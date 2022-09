Matías Martin se refirió a un momento “muy incómodo” que vivió con Ariel Rodríguez Palacios

Un conflicto inesperado se vivió en los últimos días cuando, desde su programa radial Todo pasa en Urbana Play, Matías Martin, conductor del ciclo, se refirió a la actitud del chef Ariel Rodríguez Palacios. “No me cae bien, voy a ser leve: no me cae bien”, expresó Martin.

Luego, se explayó sobre los motivos, pero evitó dar precisiones. “Estuvo como invitado, fue un invitado más. La actitud frente a la vida, inexplicable. Yo no lo conocía, me contaron quién era”, prosiguió el conductor, quien remarcó que “la actitud” del conductor de Ariel en su salsa (Telefe) no fue de su agrado. “Vos le remás, le tirás una buena... Es raro”, añadió. Al ser consultado por el programa de espectáculos de América TV, LAM, sobre sus dichos en la radio y si Rodríguez Palacios había sido agresivo, Martin calificó la situación que vivió con el chef como “incómoda”.

“Cada uno sabe cómo maneja sus vínculos y yo no tengo nada para meterme, pero era súper incómodo”, concluyó. Al enterarse de las palabras de Martin, el cocinero se limitó a decir que le resultaron raras. “A mí él me cae bárbaro, no creo que haya sido así”, manifestó.

La reciente polémica de Ariel Rodríguez Palacios

El enojo de Ariel Rodríguez Palacios en pleno programa instagram.com/arielrodriguezpalacios

Semanas atrás, el cocinero protagonizó un momento tenso en el exitoso programa de Telefe que comanda. Mientras batallaba con una preparación que no le salía como esperaba, el conductor no aguantó la situacón y les dedicó unas duras palabras a los demás cocineros.

El ciclo comenzó de manera normal. Como todos los días, el chef saludó a sus compañeros de cocina al igual que a los panelistas -Mica Viciconte, Nico Peralta y Romina Pereiro- y empezó a charlar sobre diversas temáticas, además de hacer un repaso sobre el menú del día. Luego, se dispuso a trabajar, pero algo lo sorprendió: cuando intentaba demostrar la forma de preparar un clásico postre salteño, no solo no logró lo que deseaba sino que el enojo sacó lo peor de él con su equipo.

Su objetivo era compartir el paso a paso para hacer un turrón con la receta tradicional que se utiliza en la provincia de Salta. El mismo es el resultado de la combinación de grasa de cerdo fundida, yemas de huevo, licor de anís, harina y agua, ingredientes que se combinan con merengue italiano de azúcar de caña. Cuando amasaba con un nerviosismo que aumentaba por no llegar a la consistencia requerida, tanto el locutor como sus compañeros intentaron sacarle presión al hecho. “Bueno, son cosas que nos pasan a todos en la cocina y que hay resolver”, dijo Pereiro.

Ariel Rodríguez Palacios perdió la paciencia y apuntó contra un compañero: “Estoy re caliente"

De todas formas, Rodríguez Palacios no bajó el tono y disparó: “Es la primera vez que me pasa y voy decir algo... ¿Sabés por qué me da bronca? Estoy re caliente...”, expresó y agregó: “Les voy a contar algo. Yo siempre hago todo. Siempre preparo yo las cosas. Esta vez no lo hice y salieron así. Ahora al aire no lo puedo arreglar”, en cierta forma desligándose del asunto.

Cuando las aguas se calmaron, terminó reconociendo que lo sucedido fue ocasionado por él mismo ya que debió haberse ocupado de dejar todo listo previo al inicio de preparación del plato del día. “Le faltó descanso a la masa, o por ahí ‘el gendarme’ te pesó mal las cosas”, acotó su hijo, Felipe.

Ariel Rodríguez Palacios contra Ricardo Montaner: revelaron el motivo que habría generado roces entre ellos

Por otro lado, el cocinero también fue noticia recientemente por una información que brindó Fernanda Iglesias en LAM: que rechazó ser el chef para la fiesta de cumpleaños de Ricardo Montaner. El artista cumple años el 8 de septiembre y quiso convocar al conductor de Ariel en su salsa para que se encargara de la comida, pero éste lo rechazó alegando que no trabaja para esa clase de eventos. “No hago eso”, le dijo el chef al músico, según lo comunicado por Iglesias.