontrando oportunidades para las chicanas y las polémicas declaraciones.

“Cuando CQC se vende a un montón de países, ni Juan (Di Natale) ni yo vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero ¿qué es el tipo que redacta ese contrato y me deja afuera de algo que yo inventé?”, declaró De la Puente hace unos meses en el podcast Quemar un patrullero, conducido por Gustavo Olmedo.

Si bien ya no tiene relación con quien fuera su amigo personal (incluso han llegado a convivir), De la Puente admite que le dolió muchísimo esta pelea: “Durante 20 años saqué la cara por un tipo que terminó haciendo lo que hizo. Cuando me decían “es un hdp…”, yo les decía “no, no lo entendés”.

Lo cierto es que el estilo transgresor y filoso que lo hizo destacarse en la década del 90 en el ámbito laboral, también lo llevó a protagonizar varias peleas mediáticas con otros compañeros de trabajo como Juan Di Natale, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Andy Kusnetzoff.