Martín Fierro de Teatro: del llanto de Julio Chávez a la celebración de dos “Brujas” con mucha historia

La primera entrega de los premios Martín Fierro de Teatro contó con homenajes a las grandes figuras y obras que engalanaron el arte a lo largo de los años. Las obras 40 quilates y Brujas tuvieron su espacio destacado sobre el escenario de la Usina del Arte, así como el dramaturgo Mauricio Kartun y el actor Julio Chávez. Además, Juan Rodó y Eluney Zalazar musicalizaron el In Memoriam para recordar a aquellos artistas que partieron entre el 2023 y el 2025.

Apenas pasadas las 22, Luis Brandoni sorprendió en el escenario para presentar el Martín Fierro homenaje para la obra 40 quilates, la pieza dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Mirtha Legrand, estrenada en 1971 en el teatro Grand Splendid, con Arnaldo André, Guillermo Battaglia, Gloria Guzmán, Carlos Iglesias, Eduardo Rudy, Osvaldo Miranda, Soledad Silveyra y producción de Alejandro Romay.

“Pensar en esta obra es recorrer una pieza icónica del teatro argentino, bajo la mirada atenta de un exigente director Daniel Tinayre. Y sobre el escenario nombres rutilantes. El protagonista, un joven Arnaldo André y encabezando la escena nacional, ella, Mirtha Legrand: la mujer, voz, imagen y leyenda que tuvo el desafío de enfrentar los prejuicios al contar la historia de una dama de 40 atraída por un joven de 22″, presentó el actor de ¿Quién es quién?. De inmediato, su compañera de elenco, Soledad Silveyra subió al escenario de la Usina del Arte para recibir el premio en nombre de todos los que la acompañaron hace más de medio siglo .

Ante un auditorio que aplaudió de pie, la actriz confesó que tenía “pudor” e invitó a Juana Viale, nieta de Legrand y Tinayre, al escenario para recibir el premio en nombre de sus abuelos, aunque no lo hizo porque justo se encontraba detrás de escena para presentar la siguiente terma. “ Chiquita, esto es tuyo, fuiste una compañera que me enseñó muchísimo ”, cerró Solita.

Promediando la noche, Martín Bossi se acercó a Juana Viale y aprovechó para preguntarle por la ausencia de Legrand, fiel asistente a este tipo de eventos. “La abu está bien, hacía mucho frío y por eso se quedó, pero me pidió que por favor la nombrara”, explicó la conductora de eltrece.

Minutos más tarde, María y Paula Marull subieron al escenario a presentar el Martín Fierro a la Trayectoria en la Dramaturgia a Mauricio Kartun: “Él es un gran artista y tiene el don de florecer todo lo que toca, sabe transmitir y decir como nadie. Enseña en cada palabra y cada gesto, ilumina y crea universos, es generoso, excelente, creativo, exigente, poderoso con la palabra”.

“Le dicen el Maestro”, comenzó relatando la voz en off de Pancho Ibáñez para darle pie a un video realizado por Aptra que recorría la historia del director teatral que hizo obras como Civilización...¿o barbarie? Chau Misterix, La casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El partener, Desde la lona o Rápido Nocturno.

“Qué bueno que haya un nuevo premio, siempre que hay un premio nos juntamos y eso es sano siempre. Quiero agradecer a mis amores, porque una carrera artística no se hace en horario normal, llevás el teatro a tu casa y si no estás bien acompañado es difícil y yo lo he estado”, dijo en la primera parte de su discurso y continuó: “Agradezco al sistema de cooperativas de la Asociación Argentina de Actores y al Instituto Nacional del Teatro, todos mis espectáculos tuvieron apoyo de alguna u otra manera y hoy está pasando un momento realmente dramático ”.

Juan Leyrado subió al escenario para darle lugar al siguiente homenaje: “Es maestro de maestros, se emociona con la profesión que ama y los representa. Es actor, pintor, escultor, un tipo con un humor especial que me encanta y a esa persona le voy a entregar el Martín Fierro por los 50 años de trayectoria en el teatro ”. Estaba hablando nada más ni nada menos que de su colega Julio Chávez. Luego, siguió el video con la voz nuevamente de Pancho Ibáñez: “Es lo que quiere ser sobre un escenario aunque no pudo aún vencer su timidez. Disfruta su oficio y siente que la expresión es sanadora y él lo sanó a través de personajes”.

“En 1976 estrené el Lazarillo de Tormes... Quiero compartir esto con mis colegas, compañeros de trabajo, mi familia y con mi estudio y la gente que trabaja conmigo”, dijo casi entre lágrimas y confesó que tenía un texto escrito para leer pero que no hacía falta porque Aptra ya se había encargado de decir todo. “Es cierto que amo mi oficio, que me ocupa mi trabajo, que tengo militancia con eso y que tengo un compromiso para conmigo y el oficio y agradezco a todos los que hacen posible que cada ser humano se exprese con libertad. No entiendo cómo llegué hasta acá ”.

Quienes también tuvieron su merecido espacio en el escenario principal de la Usina del Arte fueron las actrices de Brujas. La obra, que estrenó en enero de 1991 en el teatro Atlas de Mar del Plata con producción de Carlos Rottemberg y Guillermo Bredeston y con Graciela Dufau, Nora Cárpena, Thelma Biral, Moria Casán y Susana Campos tuvo su merecido reconocimiento en la primera entrega de los premios Martín Fierro dedicada al Teatro.

Durante los 34 años que la obra escrita por Santiago Moncada estuvo en cartel, además de las mencionadas pasaron otras actrices como Sandra Mihanovich, Leonor Benedetto, Luisa Kuliok y María Leal, estas dos de la última partida. “ Ellas no sospechaban que se convertirían en un hito ”, dijo sobre el escenario Ana María Cores y Arturo Puig siguió: “Estas damas hicieron historia y marcaron un camino, el de abrirle la puerta a una obra protagonizada por mujeres”.

“Acá estamos las dos de siempre... Una de nuestras compañeras está en el cielo, Susana Campos, y otras no pudieron venir pero estamos en representación”, comenzó Nora Cárpena, con Moria Casán a su lado. “Gracias a esta señora hice Brujas, porque me vio en un programa y le dijo a su marido, Guillermo Bredeston que me llamara”, recordó la One y agregó: “ Leí la obra y me morí, pensé que sería un suceso, pero no imaginé que estaríamos 34 años ”.

Llegando casi a la medianoche, Juan Rodó y Eluney Zalazar, protagonistas de Drácula, el musical, fueron los encargados de musicalizar el In Memoriam, el segmento destinado a recordar a aquellos artistas que murieron entre el 2023 y el 2025.

El comienzo del clip mostró a Antonio Gasalla en el rol de “La abuela”, y el aplauso colmó de emoción la sala. María Onetto, Claudio Da Passano, José Luis Telecher, Pepe Soriano, Perla Santalla, Tina Serrano, Tristán, Claudio Rissi, Rosa Celentano, Silvina Luna, Jorge Dorio, Daniel Fanego, Selva Alemán, Tito Cossa, Alejandra Darín, Lidia Catalano, Toti Ciliberto, Atilio Veronelli y Ángel Mahler fueron algunas de las figuras que aparecieron en pantalla.