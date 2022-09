Adrián Cormillot: del bullying y la negación del apellido familiar en la infancia a su experiencia como médico de Felipe Pettinato

Mucho antes de convertirse en nutricionista y de decidir formar parte de los medios de comunicación, Adrián Cormillot renegaba de su apellido. Tanto le pesaba ser el hijo de Alberto Cormillot que prefería pasar desapercibido. Además, durante su infancia fue víctima de Bullying, en su casa estaba prohibida toda la comida “chatarra” y su hermana fue, explicó, ridiculizada por la prensa. Invitado a PH, podemos hablar, el hijo de uno de los médicos más famosos de la televisión argentina habló de su pasado y no escondió lo mal que lo pasó por ser “el hijo de...”, condición que con los años le abrió muchas más puertas de las que le cerró.

Invitados a dar un paso adelante y avanzar al punto de encuentro aquellos que tuvieron una infancia diferente, Cormillot no dudó. “Me caractericé en el secundario por ser un pibe que hacía bullying. En mi colegio era muy común”, arrancó quien fue parte del equipo de Cuestión de Peso. Pero, también confesó que fue víctima del acoso escolar y que se burlaban de él porque era petiso.

Adrián Cormillot

También, contó cómo fue para él ser el hijo de Cormillot. “Negaba el apellido familiar”, sentenció. “No me gustaba ser hijo de famoso. No me gustaba para nada. Nunca me gustó. Me incomodó siempre mucho”, explicó el nutricionista, y aclaró que Alberto alcanzó la popularidad cuando él era muy chiquito, cuando tenía 26 años y publicó un libro con Doña Petrona.

Intrigado sobre cómo era el día a día de la familia del “pionero” de las dietas en la TV, Andy Kusnetzoff lo invitó a recordar un detalle muy particular: “Por ejemplo, ¿en tu cumpleaños había chizitos, había todo eso o era comida más sana?”, indagó. “Es real esto. En mi cumpleaños sí. Pero después, fuera del cumpleaños, no había nada en casa. Era realmente un ambiente muy cuidado”.

Con el objetivo de explicar el contexto, Cormillot contó que su mamá tenía sobrepeso y que su hermana también, aunque ella se operó y se realizó un bypass gástrico. “Lo sufrimos mucho porque a mi hermana la acosaban mucho, al nivel de que en Crónica llegó a haber una tapa sobre ella titulada: ´Cómo está Cormillot con una hija con sobrepeso´”.

El benjamín de la familia

“¿Qué onda tu hermano?”, disparó el conductor para invitar a hablar a Adrián de Emilio, el hijo que su papá tuvo a los 82 años con su esposa, Estefanía Pasquini. “Es lo más lindo del mundo. Estoy feliz”, contó. Sobre el momento en el que el famoso nutricionista le contó que iba a tener un nuevo hermanito, el columnista de las radios Rock&Pop y Metro se sinceró.

“Primero flashee. Era algo que él estaba buscando fuerte, entonces ya me lo esperaba. Me emocioné mucho primero por lo de él. ¨Qué bueno, pa, lo que te está pasando´”, explicó. “Después al principio pensaba para mí ´no está bueno. Yo soy grande, mi papá es muy grande y yo no sé qué relación voy a tener con mi hermano’. Me auto prejuzgaba. Tal vez los prejuicios de la gente, los comentarios me formaron un modelo de algo que no. Y eso existió hasta que vi a mi hermano”, se sinceró. “Cuando lo vi al bebé cambió todo. Si alguien toca a ese pibe, al papá o a la mamá, los mato”, completó.

Su experiencia con Pettinato

Cuando el tema de las adicciones fue la propuesta para repasar anécdotas, Cormillot recordó el momento en el que le tocó atender a Felipe Pettinato, hoy internado en una clínica luego del traumático incendio que protagonizó en su casa y en el que perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo.

Según explicó, el adicto es un enfermo que no actúa contra un otro y aclaró que él especializó en trastornos de la conducta y de los hábitos en general. Cormillot reconoció que Felipe Pettinato fue paciente de su clínica, donde atiende tanto obesidad como bulimia, anorexia y alcoholismo.

“Hace ya unos cinco años. Estaba con un tema de peso. Pero él no era una cuestión de anorexia sino el tema de representarse como Michael Jackson”, explicó. “Lo cuento a esto porque él lo contó. En su momento trabajamos mucho”, repasó, y recordó que durante el tratamiento trabajó a partir de no oponerse a su deseo siempre que no interfiera con su vida diaria ni agreda a terceros. “Si no jode a nadie y no le perjudica en su trabajo (porque trabajaba de imitador de Michael Jackson) uno lo tiene que aceptar”.