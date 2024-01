escuchar

Christopher Reeve no tuvo el tipo de vida que tendría cualquier otro actor de su nivel en Hollywood. De hecho, vivió más sombras que luces. Sus memorias y éxitos están recogidos en un nuevo documental que repasa los momentos más ilustres de la vida del intérprete que encarnó a Superman, desde su debut en Broadway junto a Katharine Hepburn hasta el trágico accidente que dejó a Hollywood huérfano de su más ilustre superhéroe. El documental fue presentado el domingo pasado por William, Matthew y Alexadra Reeve, hijos del actor, en el Festival de Sundance. El estreno del film coincide con el vigésimo aniversario de la muerte de Reeve. El proyecto, titulado Super/Man: The Christopher Reeve Story, “ha sido un regalo”, dijo su hijo Matthew en una entrevista con la agencia Efe.

Christopher Reeve como Clark Kent Warner Brothers

Después de años atesorando sus vídeos caseros, los tres hijos del actor decidieron que era el momento de compartirlos con el resto del mundo en el documental dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui. “ Durante el proceso recopilatorio descubrimos que era un hombre mucho más increíble de lo que recordábamos ”, afirma su hijo. “No solo tenemos sus películas para ver, sino también una colección de grabaciones familiares y entrevistas archivadas en YouTube para desenterrar y revisar. Ver cosas que nunca había visto cambió mi percepción de él. De hecho, la mejoró. Fue genial ver eso y descubrir mucho más material del que conocíamos”.

Mezclando elementos de su archivo personal con entrevistas televisivas, escenas de sus películas y entrevistas a celebridades y personas cercanas al actor, el documental enmarca la totalidad de un hombre “que encontró el verdadero sentido de la vida en los momentos más duros”. “ Abrimos la cortina de la intimidad, mostramos cómo la fama lo convirtió en una persona que se alejó un poco de su familia, y la transformación que vivió después de su accidente ”, explica uno de los directores del film.

Dana y Christopher Reeve y su hijo mayor Matthew dailymail.co.uk / Alpha - Dave Morgan

Sus hijos, quienes actualmente lideran la Fundación Christopher & Dana Reeve, dedicada a ayudar a personas con lesiones medulares, esperan que gracias a este documental la gente pueda acercarse a la historia de su padre desde otro ángulo. “La gente lo recuerda como actor, o después de su accidente, pero tal vez no conocen toda la complejidad de su vida, el abanico de sus pasiones, y que hubo días duros, pero también días realmente hermosos y alegres a lo largo del camino”, afirma Matthew sobre la película que incluye declaraciones de colegas como Glenn Close, Whoopi Goldberg y Susan Sarandon, quienes estuvieron cerca del actor antes y después del accidente hípico que lo dejó tetrapléjico en 1995, y también aborda la entrañable relación de Reeve con el fallecido Robin Williams.

Robin Williams y Christopher Reeve se conocieron en la universidad y fueron amigos por décadas Archivo

El ganador de un Oscar acompañó a Reeve durante prácticamente toda su vida. Ambos se conocieron en la prestigiosa academia Juilliard School, en Nueva York. Ambos estudiaban gracias a una beca y compartieron habitación durante sus años universitarios. Su amistad duró hasta la muerte de Superman, que falleció una década antes que Williams. Después de la fatídica caída de Reeve, el comediante demostró el aprecio que sentía por su amigo organizando una fiesta cada año en el aniversario del accidente. En el funeral de Reeve, Williams aparecía desconsolado despidiendo a su amigo. “Siempre pensé que si Chris estuviera presente, Robin seguiría vivo”, dijo Glenn Close al diario británico The Guardian, cuando Williams falleció en 2014 .

El documental está enfocado principalmente en la labor benéfica de Reeve pero también muestra su camino al éxito desde que debutó en Broadway, los altibajos de su carrera y su renacimiento tras el trágico accidente de equitación que sufrió en 1995. “Su historia tiene una gran dosis de tragedia y alegría, es el único, el original y el mejor Superman de la historia, pero su verdadero heroísmo estuvo fuera de la pantalla”, asegura Ettedgui, el segundo de los directores, que define el documental como un “biopic retrospectivo”. “Para papá, Superman tenía que ser arte”, detalló su hija en la presentación en Sundance. Su hijo Matthew también recordó en la revista People la reaparición del actor justo un año después del terrible accidente, en 1996, durante la gala de los Oscar. En ella, un Christopher Reeve postrado en silla de ruedas recibió una ovación de sus compañeros de profesión que quedó marcada en la historia del cine de Hollywood.

Christopher Reeve en el estreno de Superman en 1978 AP Photo/Reed Saxon - Archivo

Desde joven, Christopher Reeve demostró su pasión por la interpretación. Aunque, precisamente, no tuvo la suerte del principiante en su debut junto a Katharine Hepburn en la obra A Matter of Gravity. Tras levantarse el telón, cuando llegó el momento de salir al escenario, se plantó frente a la actriz, soltó la primera de sus frases y cayó desmayado al suelo. Ante el estupor de todos los presentes, la actriz se giró hacia el público y soltó: “Este chico es un maldito idiota. No come suficiente carne”. Acto seguido, Reeve fue retirado del escenario e hizo acto de presencia otro actor que lo sustituyó. Días después, ya recuperado, se reincorporó de nuevo a la obra por petición de la propia Katharine, ya que veía en él un gran potencial y un prometedor futuro en la interpretación.

Dos décadas después, en una entrevista que realizó James Lipton a Christopher Reeve en el programa Inside the Actors Studio, le preguntó sobre esta pequeña anécdota ocurrida el día de su estreno teatral y de cómo había sido debutar y actuar con una estrella como ella: “La gente dice que actué con Katharine Hepburn, pero en realidad lo que hice fue actuar cerca de Katharine Hepburn”. Al final del documental, una cita de Reeve recuerda lo que solía pensar cuando alguien le preguntaba qué era un héroe, y cómo su respuesta cambió después del accidente: “ Un héroe es un individuo común y corriente que encuentra la fuerza para perseverar y resistir a pesar de los obstáculos abrumadores ”.