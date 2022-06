Matthew Fox, el protagonista de Lost, reveló porque se mantuvo alejado de los sets durante 7 años: “Sentí que me estaba retirando del negocio”

Cuando terminó con las grabaciones de Lost, la serie que consagró su fama, Matthew Fox tenía algo más que claro: no quería volver a hacer televisión por un largo tiempo. “Lost es la segunda serie que hago que dura seis años [la anterior había sido Party of five ]. Es muy sacrificado. Quiero tener más control sobre cuándo trabajo y cuándo no. En una película se rueda durante tres meses, se hace un poco de promoción y a otra cosa”, expresaba en el 2009, poco antes del gran -y muy decepcionante- final de la exitosa ficción creada por J. J. Abrams y Damon Lindelof.

Durante cinco años, la estrella se dedicó al cine protagonizando largometrajes como Guerra Mundial Z, junto a Brad Pitt, y Emperor, con Tommy Lee Jones. Sin embargo, en 2014, luego de terminar de filmar Extinction y Bone Tomahawk, desapareció por completo del mundo de la actuación y de la vida pública. Hoy, siete años más tarde, está listo para regresar a la pantalla chica con un nuevo proyecto.

“ En mi mente tenía una especie de lista de cosas que quería lograr en el negocio, y después de hacer Bone Tomahawk en 2014 eso había completado un poco la list a”, explicó Fox recientemente durante una conferencia de prensa en Monte Carlo, Mónaco. “Quería hacer un western, y sé que Bone Tomahawk es un western muy extraño, pero es un western al fin, así que eso completó mi lista de deseos”, aseguró.

Matthew Fox en Lost Archivo

Con sus objetivos cumplidos, el actor tenía muy en claro cual iba a ser su próximo paso: dedicarse a su familia. “En ese momento de mi vida, mis hijos estaban en una edad en la que sentí que necesitaba volver a comprometerme con ellos. Había estado centrado en el trabajo durante mucho tiempo, y mi esposa, Margherita, había estado llevando adelante la familia maravillosamente bien, pero sentí que era el momento de estar en casa. Realmente sentí que me estaba retirando del negocio y comenzando a trabajar en otros elementos creativos más personales: algo de música y la escritura ”, explicó sobre lo que hizo en los últimos años.

A pesar de disfrutar de su vida alejado de las cámaras, Fox recibió hace unos meses una oferta que puso en jaque sus convicciones: protagonizar y ser productor ejecutivo la serie Last Light. “Llegué a un punto en donde comencé a pensar que a lo mejor a mi lista de deseos le faltaba el ítem de producir una serie”, reveló. “Nunca antes lo había hecho, y la oportunidad de involucrarme en Last Light apareció y decidí darle una oportunidad. Sentí que era el momento exacto de hacerlo” , explicó.

Last Light es un thriller apocalíptico cuyo trailer se presentó esta semana en el Festival de la Televisión de Monte Carlo. La ficción que produce MGM International TV Productions, imagina una sociedad sumida en el caos cuando se pone en peligro el suministro de petróleo. Allí Fox interpreta a uno de los principales ingenieros petroquímicos del mundo, mientras que Joanne Froggatt, de Downton Abbey, interpreta a su esposa. En medio de toda la crisis, los personajes deberán librar una batalla para salvar a su familia.

Matthew Fox hoy, siete años después de su última aparición pública Arnold Jerocki - WireImage

Fox, que ya había trabajado anteriormente con Dennie Gordon, el director de la tira, dijo que saber que él era parte del proyecto también jugó un rol importante en su decisión de regresar a la pantalla chica. “Todo se fue juntando. Sentí que era el momento de volver a trabajar, de ver qué se siente estar de nuevo frente a una cámara y de volver a actuar. La verdad es que fue sorprendentemente gratificante y me sentí muy bien haciéndolo, sobre todo con este increíble grupo de personas y lo bien que nos unimos todos. Creíamos en el proyecto y resultó ser una experiencia fantástica”, expresó.

“ Pasé siete años viviendo la vida con mi familia y persiguiendo cosas que me apasionan, pero contar historias de alguna manera está en mi ADN y sentí que era algo con lo que quería volver a comprometerme, ver cómo se sentía. Estoy muy contento de haberlo hecho, ha sido bueno ”, reflexionó.

Fox contrajo matrimonio con la italiana Margherita Ronchi en 1992 y, junto a ella, es padre de una hija, Kyle, y un hijo, Byron. Pese a su bajo perfil, en agosto de 2011 fue acusado de agredir a la conductora de un autobus en Cleveland, Ohio; pese a que en un primer momento la mujer inició una demanda civil contra Fox, luego los fiscales decidieron no avanzar con la causa porque la demandante “no cooperó ni brindó información completa y oportuna acerca de lo sucedido”. En octubre de 2012, el actor desestimó todas las acusaciones durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show y aseguró que la justicia había determinado que se había tratado de un “engaño” para obtener una indemnización de su parte.