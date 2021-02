MasterChef Celebrity 2: Georgina Barbarossa, la última confirmada del programa

Georgina Barbarossa es la última participante confirmada de MasterChef celebrity, el reality de gastronomía de Telefe, que va por su segunda edición después del éxito de la primera. De esta manera, la actriz se suma a Carmen Barbieri [que va a ser reemplazada], Flavia Palmiero, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Cae, María O’Donnell, Juanse, Alex Caniggia, Hernán “El Loco” Montenegro, Daniel Aráoz, Fernando Carlos, Sol Pérez, Mariano Dalla Libera, Dani La Chepi y Cande Vetrano.

El anuncio oficial lo hicieron hoy en el programa Flor de equipo (Telefe), en donde Marcelo Polino se hizo el enigmático frente a las narices de Barbarossa, que le siguió el juego y se mostró totalmente sorprendida con su participación en el reality. Con cada pista del panelista, la actriz se hacía la distraída hasta que Polino dijo que Robert De Niro la había intentado seducir y ella le retrucó bromeando: “¡Rechazó a De Niro! ¿Cómo? Con ese lunarcito que tiene, me lo morfo. Es una tarada porque yo por De Niro dejo todo”.

Finalmente dieron su nombre, y entonces ella expresó: “Estoy feliz, pero es un estrés”. Además hubo un dato que dio Polino, que sorprendió a todos los presentes: Georgina se llama también Susana. “Mi mamá quería llamarme María Georgina, como mi abuela, pero cuando mi papá llegó al registro civil para anotarme, se olvidó así que me puso Georgina Susana, como mi mamá”.

Por otro lado, Barbarossa contó que está muy sensibilizada por el duro momento que está atravesando Carmen Barbieri: “Iba a trabajar al teatro y se me caían las lágrimas porque es mi hermana: no teníamos hijos cuando nos conocimos. No me imaginaba enfermos ni a Carmen ni a Flavio porque los dos se súper cuidaban”. Y aclaró por qué pidió licencia de un mes en la comedia Un estreno o un velorio, en el Broadway. “Hablé con mi productor Alberto Raimundo y le pedí licencia por un mes, para no ir al teatro porque hay muchos reemplazos, hay mucho lío, mucha gente dando vueltas y me quiero cuidar”.

Finalmente, en el “cuestionario intragable”, contó que nunca compartiría camarín con “las señoras con las que tengo conflicto”. Una de ellas es Miriam Lanzoni, a quien la actriz le vendió una casa y Miriam la acusó de haberla estafado. “La tengo bloqueada”, señaló. Y tampoco compartiría camarín con Moria Casán, con quien está peleada hace veinte años. “Un día ella se acercó a saludarme aunque ella lo niega y le dije que no tenía ganas de hablar con ella. Nunca podría perdonarla, no me sale. Se metió con el Vasco (padre de los hijos de Georgina, asesinado en 2001 durante un robo), que ya no está y no se puede defender”.

