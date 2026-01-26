LA NACION

Tiene 33 años, es hijo de un inolvidable actor, eligió una carrera lejos del cine y acaba de casarse en Miami

De un increíble parecido físico con su padre, se destaca como periodista

Will es el menor de los herederos de Christopher Reeve
Heredero de un apellido inolvidable y de una historia profundamente humana, Will Reeve (33) supo hacer su propio camino sin renegar nunca del legado de sus padres, el querido actor Christopher Reeve y la actriz, cantante y activista Dana Reeve. Hoy, convertido en un respetado periodista, Will representa un ejemplo de fortaleza y compromiso con la vida. Nació en 1992 en Williamstown, Massachusetts, cuando su padre ya era un ícono mundial gracias a su inolvidable Superman. Desde chico, mostró una gran pasión por los deportes, fue atleta universitario y se destacó en disciplinas como el hockey, el esquí y el running.

Reeve interpretó cuatro veces a Superman en el cine y fascinó a varias generaciones
LOS GOLPES MÁS DUROS

El 27 de mayo de 1995, la vida de Christopher Reeve cambió para siempre tras sufrir un accidente ecuestre que lo dejó cuadripléjico. Años más tarde, en 2004, el reconocido actor murió. En 2006, Will debió enfrentar otro duro golpe: la muerte de su madre a causa de un cáncer de pulmón, que lo dejó huérfano a los 13. “Aunque no pude estar mucho tiempo junto a mis padres, ellos me criaron de una manera muy normal y humana, para que tuviera los pies en la tierra y me pudiera enfrentar a todos los obstáculos que me plantea la vida”, dijo a USA Today. “El dolor es permanente, pero la sanación es posible… Puede que mis padres ya no estén, pero serán siempre recordados”, expresó también. Lejos de quebrarse, Will transformó el dolor en impulso.

Christopher Reeve, acompañado por su mujer Dana Reeve y el pequeño Will, en la ceremonia de entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en abril de 1997, dos años después del accidente ecuestre que lo dejó cuadripléjico
Junto a sus hermanos mayores Matthew y Alexandra durante su participación en The Kelly Clarkson Show para hablar del documental sobre su padre, "Superman: La historia de Christopher Reeve"
UNA SÓLIDA CARRERA COMO PERIODISTA

Si bien coqueteó con la actuación con algunas apariciones en cine y televisión y en 2025 hizo un emotivo cameo en la nueva película Superman, dirigida por James Gunn (“Fue un honor enorme y una forma hermosa de honrar a mi padre”, declaró), Will se convirtió en un reconocido periodista. Después de graduarse en Middlebury College, trabajó en ESPN, actualmente es corresponsal de ABC News y estuvo nominado en dos oportunidades a los premios Emmy, por su cobertura de los incendios forestales en California, en 2019, y por su trabajo como copresentador del especial Misión a Marte: Live, de ABC News Live, en 2022. Además de su profesión periodística, dirige la fundación Christopher & Dana Reeve junto a sus hermanos mayores Matthew y Alexandra (frutos de una relación del reconocido actor con la agente de modelos británica Gae Exton), creada con el objetivo de investigar posibles tratamientos para las lesiones de la columna vertebral.

En abril de 2024, como presentador de Good Morning America de la cadena ABC
EL AMOR Y UN NUEVO COMIENZO

En lo personal, Will atraviesa un momento de plena felicidad. El hijo de Christopher hizo público su noviazgo con la organizadora de eventos Amanda Dubin, en abril de 2023. Tras su compromiso en noviembre de 2024 en Nueva York, el sábado 17 de enero finalmente llegó la boda. La fiesta fue en Miami, pero, fiel a su estilo, eligió celebrar el amor lejos del estruendo y poco y nada se sabe de la noche más especial del periodista y su flamante mujer.

Con su flamante mujer Amanda Dubin, con quien se casó el 17 de enero en Miami
Una las pocas fotos que se filtró de la divertida fiesta de boda
