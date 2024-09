Maru Botana se quebró en llanto ante las críticas: “No aguanto más, estoy angustiada”

Escuchar

A punto de debutar como jurado en Bake Off Famosos, Maru Botana se encuentra en medio de una tormenta mediática tras las críticas de Jimena Monteverde, Coco Carreño y Yanina Latorre. En un descargo que compartió a través de las redes sociales, la cocinera respondió a las acusaciones y se mostró visiblemente afectada por la situación.

Parte del conflicto comenzó cuando Monteverde recordó un incidente del pasado y acusó a la chef de haber promovido que la despidieran. Estas declaraciones resonaron con más fuerza debido a que Yanina Latorre, quien mantiene una enemistad con Botana desde hace años, revivió conflictos involucrando a otras figuras como Coco Carreño y el periodista Sergio Lapegüe.

En un video que compartió en su perfil de Instagram, Botana se quebró en llanto y pidió que dejen de mencionarla. “Acá estoy, después de hacer gimnasia, medio rea, desaliñada. No sé si es la forma o el lugar, pero estoy acá para decirles que no aguanto más a la gente hablando mal de mí, difamando, diciendo cosas que no son ciertas. Tengo ganas de hablar”, expuso primero.

Y continuó: “Para mí no hay nada más lindo que hablarse y decirse las cosas cara a cara. Es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tengan un problema, lo hablen. No hay nada más feo que difamar a alguien, que es lo que me está pasando a mí. Y no aguanto más a la gente difamando, diciendo cosas que no son ciertas”, dijo con firmeza.

Visiblemente afectada, Maru respondió directamente a quienes cuestionan sus actitudes. Dirigiéndose primero a Monteverde, apuntó: “A vos, Jimena, no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos, pero quiero que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo, ni se lo sacaría a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados”, manifestó. Y, refiriéndose a la situación que su colega vivió en el canal América, agregó: “En todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, imagínense que yo no puedo decir: ‘fulanito tal cosa…’ Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia. Dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa. No entiendo esta mentira”, también destacó.

Sobre las acusaciones de Coco Carreño, con quien compartió una relación cercana, Maru recordó: “Coco vivió en mi casa, mi mamá lo amaba, era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo y lo hice popular”.

En cuanto a Yanina Latorre, Maru evitó profundizar en el conflicto mencionando a la hija de Latorre como una razón para no avivar más la disputa: “Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Lo que dice ella es todo mentira”.

Con lágrimas en los ojos, Maru cerró su descargo exponiendo nuevamente su angustia: “Estoy cansada de que la gente me haga mal. Estas personas que tuvieron un problema y no lo resolvieron, que no se la agarren conmigo”, opinó.

La chef, quien ha enfrentado grandes desafíos personales, incluyendo la pérdida de su hijo Facundo, expresó su deseo de concentrarse en las cosas positivas de su actual presente: “Yo tengo una vida en la que no molesto a nadie, trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Me encanta darlo todo, todos los días. Dar amor. Estoy cansada, estoy angustiada”, reiteró.

Finalmente, la concinera y próxima jurado del reality de Telefe concluyó: “Estoy con Bake Off, un elenco de gente divina, hermosa, y quiero disfrutar de las cosas lindas que me pasan, quiero pasarla bien. Estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan, que te lastiman, que decís: ‘Basta, se acabó’”, pronunció.

Finalmente, la chef volvió a reclamar que se deje de hablar de ella: “Yo no tengo nada que esconder. La gente que no me banca, que no me siga más. Que se compren una vida, pero que no hagan daño. Si hay algo horrible eso es difamar. Yo soy muy feliz, estoy muy tranquila y me encanta tener a mucha gente trabajando. Estoy feliz de dar y de ayudar”, dijo.

