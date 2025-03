“¡Me mordió dos veces!“: la confesión vintage de Bill Murray sobre el rodaje de El día de la marmota

A más de tres décadas del estreno de El día de la marmota, su protagonista, Bill Murray realizó una sorprendente revelación sobre dos hechos que acontecieron durante el rodaje.

El actor participó en el programa de YouTube Hot Ones de First We Feast y cuando el presentador, Sean Evans, le preguntó si era cierto que debió aplicarse la vacuna antirrábica después de haber sido atacado en medio de la filmación de la película de 1993, Murray se limitó a mostrar el nudillo del dedo medio de su mano derecha.

“No te estoy haciendo una señal obscena”, bromeó el actor de Perdidos en Tokio. “ Eso de ahí, ese nódulo de ahí, es de una de las mordeduras de marmota. Lo que acabás de contar es real ”, indicó.

La marmota, que en la película interpretó el rol del profético Punxsutawney Phil, mordió a Murray “dos días seguidos”. El clásico dirigido por Harold Ramis fue coprotagonizado por Andie MacDowell como Rita, productora de Phil (Murray), un meteorólogo hastiado que queda atrapado en un bucle temporal.

Murray recordó en la entrevista que se había “enojado con el cuidador de los animales” por el incidente. “Ya sabes, cosas de actores moralistas. ‘¿Quién diablos entrenó a esta tuza?’. Realmente me enojé. No quería salir de mi remolque ”, rememoró.

Bill Murray en una escena de El día de la marmota

Luego, continuó Murray, la historia dio un giro tan inesperado como peligroso: los dos cuidadores de animales admitieron que la criatura en cuestión era salvaje . “‘¿Salvaje? ¿Cómo que es salvaje?‘”, recordó haber dicho el actor. “Lo atrapamos por ahí, cerca de ese campo, lo atrapamos allí hace como dos semanas”, le confesaron.

“¡Así que estaba conduciendo un auto con esta marmota, dejando que el animal condujera!”, bromeó. Encogiéndose de hombros, con la tranquilidad de quien sabe que salió casi indemne de una experiencia que podría haber sido desastrosa, ironizó: “Así que, ya sabes, obtienes lo que pagas”.

En otro tramo de la charla, que se produjo mientras el invitado comía pollo con aderezos cada vez más picantes, Evans le pidió que eligiera, entre todas las películas que forman parte de su extensa y variada filmografía, una que lo hiciera sentir particularmente orgulloso. Sin dudarlo, se inclinó por Flores rotas (2005), la comedia romántica dirigida por Jim Jarmusch.

“No creo que pueda hacer algo mejor que eso. Para mí es una película perfecta”, indicó. En aquella comedia romántica, Murray interpeta a Don Johnston, un hombre abandonado por su novia que recibe una carta anónima en la que se le informa que tiene un hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a emprender un viaje en busca de sus amantes para resolver el misterio.

El actor, que suele tener un bajo perfil, fue noticia hace algunos días cuando le dedicó unas sinceras palabras dedicadas a Gene Hackman, luego de que se hiciera pública su misteriosa muerte.

Los dos intérpretes trabajaron juntos bajo las órdenes del director Wes Anderson, en el film Los excéntricos Tenenbaums. Esa película, una de las mejores de lo que va del siglo XXI, contaba con un enorme elenco en el que se destacaban los mencionados Murray y Hackman, entre otros como Anjelica Huston, Ben Stiller o Gwyneth Paltrow.

En referencia a esa experiencia compartida, y en el marco de una charla con Associated Press, Murray expresó: “Era un hueso duro de roer, pero también alguien realmente bueno. Y era alguien difícil, podemos decirlo, y también muy rudo. A una edad avanzada, los actores consagrados no suelen darle una oportunidad a los directores jóvenes. Son muy pesados con ellos, y Gene fue muy pesado con Wes. Pero cuando eso pasaba, yo solía mediar y defendía a mi amigo”.

Esas palabras tienen que ver con que Hackman fue muy complejo de tratar en el rodaje de Los excéntricos Tenenbaums, aunque todo sea dicho, el propio Murray también tiene fama de ser alguien muy difícil en el trato diario durante las filmaciones.

