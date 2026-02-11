MasterChef Celebrity: una discusión inesperada entre los chefs sorprendió a todos

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity comenzaron una nueva ronda, pero desde el primer minuto quedó en claro que esta no será una semana más. La temática elegida por la producción fue el terror, y eso quedó en evidencia en la ambientación del estudio y en las pruebas que debieron encarar.

“Esta semana van a tener la alegría de realizar algunas de las pruebas más clásicas del programa, y algunas son de temer”, les anunció Donato de Santis. Y Germán Martitegui les informó: “Hoy se van a encontrar con ingredientes únicos. Esta semana va a estar llena de todo tipo de sorpresas”.

“Lo más importante es que esta semana van a tener que enfrentarse a sus miedos. Y otra cosa que queremos es que salgan de su zona de confort, para que recuperen la energía y la capacidad de asombro”, completó Damián Betular.

Al ingresar, además, encontraron sobre sus estaciones pequeñas cajas misteriosas, y algunos de los participantes especularon con la posibilidad de que allí hubiera arañas.

Pero antes de develar el misterio, debieron enfrentar un mini desafío: servir cerveza tirada. El encargado de dar la consigna fue Martitegui, que les contó que él se presentó hace dos años a un concurso mundial, realizado en Londres, y quedó entre los diez mejores. El ganador de esta prueba fue Jorge “Turco” Hussaín, que se hizo acreedor de un beneficio.

Luego, sí, llegó el momento de develar qué era lo que había en la caja misteriosa: para la mitad, una copa llena de grillos, y para los otros, larvas de escarabajos. La Reini fue la única que se atrevió a probar uno en esa instancia, y les contó a sus compañeros: “No es rico. Es como una pasta rara”. Husaín, el Chino Leunis y Agustín “Cachete” Sierra siguieron sus pasos. Y Marixa Balli y Susana Roccasalvo se negaron: “Ni con la orden de un juez”.

Todos contaron con 60 minutos para preparar un plato que contuviera larvas o grillos, de acuerdo a lo que les había tocado en suerte. Y entonces, la conductora, Wanda Nara, llamó a la portadora de la medalla plateada, La Reini, para dar a conocer su beneficio. La influencer no tuvo la necesidad de ir al mercado, sino que contó con un canasto con todos los ingredientes necesarios para realizar su plato a base de grillos.

También le explicaron al exfutbolista que, por haber ganado el reto de la cerveza, podía elegir entre cocinar con las larvas o los gusanos, y decidió quedarse con las larvas. Y por eso, decidió cambiarles los elementos a Roccasalvo, que tenía larvas, y a la Reini, que tenía grillos. Y, como era de esperarse, ninguna de las dos se lo tomó muy bien.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente para que el jurado degustara sus tacos de grillo con guacamole, mayonesa de ajo y pico de gallo, fue Cachete Sierra. “¡Le pusiste un montón! Para un fanático de los grillos, está bien, pero... Buena idea la del guacamole y el pico de gallo, ayuda a absorber este gusto al que nosotros no estamos tan acostumbrados", observó Donato.

“Muy bien la masa. Lo de adentro está bien, pero esperaba más. Deberías haber cortado la lechuga”, señaló Betular, y el participante le retrucó que tenía entendido que si la cortaba, se oxidaba. “Si la cortás con un cuchillo desafilado, sí”, indicó el maestro pastelero. Pero Martitegui, mientras hacía gestos, acotó: “Incomprobable”.

“¡Traigan un cuchillo", pidió Betular, ansioso por seguir el duelo con su compañero de estrado. Y Roccasalvo le cumplió el deseo. “Si la cortan con el cuchillo bien afilado, como hacen en México, le dan más aire”, continuó el pastelero.

Y Martitegui, a su vez, indicó: “Está todo muy bien, Cachete. Tiene buen sabor y los satélites son también muy sabrosos. Con respecto a la lechuga, creo que el chef Germán tiene razón: cortada en chiffonade hubiese quedado mucho mejor. Pero decir que un cuchillo desafilado lo oxida y uno desafilado no, es una locura".

Sus palabras dieron pie a que Donato diera su parecer sobre los cuchillos, la lechuga y la oxidación. “Si cortás con un cuchillo desafilado, la golpeás. Y entonces, se traumatizan las hojas, sobre todo las más delicadas, y se pone negra más fácilmente”. Pero Martitegui no dio el brazo a torcer: “El oxígeno sigue siendo oxígeno y la lechuga, lechuga. La química no cambia”.

Después de la inesperada discusión entre los especialistas, pasó La Reini con un salteado de fideos, verduras y larvas en tres cocciones. “Tiene umami. Está súper bien logrado. Sos buena en lo asiático”, resumió Betular. Y, en este caso, Martitegui coincidió: “Sí, Reini. Se acerca la final y este es el tipo de cosas que tienen que empezar a manejar. En este caso, la verdad que estoy muy sorprendido”.

En tercer lugar pasó Marixa Balli, con sus croquetas de grillo, hojas de remolacha fritas y aderezo de mostaza y miel. “Como croquetas, están durísimas. Parecen más una galletita. No es agradable. Falta una salsita, un café con leche... No termino de entender bien”, señaló Martitegui. Y Donato indicó: “Es muy buena la idea para introducir unos bichitos, pero no quedó tan bien. Rescato como está pensado el plato, está hasta elegante para ser una fritura”. Las devoluciones no dejaron contenta a la intérprete de “Cacheaqueando”, que aseguró que le “sacaron las ganas de cocinar”.

Inmediatamente después, pasó Husaín, que también presentó tacos de gusanos, pero con salsa picante. “Lleva una construcción un taco... Le falta delicadeza al corte del repollo. Y la salsa está muy bien, está picante pero el picante debe acompañar un montón de otros sabores que en el taco no están”, afirmó Betular. “Hay mucho sabor mal combinado que, con un taco frito, hubiera sido totalmente distinto. Eso hubiera cambiado todo”, explicó Martitegui.

Roccasalvo, a su vez, presentó una ensalada tailandesa con grillos crocantes. “Lo que se dice tailandesa, no es. Porque debería tener una base de mango verde o papaya, brotes de soja, una hoja de menta, una de albahaca, maní... Lo que hace la diferencia es el coco, que está bien utilizado, y el mango”, expresó Betular en su devolución. “Es un diez el coco, pero son un cero las frutillas con el cabito. Los grillos están bien, pero se me pierden un poco”, agregó Martitegui.

Por último, Leunis pasó al frente con sus fajitas de larvas y verduras. “Creo que tu intención fue crear algo y no está mal. Las cosas por separado, pero juntas no resultaron”, explicó Donato. “Para mí, faltan algunas cosas. Le faltan hongos. El resto a mí me gusta cómo está armado”, explicó Betular.

Solo faltaba saber quiénes pasarían al balcón y quiénes se alzarían con el temido delantal gris. Después de deliberar, los miembros del jurado decidieron que los platos de La Reini, Cachete y Roccasalvo fueron los mejores. Entonces, Balli, Husaín y Leunis deberán medirse en la noche de última chance.