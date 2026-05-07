Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, debutó como modelo y sorprendió por el parecido con su padre

Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, debutó como modelo en una campaña para una marca de ropa juvenil. Aunque mantiene un perfil bajo y hasta ahora había permanecido lejos del foco mediático, su primera producción fotográfica llamó la atención tanto por la actitud del joven frente a las cámaras como por el sorprendente parecido físico con su padre.

En las imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram, el bisnieto de Mirtha Legrand se luce con looks de estilo urbano y diseño joven en distintas escenas del backstage y algunos resultados finales de la sesión.

Las fotos permiten apreciar, además, las notables semejanzas en ciertos rasgos del joven de 18 años con los de su papá, tanto en el rostro como en la mirada y hasta en algunos gestos que recuerdan al actor chileno.

Silvestre Valenzuela debutó como modelo en una campaña de moda urbana y posó con diseños en distintos estampados instagram.com/silvervalenzuela

Hasta ahora, Silvestre había elegido mantenerse alejado de la sobreexposición que históricamente rodeó tanto a su madre como a su abuela, aunque este debut en el modelaje parece marcar una nueva etapa, que coincide con el comienzo de su vida adulta.

El hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tiene 18 años instagram.com/silvervalenzuela

Llamar la atención

No es la primera vez que el hijo mayor de Juana Viale llama la atención. Durante los Premios Martín Fierro 2025, el joven acompañó a su mamá en la ceremonia y su paso por la alfombra roja generó una fuerte repercusión tanto por su imagen como por su simpatía.

Las imágenes permiten apreciar una notable similitud física del joven con su padre instagram.com/silvervalenzuela

Aunque llegó con perfil bajo y acompañó a la familia de forma discreta durante la gala, su presencia no pasó inadvertida por ser la primera vez que hacía presencia en un evento de estas características.

El joven mostró su costado más fashionista durante la producción fotográfica instagram.com/silvervalenzuela

Si bien el adolescente intentó mantenerse alejado del centro de la escena, las cámaras no tardaron en enfocarlo durante el homenaje a su bisabuela, cuando Aptra destacó la trayectoria de la diva. En ese momento, en las redes sociales muchos usuarios reaccionaron de inmediato por el parecido físico con Gonzalo Valenzuela.

Silvestre, en la entrega de los premios Martín Fierro

Una familia ensamblada

Silvestre es el hijo mayor de Juana Viale y el actor chileno, una relación de la que también nació Alí, quien tiene actualmente 13 años. La pareja atravesó, además, una dolorosa tragedia con la pérdida de Ringo, quien falleció el 25 de mayo de 2011, cuando la conductora cursaba la semana 36 de embarazo. Dentro de su familia ensamblada, Silvestre también comparte vínculo con Ámbar de Benedictis, de 22 años, hija de Viale y Juan de Benedictis, y con Anka, de 5, nacida de la relación de Gonzalo Valenzuela con la actriz María Gracia Omegna.

En 2023, Gonzalo Valenzuela contó públicamente uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a Silvestre. Durante una entrevista con la neuróloga Keryma Acevedo, en el marco de una campaña de concientización de la Liga de la Epilepsia en Chile, reveló que a su hijo mayor le diagnosticaron epilepsia a los 12 años.

La Actuación De Tu Vida

El actor recordó la noche en que el joven sufrió su primera crisis epiléptica, una experiencia que describió como traumática y que, según sus palabras, cambió sus vidas para siempre. Explicó que estaba solo con sus hijos cuando, en medio de la noche, escuchó golpes extraños y descubrió que Silvestre estaba atravesando un episodio severo. Desesperado, lo tomó en brazos para proteger también a su hermano menor de la escena y salió de inmediato en busca de ayuda médica.

Horas más tarde, tras llegar al hospital, comenzaron los estudios y finalmente llegó el diagnóstico. Aunque saber que se trataba de epilepsia le dio cierta tranquilidad frente a la incertidumbre inicial, el proceso posterior estuvo marcado por días de angustia hasta comprender el cuadro completo y encontrar el tratamiento adecuado. Con el tiempo, gracias a la medicación, la familia logró aprender a convivir con la enfermedad.