El abogado realizó duras declaraciones contras las hijas de Diego y se enfrentó a Dalma a través de Twitter Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 16:45

Desde Ezeiza y antes de viajar a Miami, Matías Morla dio una nota a Intrusos y detonó una bomba en la familia Maradona, sobre todo apuntando a Dalma y Gianinna. Así, el abogado y amigo íntimo de Diego, sacudió a las hijas del jugador y volvió a referirse a la causa que el Diez lleva contra su expareja, Claudia Villafañe. "Estoy viajando a Miami porque tengo una reunión con el colega Eduardo Rodríguez para firmar la presentación que el día 19 de junio va a declarar el presidente del banco a donde Villafañe tenía las cuentas. Va a a explicar por qué cerró las cuentas, cómo ingresó el dinero, de dónde salió y estamos siguiendo ese camino", explicó Morla y sorprendió cuando dijo que "Diego firmó una solicitud en la que pide que declaren Dalma y Gianinna en relación a que cuando nació Diego Fernando, se cerró abruptamente una cuenta a nombre de Diego y se abrió una cuenta corriente a nombre de Claudia y una caja de seguridad a nombre de las hijas en Uruguay".

"Es por todo esto que tomamos con mucho asombro cuando trataron al padre de tonto. Cuando le piden sumas en dólares de mucha cantidad no es ningún tonto, porque una como actriz y otra sin trabajar, no podrían tener la cantidad de plata que tienen", disparó Morla. Luego, completó: "Tratar de tonto al padre y nada más acercarse cuando necesitan plata es muy triste, por eso Diego está como está, porque sólo se acercan a él para pedir plata. Hoy me dijo 'Matías, me pone muy mal que la última vez que se acercaron fue para pedir una barbaridad de dólares'", aseguró Morla.

En cuanto a las causas judiciales que promueve contra las hijas de Maradona, Morla aseguró que "la justicia americana quiere que declaren Dalma y Gianinna. Ellas con 12 y 13 años eran tesorera y protesorera de las cuentas del padre, tienen cuentas ocultas en Uruguay. No estoy inventando que ellas robaron un banco. Estoy diciendo que le robaron al padre con datos históricos. Le piden plata y cuando se las da, le dejan de atender el teléfono". Y lapidario, remató: "La realidad es una. Diego se moría y compraban departamentos".

Pero también se refirió a Jorge Taiana, la pareja desde hace más de una década de Claudia Villafañe, quien había tildado a Morla de impresentable: "Él está en una foto con cuatro personas acusadas en la causa de pedofilia de Independiente. Si a mí me dice impresentable si yo trabajo, que yo no sé cómo vive él, de qué trabajan él y la mujer, y cómo tiene un BMW, viven de la plata de Maradona, ¿vos qué preferís, trabajar y ser profesional o salir en una foto con gente de Independiente que se estuvo acostando con menores?".

Dalma, furiosa, le contestó vía Twitter: "Vergüenza que le sigan dando cámara a ese abogado payaso con dientes postizos de plástico que le quedaron grandes. ¡Voy a esperar a ver tu nota completa y después te voy a contestar punto por punto! VOS SOS LO PEOR QUE LE PASO A MI PAPÁ", escribió. Y luego lo acusó: "Te fuiste a Miami a llevar a tu hija al recital de Ariana Grande y lo paga mi papá porque le decís que vas a tener reuniones..."

Entonces Morla respondió con una foto que muestra a la hija mayor de Diego haciendo una transferencia inmobiliaria: "No te confundas, el pasaje de mi hija lo pago yo, con la plata de mi trabajo. Vos deberás explicarle a la Justicia, de dónde sacaste estos fajos de dólares", escribió.

Dalma remató: "¡Lo bajo que caés no tiene nombre! Te dolió lo del recital: ¡mostrás un momento privado como la venta de mi casa en un banco! ¡No me afecta en nada tu foto porque no hago nada malo ni ilegal! ¡Es solo una violación a la intimidad!". Y agregó que la venta de su casa había ocurrido hace tiempo y que el abogado tenía guardada la foto para usarla contra ella como en esta ocasión.