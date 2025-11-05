Martín Fierro Latino 2025: todos los nominados
El 23 de noviembre se llevará a cabo en Miami la tercera edición latinoamericana del tradicional galardón creado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas
Este miércoles se dio a conocer la lista de nominados a los premios Martín Fierro Latino, que se celebrarán el próximo 23 de noviembre, a las 21, en Miami, con la conducción de Ronen Suarc. Esta edición contará con 36 ternas, con categorías que corresponden a programas de radio, televisión y plataformas digitales y streaming de toda la región.
Los candidatos se revelaron en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live. El programa especial fue conducido en tándem por Joaquín “El Pollo” Álvarez y Ángel de Brito, y participaron la periodista de espectáculos Pía Shaw, el presidente de APTRA, Luis Ventura, y la conductora de televisión Sol Rivas.
La celebración se podrá ver en vivo por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV. También en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, en la grilla de Telecentro (canal 22), Flow (canal 570) y Claro TV (canal 514).
Todos los nominados
ACTUALIDAD E INTERÉS GENERAL
Presidentes, más allá del poder (Canal 4 - Uruguay)
La Clave con Alfredo Leuco (DNEWS - Latinoamérica)
Siéntese quien pueda (Univisión - Estados Unidos)
Desayuno Americano (América TV - Argentina)
LAM (América TV- Argentina)
TALK SHOW
Carmen Gloria a tu servicio (TVN - Chile)
Directo con Teuteló (América TeVe - Estados Unidos)
Desiguales (Univision - Estados Unidos)
MEJOR PRESENTADOR
Daniel Fuenzalida (TVN - Chile)
Samir Saba (RTVD - República Dominicana)
Sergio Goycochea (DSPORTS - Latinoamérica)
Martín Cárcamo (Canal 13 - Chile)
Sebastián Vignolo (ESPN - Argentina)
MEJOR PRESENTADORA
María Luisa Godoy (TVN - Chile)
Priscila Vargas (Canal 13 - Chile)
Pamela David (América TV- Argentina)
Karina Vimonte (Vive TV - Argentina)
COLUMNISTA/CRONISTA DE EXTERIORES
José María Del Pino (Canal 13 - Chile)
Andrea Estévez (Univisión - Estados Unidos)
Jerónimo Mura (Telemundo - Estados Unidos)
Oscar Pyzyk (Mega TV - Estados Unidos)
REALITIY SHOW
Mundos Opuestos (Canal 13 - Chile)
Esto es guerra (América Televisión - Perú)
La Isla (Telemundo- Estados Unidos)
NOTICIERO
DNEWS al Día, con Darío Mizrahi (DNEWS - Latinoamérica)
Las Noticias Prime (Teleonce - Puerto Rico)
La entrevista (EVTV Miami- Estados Unidos)
América Noticias, 2da Edición (América TV- Paraguay)
LABOR PERIODÍSTICA
Martín Campos Witzel (Canal 26 - Argentina)
Melisa Zurita (TN, Telecinco, CNN - Estados Unidos)
Mauro Zeta (América TV - Argentina)
MAGAZINE
El Medio Día (TVN - Chile)
Directo con Teuteló (América TeVe - Estados Unidos)
Tu día (Canal 13 - Chile)
A la Tarde (América TV - Argentina)
DDM, El diario de Mariana (Mandarina Contenidos, América TV - Argentina)
PROGRAMA MUSICAL EN TV Y PLATAFORMAS
Mi nombre es (TVN - Chile)
Plim, Plim (El canal de Plim Plim - Estados Unidos)
REALM26 (RealM26 Youtube - Estados Unidos)
CULTURAL Y EDUCATIVO
Los 100 años de la Torre de la Libertad (Telemundo - Estados Unidos)
Argentina de películas (América TV - Argentina)
De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” (Youtube - Perú)
SALUD, BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA en TV y Plataformas
Celia Antonini - Divulgadora sobre salud mental (A24 - América - Canal 9 - Argentina)
ADN Buena Salud (América TV - Argentina)
El Enemigo Invisible (Telemundo 44 - Estados Unidos)
Drbeauty (Canal Net / Caras - Argentina)
Charla y Matecito (Youtube - Argentina)
Es lo que hay (Youtube –Perú)
VIAJES Y TURISMO EN TV
Todos Podemos Viajar (NETV - Argentina)
Tenés que ir (Canal 9 - Argentina)
El Clan, en busca de la Aventura (Canal 13 - Chile)
REVELACIÓN
Andrea Vanesa Aspromonte (SPROM Youtube - Argentina)
Alexia Ferro (Buscando a Messi - Estados Unidos)
Manuel Cabrera (Con los amis Podcast - Estados Unidos)
Maru Gandolfo (Chicas Guapas - Rosa Marchita -Argentina)
Antonella Fredianelli (TyC Sports Internacional - Estados Unidos)
CONTENIDO DE ACTUALIDAD EN PLATAFORMAS
El Arranque (Radio Zónica - Argentina)
Inmigración TV (Youtube - Estados Unidos)
Esteban Mirol (Youtube - Argentina)
PROGRAMA DEPORTIVO EN TELEVISIÓN
Modo Fútbol (Telemundo - Estados Unidos)
Sportscenter (ESPN – Argentina)
Club Miami (TYC Sports Internacional - Estados Unidos)
Fútbol Total (DSPORTS - Latinoamérica)
F90 (ESPN - Argentina)
F12 (ESPN - Argentina)
PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS EN TELEVISIÓN
SQP, Sálvese quien pueda (Mandarina Contenidos, América TV - Argentina)
Mi Mejor versión (Magazine TV - Argentina)
Intrusos (América TV - Argentina)
CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN PLATAFORMAS
Fabio Ostroviecki (Youtube - Argentina)
Héctor Rossi Trasnoche Paranormal (Youtube - Argentina)
Esteban Mirol (Argentina)
LATINOS POR EL MUNDO
Alexander Otaola (Cubanos por el mundo - Estados Unidos)
Roxana Salerno (Estados Unidos)
Lucas Hudak (Travel Luke - Argentina)
CONTENIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL en TV y Plataformas
Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube - Argentina)
Furor Studio La Mary con Susana Gimenez (Telefé - Argentina)
IA para el Mundo (StreamIA - Youtube - Argentina)
CONTENIDO DEPORTIVO en Plataformas
Transmisión Inter Miami (Deportes Radio 760 - Estados Unidos)
Copa potrero (ESPN - Argentina)
Mundial sobre Ruedas sobre ruedas (DGO STREAM - Latinoamérica)
CONTENIDO DE ESPECTÁCULOS en Plataformas
Visionshow (Instagram - Youtube - Argentina)
All Acces (DGO STREAM - Latinoamérica)
Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori (Youtube - Estados Unidos)
Dann Creator (Instagram - Estados Unidos)
