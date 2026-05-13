Mauro Icardi se habría quedado con un valioso objeto de Wanda Nara

A casi cinco años de que estallara el ‘Wanda Gate’, el conflicto que puso en jaque el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, el paso del tiempo parece no haber solucionado ciertas cuestiones entre la mediática y el delantero del Galatasaray, sobre todo si de bienes se trata.

Wanda Nara y Mauro Icardi, una guerra que pareciera no tener fin (Foto: Instagram @wanditanara)

En las últimas horas, circuló una fotografía de una supuesta mudanza rumbo a Italia en la que se vio un objeto cargado de un valor sentimental para la empresaria de cosméticos: la copa que ganó en la versión italiana de El Bailando.

Juan Etchegoyen se refirió al objeto de Wanda Nara que Icardi se habría quedado (Foto: Captura Instagram/@MitreLive)

“Hay una información de último momento que tiene que ver con Mauro Icardi porque me llega una imagen de lo que es una mudanza de varias cajas a Italia y apareció un objeto que pertenece a Wanda Nara”, contó el periodista al aire de Mitre Live.

Y agregó: “Tal como estás viendo en la foto, me cuentan que Icardi nuevamente ningunea a su ex con este gesto. Es claramente una mojada de oreja esto. Lo que estás viendo es ni más ni menos que la copa del Bailando de Italia. Son las cosas de Wanda”.

La copa que le dieron a Wanda cuando ganó el Bailando en Italia, embalada en un depósito (Foto: Captura)

Sin embargo, según contó el conductor, aquel galardón no sería el único objeto que el futbolista y María Eugenia ‘la China’ Suárez tendrían en su depósito. “Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no se las mande; y me dicen que también tiene cosas de los nenes que no las manda a la Argentina”, señaló.

En paralelo, se refirió a las versiones sobre el futuro deportivo de Icardi, quien el 30 de junio finaliza su contrato en Turquía. Según deslizó Etchegoyen, el futbolista podría continuar su carrera en el país de Medio Oriente, aunque no necesariamente en Galatasaray, donde actualmente se desempeña como delantero. “Creo que seguirá en Turquía, pero en un equipo menor”, cerró.

La noticia llegó después de que, en medio del triunfo del Galatasaray, el rosarino apuntara contra Wanda con un filoso descargo en redes sociales. Mediante su perfil de Instagram, Icardi se refirió a sus dos hijas, Francesca e Isabella, frutos de su matrimonio con la mediática, quienes no pudieron estar presentes en la celebración.

Icardi celebró un nuevo triunfo del Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, empezó el texto del futbolista junto al que enseñó una imagen de él con sus niñas.

“Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros. Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye”, continuó.

Mauro Icardi habló de la distancia que lo separa de sus dos hijas Isabella y Francesca (Foto: Instagram @mauroicardi)

En ese sentido, aclaró que el vínculo con sus dos hijas “jamás estuvo en duda”. “Ustedes estuvieron siempre en mi corazón. En cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di”, aseguró.

Y cerró: “Ustedes también son parte de esta historia. Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”.