Desde sus orígenes en eltrece y durante su actualidad en América, LAM -previamente conocido como Los Ángeles de la mañana- se ubicó entre los programas preferidos de aquella audiencia interesada en los pormenores de la vida de las celebridades. Edición tras edición, tanto Ángel de Brito como las panelistas comparten con el público las crisis, separaciones, reconciliaciones, peleas y embarazos (entre otras primicias) que ocurren en la farándula. La noche del viernes no fue una excepción y fue Fernanda Iglesias quien dio a conocer un roce entre dos destacados nombres del ambiente del espectáculo: Ariel Rodríguez Palacios y Ricardo Montaner.

Ariel Rodríguez Palacios contra Ricardo Montaner: revelaron el motivo que habría generado roces entre ellos

Ricardo Montaner es un reconocido musico que, no solo es considerado uno de los referentes del género latino en todo el mundo, sino que tiene un recorrido sin comparación dentro de la industria del entretenimiento. A su vez, su éxito se vio aumentado por el salto a la fama de sus hijos -Evaluna, Mau y Ricky- quienes también se ubican bien alto en los rankings actuales. Hoy en día, también es parte del jurado de La Voz Argentina (Telefe), rol que le ganó un Martín Fierro durante la ceremonia del 2022.

Por su parte, el curriculum vitae de Ariel Rodríguez Palacios no tiene nada que envidiarle al del autor de “La Gloria de Dios”. Es conductor de múltiples programas de cocina hace años, cocreador y director de su propia academia culinaria desde la década de los noventa y autor de diversos libros de recetas de su autoría.

Desde LAM hablaron sobre un roce entre Ricardo Montaner y un destacado cocinero argentino GUIDO ADLER

Pero, ¿qué une a estas dos figuras que, aunque famosas, no tienen ningún vínculo conocido? Eso lo contestó Fernanda Iglesias durante la edición más reciente de LAM (América), actualmente conducido por Yanina Latorre mientras Ángel de Brito disfruta unas merecidas vacaciones en Milán en compañía de Andrea Taboada, quien además de ser una angelita es amiga cercana del periodista.

Luego de saludar a quienes miraban desde sus casas y tras comenzar oficialmente el último programa de la semana, Yanina Latorre anunció que tenía un enigmático. “Un famoso rechazado por un chef”, dijo, a modo de premisa. A continuación, abrió el espacio para que las angelitas intentaran adivinar mientras sumaban pistas.

Ariel Rodriguez Palacios habría rechazado a Ricardo Montaner DIEGO SPIVACOW / AFV

De a poco y gracias a las preguntas que hizo cada una -las cuales Yanina contestó con sí o con no-, lograron descubrir que el famoso en cuestión era Ricardo Montaner. Adivinada la primera parte, repitieron la secuencia hasta que llegaron al segundo nombre y, finalmente, la conductora reveló que se trataba de Ariel Rodríguez Palacios.

Pasada la confirmación, le cedió la palabra a Iglesias, quien fue la receptora de la información de primera mano. Según explicó, el artista oriundo de Valentín Alsina cumple años el 8 de septiembre y está en plena organización de una fiesta. Para la misma, quiso convocar al conductor de Ariel en su salsa (Telefe) para que se encargara de la comida, pero este lo rechazó. Sin nada en su contra, simplemente explicó que él no trabaja en ese tipo de eventos.

De acuerdo a la angelita, el chef no conocía a Montaner de nombre y por eso tampoco le costó decir que no. “No sabía quien era, él no ubica a nadie de la farándula”, argumentó. Esto generó incredulidad entre sus compañeras, quienes se dividieron en dos bandos: las que respaldaron su decisión y las que lo juzgaron duramente.