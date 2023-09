escuchar

Antes de convertirse en una verdadera celebridad, Kerry Washington vivió un calvario. Con una sinceridad brutal y sin eufemismos, reconoció que cuando estaba en la universidad tuvo una relación tóxica con la comida que la llevó, incluso, a pensar en el suicidio. “Fueron pequeños actos de intentar destruirme a mí misma”, reconoció.

La directora y productora ejecutiva hoy tiene 46 años, una carrera sólida en la industria del entretenimiento y una familia que la sostiene: su marido, el también actor Nnamdi Asomugha y sus dos pequeños hijos. Pero no siempre todo le resultó fácil. Según contó en una entrevista con Robin Roberts para un especial que se transmitirá el domingo, Washington contempló el suicidio en el peor momento de su trastorno. “Estaba tratando de destruirme a mí misma”, confesó.

Además de su crudo relato, la actriz de Django sin cadenas leyó un extracto de Thicker Than Water, sus memorias, que se publicarán el 26 de septiembre. De esa forma, explicó que cuando fue a la universidad, su relación con la comida y con su cuerpo se “había convertido en un ciclo tóxico de autoabuso”. “Utilizaba las herramientas del hambre, los atracones, la obsesión por el cuerpo y el ejercicio compulsivo”, detalló.

“Podía sentir que el abuso era una forma de lastimarme realmente, como si no quisiera estar aquí”, le dijo a Roberts durante la charla, cuyo avance se transmitió hoy en Good Morning America. “Me asustó no poder querer estar aquí porque tenía mucho dolor”, agregó con sinceridad. Además, recordó que era buena tapando lo que realmente sentía. “Podría estar de fiesta toda la noche, beber, fumar, tener sexo y aun así presentarme y tener buenas notas”, continuó. “Sabía gestionar. Tenía un funcionamiento tan alto... y la comida me sacó. La dismorfia corporal, el odio al cuerpo estaban más allá de mi control y realmente me llevaron a sentir que necesitaba ayuda”, repasó.

La actriz Kerry Washington durante la premiere de The School for Good and Evil MICHAEL TRAN - AFP

Cuando Roberts decidió ponerle palabras a las sensaciones que compartía su entrevistada, preguntó sin eufemismos si en alguna oportunidad había considerado suicidarse. “Sí, sí, fueron pequeños actos de intentar destruirme a mí misma”, admitió. La estrella de Fuera de prisión también admitió que rezó pidiendo ayuda mientras su enfermedad se salía de control y ella, en simultáneo, luchaba por mantener su imagen “perfecta” ante el mundo exterior. Además, reconoció que sus trastornos alimenticios “la pusieron de rodillas” y la hicieron pedirle a “un poder superior” que la ayude a salir.

Si bien la actriz aseguró que ahora se encuentra en una situación mucho mejor con su trastorno alimentario, todavía tiene que revisar su comportamiento. “No diría que nunca me porto mal con la comida, simplemente es muy diferente ahora. No es al extremo. No hay idea suicida, ya no estoy ahí”, contó.

Kerry Washington en la fiesta posterior al Oscar de Vanity Fair AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Washington, quien suele ser extremadamente reservada en relación a su vida personal, explicó que decidió compartir su historia en este momento porque tiene un propósito. “Nunca quise compartir mi vida privada por la fama o por llamar la atención”, aclaró.

Según publicó la revista People, Washington habló previamente sobre su condición en una entrevista con Essence y compartió la “vergüenza” que sentía al respecto. “Comía cualquier cosa, a veces hasta desmayarme”, dijo a la revista en 2020. “Pero luego, como tenía esta personalidad impulsada hacia el perfeccionismo, le decía a la gente que estaba en la biblioteca, pero en lugar de eso iba al gimnasio y hacía ejercicio durante horas y horas y horas. Mantener mi comportamiento en secreto fue doloroso y aislante. Había mucha culpa y mucha vergüenza”.

Kerry Washington en su protagónico de Scandal, serie que la lanzó de forma definitiva a la fama

Además de rezar y buscar fuerzas en su interior, la actriz explicó que buscó ayuda en la terapia, tratamiento que mantiene incluso en la actualidad. “Aprender a amarme a mí misma y a mi cuerpo es un proceso que dura toda la vida”, dijo. “Pero definitivamente ya no lucho como antes. La terapia me ayudó a darme cuenta de que tal vez esté bien que comunique mis sentimientos. En lugar de literalmente llenarlos de comida, tal vez esté bien que me exprese”.

LA NACION