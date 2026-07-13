Matthew Davis: su amor platónico por Reese Witherspoon y el papel que lo convirtió en un actor de culto

Durante más de dos décadas, Matthew Davis construyó una trayectoria sólida tanto en cine como en televisión. Su carrera estuvo marcada por personajes que se ganaron el cariño del público, desde el arrogante novio de Elle Woods en Legalmente rubia hasta el entrañable y complejo Alaric Saltzman en The Vampire Diaries.

Aunque Hollywood nunca lo convirtió en una superestrella, gracias a este último personaje (que trascendió varias generaciones de fanáticos) el actor encontró un lugar privilegiado dentro de la televisión contemporánea. Hoy, a sus 48 años, alterna proyectos en la pantalla chica con su participación en convenciones de la exitosa saga sobrenatural; esa que lo convirtió en una figura de culto.

De repartir pizzas a los sets

Matthew Wadsworth Davis nació el 8 de mayo de 1978 en Salt Lake City, Utah. A pesar de no crecer en una familia de artistas, demostró interés por la actuación desde muy pequeño. Mientras asistía al secundario en la Woods Cross High School, tomaba clases de teatro y luego, estudió arte dramático en la Universidad de Utah.

Para costear sus estudios Matt tuvo varios empleos ocasionales, entre ellos como repartidor de pizzas. Una experiencia que él mismo recordó con humor al contar que una vez le llevó un pedido al actor Andy García. Con el tiempo decidió mudarse a Los Ángeles para probar suerte en la industria del entretenimiento.

Su debut en el medio llegó en 2000 con la película de terror Leyenda Urbana 2; secuela de la exitosa saga de los ‘90. Ese mismo año obtuvo un papel en Tigerland, el drama bélico dirigido por Joel Schumacher y protagonizado por Colin Farrell.

Matthew Davis y Colin Farrell en el drama bélico Tigerland

Sin embargo, el gran salto lo dio en 2001 con Legalmente rubia. En la exitosa comedia protagonizada por Reese Witherspoon, Davis interpretó a Warner Huntington III, el novio de Elle Woods por el que ella ingresa a la Facultad de Derecho de Harvard. Luego, este la abandona por considerarla poco seria para su futuro político. El personaje se convirtió en uno de los villanos románticos más recordados de comienzos de siglo y le dio una enorme visibilidad. “Todavía la gente me dice: ‘¡Dios mío, eres Warner, el cretino de Legalmente rubia!’ o ‘¡Qué idiota eres!’ pero me parece gracioso y encantador", reveló quién no imaginaba el éxito que iba a tener la franquicia.

“No teníamos idea de que se iba a convertir en lo que terminó siendo (…) Siempre le digo a la gente que sin Warner, no existiría Elle Woods. Warner convence a Elle para que vaya a Harvard. Piensen en eso. ¡Sin Warner, no existiría Legalmente rubia!”, bromeó el actor en diálogo con US Weekly sobre la importancia de su personaje.

Este papel no solo le permitió volverse una cara conocida dentro de la industria, sino también conocer a su amor platónico: Reese Witherspoon. “Desde que tenía 15 años y vi Viaje al gran desierto, tuve el enamoramiento más grande con Reese”, confesó quien los primeros días de rodaje estaba muy nervioso de tener que trabajar con ella. “Al principio era un completo torpe con ella. Un día los productores me llevaron aparte para preguntarme si estaba bien”, contó, entre risas, mientras advertía que todo el equipo se había dado cuenta de sus sentimientos.

“Me quedé impresionado porque todo sucedió muy rápido y no me había adaptado. Definitivamente no estaba tranquilo. En la primera lectura del guion, no paraba de hablar de lo mucho que me encantaba su trabajo, adulándola sin parar”, recordó en otra entrevista con el sitio News.com.au.

Respecto a la reacción de la actriz cuando le confesó que era uno de sus grandes admiradores, recordó: “Ella me dijo: ‘¡Qué tierno! Bueno, trabajemos en la escena’”. Los proyectos en los que puede trabajar con “buena gente” siguen siendo sus favoritos. “Teniendo en cuenta la situación actual del mundo, uno simplemente quiere trabajar con gente a la que aprecia”, expresó en la nota con US Weekly.

Vanessa Carlton, Matthew Davis, Selma Blair, Ali Larter, Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Victor Garber y Hoku se reunieron a 25 años del estreno de Legalmente rubia THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El 20 de junio pasado, Davis volvió a reencontrarse con sus compañeros para rendir homenaje al legado de la saga y dar la bienvenida a Elle, la serie precuela que explora los años de colegio secundario de Elle Woods y que ya puede verse por Prime Video. “Fue una noche adorable. Fue una fiesta para celebrar el 25 aniversario y el nuevo show Elle, que es fantástico. Fue maravilloso poder reencontrame con tanta gente linda con la que he tenido la chance de trabajar. Hay gente que no había vuelto a ver desde que rodamos la película y todos lucen muy bien”, relató en su cuenta de Instagram sobre esa gran noche que vivió hace unas semanas en el Hall des Lumières de Manhattan.

También compartió una fotografía junto a Selma Blair, con quién entabló una profunda amistad durante el rodaje. “Que buena noche. Te adoro Selma”, escribió en un segundo posteo.

El papel que cambió su carrera

Tras el éxito de la película, Matt Davis participó en producciones como Blue Crush: olas salvajes, el thriller bélico Below y el film de terror Seeing Other People, aunque fue la televisión la que terminó convirtiéndose en su gran hogar artístico. Después de protagonizar la comedia dramática What About Brian entre 2006 y 2007, el estadounidense encontró el personaje que marcaría definitivamente su carrera: Alaric Saltzman en The Vampire Diaries.

El actor se incorporó a la ficción de The CW en 2009 como un profesor de historia y cazador de vampiros. Lo que en principio parecía un papel secundario terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie. A lo largo de ocho temporadas, Alaric atravesó muertes, resurrecciones y romances imposibles, y se transformó en una figura paternal para varios de los protagonistas.

“Siempre amé su lado terrenal y su punto de vista pragmático. Me encanta que sea profesor de historia. Me gusta que sea un protector y que quiera que el universo esté en equilibrio para que la gente pueda vivir en paz”, dijo sobre este papel que creció a la par de él: “A medida que yo crecí como persona, él también creció conmigo. Es genial haber llegado a mis cuarenta años junto a este personaje”, agregó.

La popularidad del personaje fue tan grande que, una vez finalizada la serie en 2017, Davis retomó el papel en los dos spin-off que vinieron después, The Originals y Legacies. Este último centrado en las nuevas generaciones de la Escuela Salvatore. “Me entusiasma finalmente darle la atención que siento que se merece. Será fantástico poder ver sus fortalezas y verlo en su mejor versión”, anunció por aquel entonces.

Tras el final de Legacies en 2022, el actor continuó participando en proyectos cinematográficos y televisivos. En los últimos años formó parte de títulos como Blunt y el drama de NBC, Grosse Pointe Garden Society, donde interpretó a un agente de policía. A su vez, sigue participando en convenciones y encuentros con fanáticos de la exitosa saga sobrenatural que lo convirtió en una figura de culto.

Dos matrimonios y la paternidad

En el plano sentimental, Matthew ha tenido una vida amorosa relativamente discreta. En 2008, se casó con la actriz Leelee Sobieski, conocida por películas como Jamás besada e Impacto profundo, en una boda secreta. Sin embargo, el matrimonio duró apenas unos meses y la pareja se separó ese mismo año.

Leelee Sobieski fue la primera mujer de Matt Davis

Una década después, el actor volvió a apostar al amor al casarse con la actriz Kiley Casciano, conocida por sus papeles en La guerra del mañana y NCIS: New Orleans. “Cuando le preguntas a tu pareja si quiere casarse contigo mientras compras en la sección de frutas y verduras de Erewhon, y tres horas después estás casado en la víspera de Nochebuena”, escribió el actor junto a una serie de fotos en Instagram a fines de 2018.

Lejos de ser una boda planificada, la pareja intercambió votos en la Capilla de Albertson de Los Ángeles ese mismo 23 de diciembre. Dos años después, la actual instructora de yoga compartió la noticia de la llegada de su primera hija en la misma red social: “Llega en abril de 2020 #niña”, reveló junto a una imagen de ropa de bebé y una ecografía. “Nada es más emocionante que tener un bebé durante esta pandemia”, posteó tiempo después mostrando su pancita.

Finalmente Ripley Nightingale Davis nació el 31 de marzo de 2020 y la pareja lo anunció con bombos y platillos: “3100 kg, cabello rubio, ojos azules y el hermoso rostro de mamá. Gracias a todos por todo el amor y el apoyo”, publicaron los actores a la par. La familia se completó con la llegada de su segunda hija, Dorothy Lavender Davis, que nació el 24 de enero de 2022. “Te adoro @immatthewdavis”, confesó Casciano junto a una foto de sí misma en el hospital, abrazando a la recién nacida y sonriéndole a su esposo.

En febrero de 2024, Matthew y Kiley pusieron fin a su matrimonio. Actualmente comparten la custodia de las niñas. De hecho, el actor ha mostrado en más de una oportunidad cómo las chicas lo acompañan a su trabajo cuando le falla la niñera.