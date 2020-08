Con el debut de Oscar Mediavilla como miembro del jurado también llegaron las diferencias con su compañera Karina "La princesita"

La repentina baja de Pepe Cibrián del 'Cantando 2020' tomó a todos por sorpresa. De hecho, pocas horas antes del vivo, la producción del certamen tuvo que salir a buscar un reemplazo para el jurado. El elegido fue Oscar Mediavilla que, ya en su debut, dio que hablar con sus estrictas devoluciones y su polémico cruce con Karina "La princesita".

"Corrí como loco. Después de cinco meses de estar viviendo con Patricia (Sosa) fui corriendo a mi departamento para buscar ropa y poder suplantar a Pepe y darle una mano a la gente de LaFlia que son amigos", contó el productor musical en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a su debut, que no pasó inadvertido, el nuevo jurado hizo referencia a sus estrictas devoluciones. "Pienso que no hay que tener cuidado con ningún participante. Si cantás mal, ¿para qué te anotaste? Tenés que bancarte la crítica del jurado. Por supuesto que todo el mundo puede aprender pero un concurso de canto no es el mejor lugar. Lleva años ser un gran cantante", indicó.

Con respecto a su primer cruce en esta edición 2020, Mediavilla aclaró que no tiene nada en contra de "La princesita". "Por ahí ya entendió cómo es la mecánica de jugar y contestar y se atreve. Yo tengo muchos años en esto y no me quiero enredar en cosas que no me parecen importantes. Para ser profesor hay que tener años en esto".

También, Mediavilla cuestionó el pensamiento de su compañera Nacha Guevara, quien al ver la primera gala de rock opinó que ya no hay voces femeninas en el género. "Nacha probablemente no esté escuchando lo que está pasando en el rock. Hay una camada importante de mujeres y muy grosas".

Sobre las caras nuevas del certamen, Mediavilla expresó: "La que me da letra es mi hija sobre estos chicos influencers. Yo no sé quiénes son. A mí no me preocupa quien está delante, yo voy a decir lo que sienta y lo que vea. Uno tiene que ser lo que es, tener su esencia. Podés ser influencer, mecánico, lo que se te ocurra, pero si cantás como el traste, cantás como el traste. Que me bardeen o no en redes me da igual. Ayer, solo por lo que dije de Karina, me pusieron marmota, tarado. No hablé mal de Karina, no hablé mal del género de la cumbia, pero la gente está esperando que haya combate", remató.

La palabra de Karina

Al terminar la gala de ayer, la cantante de la movida tropical opinó sobre la incorporación de su nuevo compañero al jurado. "Acá, opinando en un ritmo que no sé, así que trato de concentrarme en la técnica vocal. Confiada porque tenemos de compañero a Mediavilla que sabe mucho del género", chicaneó "La princesita".

Sobre su cruce en la pista, aclaró: "Me gusta hablar las cosas que la gente habla por Twitter en persona. Está bueno que sepa que en este género habla él y cuando estaba la cumbia hablaba yo. Me resulta interesante Oscar como jurado, me copa que no le importa nada y no se calla nada. Él ya fue jurado y tiene voz y voto para decir lo que dice. Creo que se van a tener que acostumbrar todos a que hoy está Oscar y por ahí ve cosas que otros no vemos".

Tras ver la nota de su colega, el marido de Patricia Sosa reflexionó: "Yo no soy productor de un género. Acá tengo que evaluar si alguien canta o no, no hace falta ser especialista en nada. Entendés o no entendés de música, no se trata de saber de un género. Me parece que después de 40 años tener que ponerme a explicar qué digo, qué no, no da. Ya no me entran las balas".

Contento por volver a ocupar una silla en el estrado, Mediavilla comentó: "Me gusta ser jurado. No me molesta en absoluto". Y, enseguida, contó qué le dijo su mujer, Patricia Sosa: "Le gustó, le pareció que estuve bien. También tuve saludos de las Elegidas. Ayer estaban muy activas en el chat. Son todas muy amigas de la casa, muy buena gente, me saludaron con mucho cariño", indicó mientras advertía que Karina no forma parte de ese grupo.