Martín Fierro de Teatro: la inesperada polémica en torno al Oro “desaparecido” y la respuesta de Aptra

La primera edición de los premios Martín Fierro de Teatro dejó varias polémicas. Además de algunas notables ausencias en la ceremonia como los habituales olvidos en el segmento In Memoriam para homenajear a los que ya no están, el hecho de que se haya decidido nominar y premiar tanto a las producciones de la temporada 2023/2024 como de la 2024/2025 ha traído más de un malentendido.

El primero de ellos sucedió sobre el escenario de la Usina del Arte cuando el encargado de la conducción del evento, Martín Bossi, dio el nombre de Paola Barrientos como ganadora de la categoría Mejor Actriz Protagónica Comercial 2023/2024 cuando en realidad ese premio era para Verónica Llinás, ya que ella correspondía a la terna más reciente. El segundo malentendido ocurrió una vez finalizada la entrega cuando los socios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, que habían votado por dos Martín Fierro de Oro (uno para cada temporada), vieron que solo se había otorgado uno . Ante las repercusiones y posibles especulaciones, la entidad presidida por Luis Ventura salió a aclarar la situación con un contundente comunicado.

Martín Fierro de Teatro Prensa América TV

“Ante comentarios y observaciones formuladas por algunos asociados, consideramos necesario aclarar un suceso no previsto en la entrega del primer Martín Fierro de Oro al Teatro, que se resolvió de acuerdo a lo que la Comisión Directiva consideró lo más ecuánime”, comienza este escrito dirigido a todos los miembros de esta asociación.

“Como todos quienes votaron los premios saben, originalmente estaba pautado que se otorgaran dos Martín Fierro de Oro, uno por cada temporada (2023/2024 y 2024/2025). En el recuento final, hubo mayoría de votos para Gabriel Goity y para Cyrano, en ese orden. La Comisión Directiva resolvió que debía otorgarse solo uno de los dos, ya que representaban el mismo concepto. Se consideró que de los dos simbólicamente le correspondía a Gabriel Goity para personalizar en un actor la representatividad de sus colegas y jerarquizar el premio ”, explicó la Comisión Directiva de Aptra mientras le agradecía a sus socios la comprensión.

El Puma Goity ganó por su rol en Cyrano; obra que también fue reconocida dentro del ámbito del teatro oficial Gerardo Viercovich

En una noche donde se reconoció la labor sobre las tablas en 30 categorías, Gabriel “Puma” Goity subió en varias oportunidades al escenario. Primero, recibió su premio como Actor Protagónico Oficial por su rol en Cyrano. Luego, el clásico escrito por Edmond Rostand ganó como Obra de Teatro Oficial.

Olvidos y omisiones

Las polémicas en torno a esta primera edición de los Martín Fierro de Teatro comenzó días antes de la ceremonia, cuando varios artistas de la escena nacional mostraron su enojo por no haber sido ni invitados ni nominados. Tal fue el caso de Pepito Cibrián, un referente dentro de la comedia musical, que se encargó de expresar su malestar públicamente. “ Yo no cobro por sentarme en una silla, ni pretendía que me dieran ningún galardón. Que me invitaran obviamente no me lo merezco. Lo veré por YouTube. Dios quiera que, en algún lugarcito de la historia, quede constancia de que formé parte del teatro argentino. Creo que sí. ¡Viva el teatro!”, dijo el productor y director teatral en Puro Show.

Pepe Cibrián expresó su descontento por no haber sido invitado a la primera edición de los Martín Fierro de Teatro Rodrigo Nespolo - LA NACION

Tras destacar su trayectoria en el medio, Cibrian aclaró: “No lo digo desde el resentimiento. Tengo 77 años, soy un señor muy serio, con una trayectoria. Que no me inviten no afecta a mi historia ni a quién soy. Pero es como si hicieran un Martín Fierro a la medicina y no invitaran a Favaloro. Yo soy Favaloro en mi profesión. He formado a miles de actores que hoy son figuras ”.

Algo parecido ocurrió con Flavio Mendoza, quien también expresó su enojo por no haber sido considerado en ninguna de las categorías. “Me hubiese gustado que me inviten al haber hecho tantas cosas, pero invitan a los nuevos aunque no hagan teatro”, lanzó furioso en un audio que le envió a Mitre Live.

"Sigan haciendo premios bizarros", disparó Flavio Mendoza, furioso por haber quedado fuera de la lista de invitados Valeria Rotman