El incómodo momento en vivo cuando le preguntaron a Jimena Monteverde sobre su relación con Maru Botana

Tras confirmarse que Maru Botana será uno de los tres jurados de la nueva edición de Bake Off Famosos (Telefe), en torno a ella diferentes excolegas salieron al cruce y revivieron los momentos incómodos que compartieron con la cocinera. Una de ellas fue Jimena Monteverde, quien este domingo, al aire del Almorzando con Juana (eltrece), se puso nerviosa cuando le preguntaron por su colega y el distanciamiento de ambas.

En un contexto de charla acerca de la realidad política entre los invitados al programa que conduce Juana Viale, Monteverde se acercó a la mesa para presentar el segundo plato y, entre risas, Diego Ramos le preguntó sobre si realmente existe un problema entre ella y Maru Botana. Ante esta consulta improvista, la cocinera reaccionó sin filtro y evitó dar detalles al respecto.

Diego Ramos le preguntó a Jimena Monteverde por su vínculo con Maru Botana e incomodó a la cocinera (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Todo empezó cuando Laura Fernández indagó: “¿Qué opinás de los periodistas?”, en tono de juego, a lo que Monteverde respondió: “No, yo mirá, de opinar esta semana paso. Tuve mucho, no quiero opinar de nada más”. “Ay casi se me sale la vaina por preguntar”, dijo Ramos, a lo que Viale insistió: “¿Qué? Preguntale, preguntale”.

“¿Qué pasa con Maru? ¿Por qué te peleaste con Maru? Si son las dos divinas”, consultó el actor de Sex al tiempo que la conductora sostuvo: “Pero eso es más viejo que la escarapela”. “Sí, sí, somos las dos divinas”, expresó con ironía Jimena.

En ese instante miró a Ramos y puso una cara de tensión. De inmediato continuó con la explicación del plato y cerró: “Disfrútenlo, tan buena que soy”. A modo de chiste, Diego no se contuvo y completó: “Saludos a Maru”.

¿Qué pasó entre Maru Botana y Jimena Monteverde?

El comentario de Diego Ramos derivó por un conflicto que Jimena y Maru tuvieron en 2017 en la pantalla de eltrece, que justamente la semana pasada la cocinera mencionó en diálogo con Héctor Maugeri en +Caras. “No sé si me odia y si la palabra es odio. Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y no lo soy”, empezó.

Según dejó saber la cocinera, ese año, ella y Coco Carreño conducían un formato por la pantalla de eltrece, hasta que Botana propuso un ciclo diferente y su trabajo terminó. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más. Nunca tuvimos un cara a cara. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste”, lamentó.

La situación de Monteverde no fue aislada, sino que justo unos días atrás, Sergio Lapegüe se refirió al escueto programa que inició junto a Botana en el mismo canal, pero en 2013, Sábado en casa, el cual empezó en septiembre y terminó en diciembre. Tras bambalinas se conoció que ambas estrellas no se llevaron del todo bien y así lo confirmó el periodista recientemente en una entrevista con Intrusos (América).

“A mí me habían dicho que iba a ser el conductor, no lo terminé haciendo y me sentí un poco dolido en ese aspecto. Nunca tuve problema en ningún programa, solamente ahí. No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida…”, recordó. Y agregó: “Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Fue la única vez que renuncié a algo (...) Llegaba triste a mi casa. ¿Viste cuando tenés angustia? Mi mujer me dijo un día: ‘Si no te hace bien, dejalo’. Y tuvo la razón”.

