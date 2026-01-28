Morla, abogado del padre de Bastián, reveló que su cliente conoció a la conductora del UTV 15 días antes del choque

Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez -padre de Bastián- reveló detalles clave sobre la relación entre su cliente y la mujer que conducía el UTV en el choque ocurrido en La Frontera de Pinamar, que dejó en estado delicado al menor de ocho años. En diálogo con LN+, el letrado sostuvo que ambos se conocían desde hacía apenas 15 días, tras conocerse en carpas de playa durante la temporada de verano.

Según explicó Morla, Naomi Azul Quiróz -conductora del UTV donde viajaba el menor, quien presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre- había sido madre recientemente, se encontraba amamantando y mantenía una conducta que describió como “familiar”.

El día del accidente, detalló el abogado, estaba tomando mates en una carpa y salió a dar una vuelta por los médanos junto al padre del niño y otros menores. Remarcó además que el paseo se hacía -según el relato de su defendido- a una velocidad baja, de entre 20 y 25 kilómetros por hora.

Dia clave en el caso Bastian, la palabra de Morla

Las pericias toxicológicas

Los estudios se realizaron sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

De acuerdo con información obtenida por LA NACION, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.

Instantes previos a que se conocieran los resultados de las pericias toxicológicas, Morla había advertido que, en caso de que el conductor de la camioneta diera positivo de alcohol o estupefacientes, cambiaría la carátula de la causa.

“Si el conductor de la Amarok da positivo de droga o alcohol, cambia muchísimo la calificación legal, cambia a dolo eventual. Cambiaría todo mucho", dijo, y deslizó: “El conductor de la Amarok se la ve venir, por eso pidió su eximición”.

Así quedó el frente de la camioneta Amarok tras el choque contra el UTV

El estado de salud de Bastián

El abogado destacó que el estado de Bastián es “favorable” dentro de un cuadro que sigue siendo delicado y de evolución minuto a minuto. Señaló además que el padre permanece desde el primer momento junto a la madre en el hospital y atraviesa un fuerte impacto emocional.

“Tiene una pena natural enorme”, señaló Morla, tras describir el estado de shock, culpa y depresión, y sostuvo que no puede hablarse de dolo eventual, sino de una imprudencia que -según su postura- no debería derivar en una condena penal.