Matías Morla, abogado del padre de Bastián, sobre las pericias toxicológicas: “Es extraño que no se hayan hecho antes”

Los imputados en la causa por el choque en La Frontera de Pinamar que dejó en estado delicado a Bastián, el nene de 8 años, serán sometidos a pericias toxicológicas. En medio de la espera de los resultados, Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez -padre del menor y uno de los acusados-, dialogó con LN+ y cuestionó la demora en la orden de los exámenes.

“Es extraño que no se haya hecho antes”, subrayó, al tiempo que justificó: “Seguramente fue por falta de insumos. Igualmente, la sangre es muy precisa, por lo que nos dijo el perito el fin de semana. Con una gota de sangre, sale todo el espectro y se puede determinar con exactitud todo”.

Dia clave en el caso Bastian, la palabra de Morla

Dos de los imputados tenían alcohol en sangre

Los resultados de las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de alcohol en la sangre de dos de los tres imputados en la causa y descartaron el consumo de estupefacientes, según indicaron fuentes consultadas por LA NACION.

Los estudios se realizaron sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jeréz y Naomi Azul Quiróz. De acuerdo con información obtenida por este medio, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.

En tanto, los peritos no detectaron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, padre de Bastián.