Martín Fierro de Teatro: de Griselda Siciliani y Carla Peterson a Sabrina Rojas y Juana Viale, cómo lucirán las figuras

Hace semanas que actrices, actores, escritores, iluminadores, directores y productores se preparan para la gran fiesta del teatro. Por primera vez, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entrega los Premios Martín Fierro de Teatro, que reconocen las producciones escénicas de las temporadas 2023, 2024 y 2025.

La ceremonia se realiza hoy, en La Usina del Arte y será transmitida en vivo por América TV desde las 20, con la alfombra roja de más de cien metros que conducen Sabrina Rojas, Tartu, Guido Záfora y Gimena Accardi. Ellos serán los encargados de recibir a los más de 400 invitados. La gala será a las 21.30, con la conducción de Karina Mazzocco y Martín Bossi. Hay 30 ternas que reconocerán lo mejor de la escena nacional, un Martin Fierro de Oro, varios números musicales y homenajes.

LA NACION habló con diseñadores y artistas para saber cuál será el look elegido para esta velada.

Gino Bogani viste a Juana Viale, pero nada puede contar el diseñador porque es una sorpresa: “Yo la sorprendo a ella cuando viene a probarse y ella quiere sorprender. Es un juego mutuo”, señala.

Laurita Fernández confió su look a su vestuarista, Mónica Sirio, y está entre dos vestidos cuyo diseño guarda bajo siete llaves; recién a última hora se decidirá. La productora de moda y estilista Romina Giangreco viste a Carla Peterson, Griselda Siciliani, Héctor Díaz y Maida Andrenacci, todos clientes de su estudio @rfgstylecoaching y todos irán vestidos por distintos diseñadores. “Maida Andrenacci irá con un diseño a medida de Nuria Bueno, bordado a mano en color verde esmeralda y clutch de Flaneur. Héctor Díaz, con esmoquin azul noche a medida de Trajes Don, joyas de Cabinet Oseo y zapatos Ferraro. Griselda lucirá un traje rediseñado por mí de mi cápsula de trajes Upcycling personalizada y joyas de Swarovski, y Carla irá con un diseño de Lobo Blanco realizado a medida, clutch de Flaneur y joyas de Julio Toledo”, comenta Giangreco.

Moria Casán eligió un atuendo de Tavo García y Diego Topa un total outfit de Giorgio Redaelli con maquillaje de Mariana Boer. “Estoy re contento porque además voy a participar cantando en la apertura y nominado por primera vez con este espectáculo Topa es tiempo de jugar, de Emiliano Dionisi y con el que vamos a hacer gira por todo el país. Muy contento y motivado por esta nominación”, cuenta con entusiasmo Topa.

Karina Mazzocco va a tener dos looks diferentes de Gabriel Lage. “Son sendos cambios de nuestra colección. Karina es una mujer bellísima, una de las más bellas de Argentina, y me encanta vestirla para esta ocasión tan importante como es la entrega de los Martin Fierro al teatro, y está bueno poner nuestro trabajo hecho en Argentina y a mano. Son dos piezas creadas íntegramente en nuestro atelier, de nuestra última colección que va a ser mostrada a partir de noviembre. Son dos de alta costura, una de ellas tiene reminiscencias art decó y la otra es una pieza que va a dar que hablar por cómo le sienta a su personalidad y cómo aflora una mujer absolutamente sensual, además de bella y elegante. Mucho más no puedo contar”, adelanta Lage. Y Karina aporta lo suyo: “Uno de los vestidos es de un color vibrante y el otro en tonos más neutros, bordados y brillos característicos del diseñador. Usaré unas joyas increíbles de Jean Pierre”.

Sabrina Rojas lucirá un vestido de Verónica de la Canal. “Es un furro satinado en color negro de línea asirenado con cuello estilo imperio”, contó la diseñadora. Y a Guido Záfora lo viste Pablo Ramírez, con joyas de Jean Pierre. Roberto Piazza se encargó del look de la periodista y miembro de Aptra Nancy Duré, con una pieza de tul, totalmente bordada en cristal dorado.

La obra más nominada es El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, producida por el Complejo Teatral de Buenos Aires en el Teatro San Martín, con cinco nominaciones. Le sigue las comedias Tootsie, Antígona en el baño y Empieza con D 7 letras, y los musicales Cuando Frank conoció a Carlitos, School of Rock y Legalmente rubia.

Las obras nominadas

1. Mejor Obra Teatro Oficial

Los años

El trágico reinado de Eduardo II...

Cyrano

James Brown usaba ruleros

Juana

2. Mejor Obra Teatro Comercial 2023/2024

El corazón del daño

Tootsie

Antígona en el baño

Votemos

Made in Lanús

3. Mejor Obra Teatro Comercial 2024/2025

Esperando la carroza

Quiero decir te amo

Druk

Felicidades

Mejor no decirlo

Quién es quién?

Empieza con D, 7 letras

4. Mejor Obra Temporada estrenada en Mar Del Plata / Villa Carlos Paz

Mamma Mia!

Caer (y levantarse)

Argentina La Revista

Kinky Boots

100% Fátima

Muerde

Un viaje en el tiempo

5. Mejor Obra Musical

Cuando Frank conoció a Carlitos

Saraos Uranistas

Rent

Legalmente Rubia

Las mujeres de Lorca

School of Rock

6. Mejor Infantil

Familia No Tipo y la nube maligna

Vivitos y Coleando

Topa, es tiempo de jugar

Plim Plim en vivo, energía musical

7. Mejor Obra Teatro Off

Modelo Vivo Muerto

Irreverentes

La fuerza de la gravedad

Parlamento

8. Mejor Unipersonal

Suavecita

Mika Solo Set

Prima Facie

Viento Blanco

Gayola en París

Okasan

9. Mejor Stand Up

Moldavsky: Lo Mejor de mí

Experiencia Gutmann Dalia

Connie Ballarini Stand Up

Pablo Cordonet, Multiverso Megashow

10. Mejor Actriz Protagónica Oficial

Florencia Otero (Personas, Lugares y Cosas)

Analía Couceyro (¿Qué de magnífico tiene que ser yo?) y (Einstein on the Beach)

Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)

Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)

Juana Viale (Juana)

Belén Blanco (Clandestina)

Miranda de la Serna (Potencia Gutiérrez)

11. Mejor Actor Protagónico Oficial

Marcelo Subiotto (Los Años) y (La gran Ilusión)

Arturo Puig (Largo viaje de un día hacia la noche)

Guillermo Angelelli (Las Lágrimas de los animales marinos)

Gabriel Puma Goity (Cyrano)

Luciano Cáceres (Elsa Tiro)

12. Mejor Actriz Protagónica Comercial de obra estrenada en 2023/2024

Marilú Marini (El corazón del daño)

Verónica Llinás (Antígona en el baño)

Carla Peterson (Reverso)

Soledad Silveyra (Pasta de estrellas)

Laura Fernández (Matilda) y (Legalmente rubia)

13. Mejor Actriz Protagónica Comercial de obra estrenada en 2024/2025

Paola Barrientos (Esperando la carroza)

Mercedes Morán (Mejor no decirlo)

Lucia Aduriz (Quiero decir te amo)

Gimena Accardi (En otras palabras)

Flor Peña (Mamma Mía!)

Griselda Siciliani (Felicidades)

14. Mejor Actor Protagónico Comercial de obra estrenada en 2023/2024

Nicolás Vázquez (Tootsie)

Alberto Ajaka (Made in Lanús)

Marco Antonio Caponi (Reverso)

Juan Gil Navarro (Votemos)

Héctor Díaz (Antígona en el baño)

Agustín Rada (Matilda) y (School of Rock)

15. Mejor Actor Protagónico Comercial de obra estrenada en 2024/2025

Juan Pablo Geretto (Exit)

Luis Brandoni (¿Quién es quién?)

Carlos Portaluppi (Druk) y (Jardines salvajes)

Adrián Suar (Felicidades)

Pablo Echarri (Druk)

Eduardo Blanco (Empieza con D, 7 letras)

Marcelo De Bellis (Mamá)

16. Mejor Actriz Protagónica off

Pilar Gamboa (Sombras, por supuesto) y (Parlamento)

Camila Peralta (Suavecita) y (Un tiro cada uno)

Laura López Moyano (La fuerza de la gravedad)

Natalia Cociuffo (María, es Callas)

Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)

17. Mejor Actor Protagónico off

Miguel Ángel Rodríguez (Quieto)

Mariano Saborido (Viento blanco)

Lautaro Delgado Tymruk (Seré)

Esteban Lamothe (Sombras, por supuesto)

18. Revelación

Agustín Pardella (El trágico reinado de Eduardo II...)

Milva Leonardi (Esperando la carroza)

Jorge Thefs (Las lágrimas de los animales marinos) y (Cantata para una rumia mental)

Angela Leiva (School of Rock)

Alan Madanes (Querido Evan) y (Cuando Frank conoció a Carlitos)

19. Mejor Actriz Reparto

Claudia Cantero (James Brown usaba ruleros)

Carola Oyarbide (Modelo Vivo Muerto)

Maida Andrenacci (Tootsie)

Ana Katz (Esperando la carroza)

20. Mejor Actor Reparto

Manu Fanego (Modelo Vivo Muerto)

Iván Moschner (Cyrano)

Gastón Cocchiarale (Empieza con D, 7 letras)

Tomás Wicz (Saraos Uranistas)

Germán Tripel (Kinky Boots)

21. Mejor Dirección

Alfredo Arias (James Brown usaba ruleros)

Javier Daulte (El sonido) y (Druk)

Alejandro Tantanian (El corazón del daño), (El trágico reinado de Eduardo II...) y (Como nunca...¡Otra vez!)

Ricky Pashkus (Mamma mia!)

Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)

22. Mejor dramaturgia

Mariano Pensotti (Los Años)

Verónica Llinás (Antígona en el baño)

Cecilia Monti y Juan José Campanella (Empieza con D, 7 letras)

23. Mejor diseño de vestuario

Uriel Cistaro (Saraos Uranistas)

Oria Puppo (El trágico reinado de Eduardo II...)

Renata Schussheim (Tootsie)

24. Mejor diseño de maquillaje y peinado

Renata Schussheim y Patricia Falvella (La Gran Ilusión)

Adam Efron y Uriel Cistaro (Saraos Uranistas)

Matías Nazareno / Miguel A. González / Claudia Zucchi (Kinky Boots)

25. Mejor diseño de coreografía

Diana Szeinblum (Obra del demonio)

Carlos Casella (Einstein on the Beach)

Analía González (Matilda)

26. Mejor diseño de iluminación

Fernando Chacoma (Suavecita)

Anteo del Mastro (Legalmente Rubia)

Ariel Ponce y Leandro Fretes (Rent)

27. Mejor música original

Zypce (Parlamento)

Sebastián Furman (Modelo vivo muerto)

Ian Shifres (Quiero decir te amo) y (Derecho de piso)

28. Mejor diseño de escenografía

Oria Puppo (El Trágico reinado de Eduardo II...)

Gonzalo Córdova Estévez (Cuando Frank conoció a Carlitos) (Las lágrimas de los animales marinos) y (Carnicera)

Jorge Ferrari (School of Rock)

29. Mejor Café Concert

Martín Pugliese. Vengan con alegría

Federico Simonetti. Solo Política

Silvina Connor y Martin Paglia en Stand up de parejas. Vamos a terapia

Tin Pan Alley, noches de Broadway

30. Mejor espectáculo de Experiencias y reflexiones

Paola Kullock (Te Deseo)

Noelia Pace (Mediumnidad / Sesión abierta)

Valeria Schapira (Todas Somos: muchas mujeres en una y es un quilombo)