Morla, abogado del papá de Bastián, contó detalles de la intimidad de la familia en el hospital: “En shock y deprimido”

Luego de que se confirmaran los resultados de las pericias toxicológicas tras el choque en La Frontera de Pinamar, el foco volvió a estar puesto en la situación que atraviesa la familia de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado.

Según pudo saber LA NACION, la conductora del UTV tenía 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el conductor de la camioneta Amarok 0,2 g/l, mientras que Maximiliano Jerez, el padre del menor, no presentaba alcohol en sangre.

En diálogo con LN+, Matías Morla, abogado del papá de Bastián, dio detalles de la intimidad de la familia en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y cómo atraviesan el día a día, mientras siguen de cerca la evolución del pequeño. “El padre está en shock y con un cuadro depresivo muy fuerte”, sostuvo, al describir el estado emocional de Jerez, que acompaña a su hijo desde el primer momento junto a la madre del menor.

Dia clave en el caso Bastian, la palabra de Morla

“Repite una y otra vez la imagen de cómo encontró a su hijo”

Morla explicó que el padre permanece todo el tiempo en el hospital y recibe seguimiento psicológico. “Los profesionales dicen que siente culpa y tiene depresión. Repite una y otra vez la imagen de cómo encontró a su hijo: pálido, tirado en el piso, con la cabeza fuera de lugar”, relató el abogado.

El letrado también se refirió a las pericias que se realizaron en la asesoría pericial de Dolores, con peritos de parte tanto de la defensa como de la familia. “Es extraño que no se hayan hecho antes, seguramente por falta de insumos, pero la sangre es muy precisa: con una gota se puede determinar todo el espectro”, explicó.

Y sumó, sobre el estado de salud del menor: “El nene responde, pero los médicos son muy prudentes, y dicen que es un minuto a minuto”.

El UTV en que Bastián viajaba a upa de su papá

“Ya tiene una pena natural enorme”

Según Morla, por la reconstrucción preliminar, el choque se habría producido “de arriba hacia abajo”, con la camioneta circulando a mayor velocidad que el UTV. “Mi cliente me dijo que iban a 20 o 25 kilómetros por hora, paseando. El UTV está preparado para subir médanos a baja velocidad, no como una Amarok”, afirmó.

El abogado reconoció que hubo imprudencias -como llevar al niño a upa y sin cinturón-, pero insistió en que eso no convierte el hecho en un caso de dolo eventual. “Ya tiene una pena natural enorme. Sumarle una pena jurídica más sería excesivo”, consideró.

Sobre el final de la entrevista, Morla describió el estado anímico del padre de Bastián. “Es su único hijo, está separado, su vida es ese nene. Lo vi muy cambiante, por momentos esperanzado y por otros totalmente desesperanzado. Nunca vi a nadie tan entregado y tan angustiado”, cerró.