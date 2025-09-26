El Martín Fierro menos pensado: Aptra presentó las categorías para sus próximos premios
Los dorados galardones incorporan una versión exclusiva para un rubro inesperado, que se entregarán el próximo 18 de noviembre
A medida que los años pasan, los Premios Martín Fierro suman nuevas categorías y ternas en su lista. Luis Ventura lleva adelante una expansión de los galardones más populares del país, que bajo su gestión como presidente de Aptra empezaron a trascender lo referido estrictamente a medios de comunicación y espectáculos.
Después de que muchos estuvieran en desacuerdo en reconocer el trabajo de los influencers dentro del Martín Fierro Digital, o por la creación de los Martín Fierro de la Moda y el Latino, ahora hay una nueva e inesperada incorporación: una versión exclusiva para la salud y el bienestar.
La primera edición de los Premios Martín Fierro Salud se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 20 en el Salón Fresno del Golden Center, y cada mesa tiene un valor de 3 millones de pesos.
Según pudo saber LA NACION, esta versión del galardón buscará brindarle un reconocimiento a quienes “sostienen, transforman e innovan día a día en el cuidado de la vida”. Desde hospitales públicos hasta proyectos comunitarios, “desde la investigación científica hasta la comunicación en salud, desde los pacientes que inspiran resiliencia hasta las industrias que acompañan con compromiso este premio”.
¿Cuáles son las ternas del Martín Fierro de Salud?
- Salud que nos une
- Educación para la salud
- Investigación con compromiso social
- Innovación
- Comunicación y divulgación
- Manos que cuidan
- Empresas con sentido
- Capitales que transforman
- Cobertura de valor
- Industria que alimenta
- Deporte y salud
- Pacientes protagonistas
Esta nueva edición de los Premios se suma a la polémica por nuevas posibles incorporaciones como la de una versión exclusiva para mascotas. “¿Está confirmado?“, le consultó LA NACION a Luis Ventura. “Hay una productora, una empresa muy importante, que me ha ofrecido hacerlo con una buena propuesta. Era tentador. Lo estuvimos negociando, pero no, no se avanzó más, quedó en eso. No necesitamos nosotros ir a tocar timbre para organizar Martín Fierro ¡Vienen y nos proponen! ¿Qué hago? ¿Digo ‘No, quiero hacer solo uno por año’? ¡Entregamos uno y nos morimos de hambre! Después van a aparecer a marcar: ‘¡Qué mala administración, no da el balance!’“, destacó el presidente de Aptra.
”Tengo en mi Instagram no menos de dos mil mensajes que se quieren sumar al de Mascotas, veterinarias, productos... Mi obligación como presidente es presidir y analizar todas las propuestas. Igual el de Mascotas por ahora no se va a hacer, yo me senté a negociar y ahí empezó a trascender, pero fue solo una conversación. Con el de inmobiliarias quieren hacer algo groso. Me pidieron averiguar en La Rural, en Hilton, Sheraton", adelantó.
Cabe recordar que hasta el momento existen diez categorías de los Premios Martín Fierro:
- Martín Fierro de Televisión
- Martín Fierro de Radio
- Martín Fierro Digital
- Martín Fierro de la Moda
- Martín Fierro Federal
- Martín Fierro Latino
- Martín Fierro de Cable
- Martín Fierro de Cine y Series
- Martín Fierro de Portales Web
- Martín Fierro de Teatro
Además, en el último tiempo se anunciaron otros que aún no se llevaron a cabo:
- Martín Fierro de Streaming
- Martín Fierro de Gaming
- Martín Fierro de Fútbol
- Martín Fierro de Joyeros
- Martín Fierro Publicitario
- Martín Fierro Inmobiliario
- Martín Fierro de la Música
