Martín Fierro Latino 2025: todos los nominados

Este miércoles se dio a conocer la lista de nominados a los premios Martín Fierro Latino, que se celebrarán el próximo 23 de noviembre, a las 21, en Miami, con la conducción de Ronen Suarc. Esta edición contará con 36 ternas, con categorías que corresponden a programas de radio, televisión y plataformas digitales y streaming de toda la región.

Los candidatos se revelaron en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live. El programa especial fue conducido en tándem por Joaquín “El Pollo” Álvarez y Ángel de Brito, y participaron la periodista de espectáculos Pía Shaw, el presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora de televisión Sol Rivas.

La celebración se podrá ver en vivo por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV. También en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, en la grilla de Telecentro (canal 22), Flow (canal 570) y Claro TV (canal 514).

Todos los nominados

ACTUALIDAD E INTERÉS GENERAL

Presidentes, más allá del poder (Canal 4 - Uruguay)

La Clave con Alfredo Leuco (DNEWS - Latinoamérica)

Siéntese quien pueda (Univisión - Estados Unidos)

Desayuno Americano (América TV - Argentina)

LAM (América TV- Argentina)

TALK SHOW

Carmen Gloria a tu servicio (TVN - Chile)

Directo con Teuteló (América TeVe - Estados Unidos)

Desiguales (Univision - Estados Unidos)

MEJOR PRESENTADOR

Daniel Fuenzalida (TVN - Chile)

Samir Saba (RTVD - República Dominicana)

Sergio Goycochea (DSPORTS - Latinoamérica)

Martín Cárcamo (Canal 13 - Chile)

Sebastián Vignolo (ESPN - Argentina)

MEJOR PRESENTADORA

María Luisa Godoy (TVN - Chile)

Priscila Vargas (Canal 13 - Chile)

Pamela David (América TV- Argentina)

Karina Vimonte (Vive TV - Argentina)

COLUMNISTA/CRONISTA DE EXTERIORES

José María Del Pino (Canal 13 - Chile)

Andrea Estévez (Univisión - Estados Unidos)

Jerónimo Mura (Telemundo - Estados Unidos)

Oscar Pyzyk (Mega TV - Estados Unidos)

REALITIY SHOW

Mundos Opuestos (Canal 13 - Chile)

Esto es guerra (América Televisión - Perú)

La Isla (Telemundo- Estados Unidos)

NOTICIERO

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi (DNEWS - Latinoamérica)

Las Noticias Prime (Teleonce - Puerto Rico)

La entrevista (EVTV Miami- Estados Unidos)

América Noticias, 2da Edición (América TV- Paraguay)

LABOR PERIODÍSTICA

Martín Campos Witzel (Canal 26 - Argentina)

Melisa Zurita (TN, Telecinco, CNN - Estados Unidos)

Mauro Zeta (América TV - Argentina)

MAGAZINE

El Medio Día (TVN - Chile)

Directo con Teuteló (América TeVe - Estados Unidos)

Tu día (Canal 13 - Chile)

A la Tarde (América TV - Argentina)

DDM, El diario de Mariana (Mandarina Contenidos, América TV - Argentina)

PROGRAMA MUSICAL EN TV Y PLATAFORMAS

Mi nombre es (TVN - Chile)

Plim, Plim (El canal de Plim Plim - Estados Unidos)

REALM26 (RealM26 Youtube - Estados Unidos)

CULTURAL Y EDUCATIVO

Los 100 años de la Torre de la Libertad (Telemundo - Estados Unidos)

Argentina de películas (América TV - Argentina)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” (Youtube - Perú)

SALUD, BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA en TV y Plataformas

Celia Antonini - Divulgadora sobre salud mental (A24 - América - Canal 9 - Argentina)

ADN Buena Salud (América TV - Argentina)

El Enemigo Invisible (Telemundo 44 - Estados Unidos)

Drbeauty (Canal Net / Caras - Argentina)

Charla y Matecito (Youtube - Argentina)

Es lo que hay (Youtube –Perú)

VIAJES Y TURISMO EN TV

Todos Podemos Viajar (NETV - Argentina)

Tenés que ir (Canal 9 - Argentina)

El Clan, en busca de la Aventura (Canal 13 - Chile)

REVELACIÓN

Andrea Vanesa Aspromonte (SPROM Youtube - Argentina)

Alexia Ferro (Buscando a Messi - Estados Unidos)

Manuel Cabrera (Con los amis Podcast - Estados Unidos)

Maru Gandolfo (Chicas Guapas - Rosa Marchita -Argentina)

Antonella Fredianelli (TyC Sports Internacional - Estados Unidos)

CONTENIDO DE ACTUALIDAD EN PLATAFORMAS

El Arranque (Radio Zónica - Argentina)

Inmigración TV (Youtube - Estados Unidos)

Esteban Mirol (Youtube - Argentina)

PROGRAMA DEPORTIVO EN TELEVISIÓN

Modo Fútbol (Telemundo - Estados Unidos)

Sportscenter (ESPN – Argentina)

Club Miami (TYC Sports Internacional - Estados Unidos)

Fútbol Total (DSPORTS - Latinoamérica)

F90 (ESPN - Argentina)

F12 (ESPN - Argentina)

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS EN TELEVISIÓN

SQP, Sálvese quien pueda (Mandarina Contenidos, América TV - Argentina)

Mi Mejor versión (Magazine TV - Argentina)

Intrusos (América TV - Argentina)

CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN PLATAFORMAS

Fabio Ostroviecki (Youtube - Argentina)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal (Youtube - Argentina)

Esteban Mirol (Argentina)

LATINOS POR EL MUNDO

Alexander Otaola (Cubanos por el mundo - Estados Unidos)

Roxana Salerno (Estados Unidos)

Lucas Hudak (Travel Luke - Argentina)

CONTENIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL en TV y Plataformas

Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube - Argentina)

Furor Studio La Mary con Susana Gimenez (Telefé - Argentina)

IA para el Mundo (StreamIA - Youtube - Argentina)

CONTENIDO DEPORTIVO en Plataformas

Transmisión Inter Miami (Deportes Radio 760 - Estados Unidos)

Copa potrero (ESPN - Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas (DGO STREAM - Latinoamérica)

CONTENIDO DE ESPECTÁCULOS en Plataformas

Visionshow (Instagram - Youtube - Argentina)

All Acces (DGO STREAM - Latinoamérica)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori (Youtube - Estados Unidos)

Dann Creator (Instagram - Estados Unidos)