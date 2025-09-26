El Martín Fierro menos pensado: Aptra presentó las categorías para sus próximos premios

A medida que los años pasan, los Premios Martín Fierro suman nuevas categorías y ternas en su lista. Luis Ventura lleva adelante una expansión de los galardones más populares del país, que bajo su gestión como presidente de Aptra empezaron a trascender lo referido estrictamente a medios de comunicación y espectáculos.

Después de que muchos estuvieran en desacuerdo en reconocer el trabajo de los influencers dentro del Martín Fierro Digital, o por la creación de los Martín Fierro de la Moda y el Latino, ahora hay una nueva e inesperada incorporación: una versión exclusiva para la salud y el bienestar.

Luis Ventura le confirmó a LA NACION los nuevos Martín Fierro Salud Gerardo Viercovich - LA NACION

La primera edición de los Premios Martín Fierro Salud se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 20 en el Salón Fresno del Golden Center, y cada mesa tiene un valor de 3 millones de pesos.

Según pudo saber LA NACION, esta versión del galardón buscará brindarle un reconocimiento a quienes “sostienen, transforman e innovan día a día en el cuidado de la vida”. Desde hospitales públicos hasta proyectos comunitarios, “desde la investigación científica hasta la comunicación en salud, desde los pacientes que inspiran resiliencia hasta las industrias que acompañan con compromiso este premio”.

¿Cuáles son las ternas del Martín Fierro de Salud?

Salud que nos une

Educación para la salud

Investigación con compromiso social

Innovación

Comunicación y divulgación

Manos que cuidan

Empresas con sentido

Capitales que transforman

Cobertura de valor

Industria que alimenta

Deporte y salud

Pacientes protagonistas

Esta nueva edición de los Premios se suma a la polémica por nuevas posibles incorporaciones como la de una versión exclusiva para mascotas. “¿Está confirmado?“, le consultó LA NACION a Luis Ventura. “Hay una productora, una empresa muy importante, que me ha ofrecido hacerlo con una buena propuesta. Era tentador. Lo estuvimos negociando, pero no, no se avanzó más, quedó en eso. No necesitamos nosotros ir a tocar timbre para organizar Martín Fierro ¡Vienen y nos proponen! ¿Qué hago? ¿Digo ‘No, quiero hacer solo uno por año’? ¡Entregamos uno y nos morimos de hambre! Después van a aparecer a marcar: ‘¡Qué mala administración, no da el balance!’“, destacó el presidente de Aptra.

"Mi obligación como presidente es presidir y analizar todas las propuestas", dice Ventura al ser consultado acerca de la diversificación del premio

”Tengo en mi Instagram no menos de dos mil mensajes que se quieren sumar al de Mascotas, veterinarias, productos... Mi obligación como presidente es presidir y analizar todas las propuestas. Igual el de Mascotas por ahora no se va a hacer, yo me senté a negociar y ahí empezó a trascender, pero fue solo una conversación. Con el de inmobiliarias quieren hacer algo groso. Me pidieron averiguar en La Rural, en Hilton, Sheraton", adelantó.

Cabe recordar que hasta el momento existen diez categorías de los Premios Martín Fierro:

Martín Fierro de Televisión

Martín Fierro de Radio

Martín Fierro Digital

Martín Fierro de la Moda

Martín Fierro Federal

Martín Fierro Latino

Martín Fierro de Cable

Martín Fierro de Cine y Series

Martín Fierro de Portales Web

Martín Fierro de Teatro

Además, en el último tiempo se anunciaron otros que aún no se llevaron a cabo: