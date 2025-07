Elba Marcovecchio reveló el motivo de su ausencia en el homenaje a Jorge Lanata en los Martín Fierro de Radio

El emotivo homenaje que se le rindió a Jorge Lanata en los Premios Martín Fierro de Radio contó con una ausencia notable, la de su viuda, la abogada Elba Marcovecchio. Un día después de la ceremonia, la letrada explicó los motivos de su inasistencia y recordó al periodista.

En una entrevista con DDM (América TV), Marcovecchio aclaró: “Luis [Ventura] me había invitado y le dije que a mí me moviliza mucho. ¿Sabés lo que no soporto? El año, el homenaje. El homenaje con un año atrás es tan palmario. No sé cómo explicarlo”, expresó primero.

“No es revivir... Jorge, a mí me pasa esa ficción, que debe ser el duelo, que es que toco al lado y no está, pero por otro lado lo escucho, porque prendés la tele o abrís Instagram y aparece vívido. Esto me genera una situación de extrañarlo mucho. Lo extraño mucho”, agregó conmovida.

La abogada insistió en que la idea de revivir públicamente el recuerdo de Jorge Lanata en una fecha tan simbólica, la afecta profundamente. “No podía”, reiteró.

Además del peso emocional, Marcovecchio aclaró que tenía compromisos laborales ineludibles en el exterior. “Luis siempre fue amoroso conmigo. Cuando me dijo la fecha del Martín Fierro de la Radio, le dije: ‘Imposible, tengo unas escrituras en París’. Volé el sábado a la una de la mañana, vísperas del domingo, y no tenía chances, porque la escritura era el lunes a las 10 de la mañana de acá”, detalló.

Cabe recordar que Marcovecchio continúa al frente de causas que en ocasiones implican para ella viajes al exterior, como la defensa de Mauro Icardi en el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara.

Consultada por Mariana Fabbiani sobre su vínculo con Lola y Bárbara, las hijas de Jorge Lanata, quienes sí asistieron a la gala de los Martín Fierro, y sobre su posible influencia en su ausencia durante el evento, la abogada apuntó: “No creo que ellas hayan dicho nada, pero yo en esta oportunidad no tenía chances de ir”, subrayó.

Durante la ceremonia de los Martín Fierro de Radio, Jorge Lanata fue recordado con sentidas palabras por sus colegas y amigos. Jesica Bossi expresó: “Lanata fue Lanata hasta el final. Se hizo periodista para entrar al mundo, así lo contó él, y a lo largo de 50 años creó proyectos disruptivos que marcaron un antes y un después. Fue maestro de generaciones de periodistas”.

Por su parte, Gabriel Levinas subrayó: “Él entendía que los medios no deben ser prisioneros del rating ni de los likes, sino que deben mantener su misión de formar a la audiencia en lugar de dejarse moldear por ella”.

HOMENAJE A JORGE LANATA POR SU LEGADO JUNTO A LOLA Y BÁRBARA

Lola y Bárbara Lanata recibieron el reconocimiento en nombre de su padre y fueron aplaudidas por toda la sala. Durante el homenaje, ambas subieron al escenario y compartieron unas sentidas palabras que emocionaron a los presentes.

Lola fue la primera en tomar el micrófono y expresó: “Qué orgullo ver este homenaje. Es muy importante para nosotras porque el primer trabajo de nuestro papá fue en radio y siempre fue algo que a él lo hizo sentir como un hogar”.

Bárbara agregó después: “La radio siempre fue su casa, así que gracias a Radio Mitre y a todos los compañeros que lo bancaron hasta el último día”.

Tras la gala, el equipo del programa Intrusos se acercó a las hijas del periodista, quienes volvieron a referirse al reconocimiento. “Para mí es muy importante que tanta gente se haya levantado a aplaudirlo, porque él siempre fue muy polémico. Hay gente que lo quiere y otra que estuvo en contra, pero fue muy significativo que tanta gente lo aplauda”, reflexionaron. Además, las hijas del periodista fueron consultadas por la ausencia de Elba Marcovecchio, pero evitaron entrar en detalles y pronunciarse al respecto.