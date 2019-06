Matías Morla sigue su dura embestida contra Claudia Villafañe y sus hijas

Matías Morla y Diego Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 12:13

Matías Morla volvió al país (recordemos que había viajado con su hija a los Estados Unidos para ver un recital) y habló con Los Ángeles de la mañana. El abogado de Diego Maradona dejó en claro que no está arrepentido de haber acusado a Claudia Villafañe de "ladrona". "Es lo que opina Diego, y lo que está en las causas. Están imputadas de defraudación con cuentas no declaradas en el exterior y eso se llama robar. La causa está también en los Estados Unidos y lo dice el abogado de Miami. Como Diego tenía prohibida la entrada a Miami, ellas compraron departamentos en ese Estado. Armaron una sociedad para comprar esos departamentos y Dalma y Giannina eran tesoreras, con 13 y 12 años de edad".

La guerra entre Maradona y su ex y sus hijas parece no tener fin. Y las acusaciones cruzadas, tampoco. "Diego dice me moría y ellas compraban departamentos- insiste Morla-. No es una frase mía. Lo dijeron los médicos en 2001 y los títulos de propiedad que adquirieron ellas al mismo tiempo. Es imposible que invente un título de propiedad en 2001. Hay una audiencia el 16 de junio. No es un invento mío. Las causas dicen que se Claudia quedó con patrimonio del matrimonio y todas las investigaciones llevan a eso. Claudia robó a favor de Dalma y Giannina".

Y luego de esta fuerte declaración redobló la apuesta. "Recordemos que tienen más hermanos. Y tiene los mismos derechos: Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando. Jana estudia y tiene que viajar en colectivo cuando la otra tiene ascensor en su casa. Pasa que Jana no tuvo una madre que robó por ella".

El abogado del exfutbolista también se defendió de las acusaciones de violencia de género."Cuando digo lo que sucede, me hablan de violencia de género. No invento nada. Está todo respaldado judicialmente. Si una mujer dice cualquier cosa de un hombre, no pasa nada. Se victimizan, pero quedan en evidencia. Es injusto. En mi oficina atiendo gente en forma gratuita por violencia de género. Diego es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y no tiene un short ni una camiseta de fútbol. Fue estafado patrimonialmente. Le prestó 600 mil dólares a Claudia, ella se los devolvió a Dalma y Diego todavía espera esa plata. Claudia compraba esas propiedades y les pedía a sus hijas que no se enterara el padre. Me da impotencia estar investigando a un grupo de ladrones y soportar que digan cosas sobre mí. [...] Hay una cuenta en Uruguay con dos millones de dólares además de las propiedades. Dalma y Giannina son víctimas de la corrupción, como pasa con los hijos de Cristina. Acá se quedaron con sumas de dinero, hay una causa de defraudación y pronto voy a abrir otra medida judicial. Pregúntenle al padre del Kun Agüero qué opina de Giannina. Quisieron hacerle lo mismo que a Maradona, manejarle la plata".