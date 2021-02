MasterChef Celebrity: Nacho Sureda dio a conocer quién cree que será el primer eliminado en esta segunda temporada

Nacho Sureda, el primer eliminado de la primera temporada de MasterChef Celebrity opinó sobre los nuevos participantes del reality culinario, cuya segunda edición tuvo su punto de larga el lunes por la noche. Y hasta se atrevió a dar el nombre de quien considera que será el primero en quedar afuera de la competencia.

“Nosotros éramos un grupo muy colorido y garpó mucho; a este todavía no le saco la ficha”, dijo en Hay que ver, poniendo en duda la capacidad de estos famosos para atraer la atención del público. Y arriesgó cuál será, desde su punto de vista, el primer eliminado: “Alex Caniggia no sabe mucho de cocina, pero es un personaje que garpa y eso cuenta”.

Sobre su paso por MasterChef, el actor de El marginal dijo que fue “una hermosa experiencia”, y que estima que los jurados “tenían más piedad con unos que con otros”. “A mí me retaban mucho, pero es un juego. Cuando entré, no había visto nunca el formato y veníamos de una cuarentena estricta, había estado guardado y me sentía raro”, aseguró.

Sureda contó que el suyo era un grupo “divino” y que todo fue muy fluido desde el comienzo. “Nos conocimos unas semanas antes de salir al aire, en las clases de cocina. Yo pegué buena onda con Fede Bal. Y cuando estaba entrado en la onda, me eliminaron. Creí que no me iba a importar mucho, pero la verdad es que me angustió. Me quedé con ganas porque quería jugar y pasarla bien”, señaló.

Por último, el actor coqueteó con la posibilidad de sumarse a un certamen como el “Bailando por un sueño”: “No me gusta la exposición pero bailo muy bien. De joven trabajaba como relaciones públicas de boliches y siempre bailaba mucho”.

LA NACION