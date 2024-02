escuchar

Desde que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, abandonaron sus funciones reales y se mudaron a California para perseguir una vida independiente de la corona británica, abundan las especulaciones sobre el origen de esa medida. Para muchos, las diferencias entre Markle y su concuñada, la princesa y esposa del príncipe William, Kate Middleton, fueron decisivas para esa mudanza. Ahora, medios norteamericanos publicaron que hay una esperanza de reconciliación entre ambas mujeres, ya que Meghan se habría contactado con Kate y con el rey Carlos III, ambos afectados por cuestiones de salud. La j sería parte de un plan mayor de Meghan y Harry para reconectar con la familia real.

Harry y Meghan se alejaron de la familia real en 2020 y acusaron a un integrante de racismo, sin mencionar el nombre @sussexroyal/ Instagram

Para untar las cosas con un poco de mermelada real, aquí los títulos: Meghan y Harry son los duques de Sussex; William y Kate, príncipes de Gales. William es el primero en la línea de sucesión al trono, mientras que Harry ocupa la quinta posición, por debajo de sus sobrinos.

Desde que habría sido ocasionada por una diferencia sobre un vestido, un problema con un brillo labial o un antiguo enamoramiento del príncipe Harry por la esposa de su hermano, la génesis verdadera del conflicto entre ambas mujeres es hasta hoy un verdadero misterio. Meghan Markle dijo que Kate la hizo llorar antes de su boda por un disgusto relacionado con los vestidos de las niñas. La prensa británica publicó en su momento que las lágrimas habían corrido en la dirección inversa: habían sido causadas por Meghan y habían rodado por las mejillas de Kate.

Acusaciones y alejamiento

Meghan Markle camina hacia el altar acompañada del entonces príncipe Carlos (hoy rey); Harry espera por ella JONATHAN BRADY

En 2020, los duques de Sussex anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia británica y en 2021 se hizo público que no volverían a ejercer funciones reales. Ese mismo año, la pareja dio una explosiva entrevista televisiva en la que acusó a un miembro de familia real de racismo. En su docuserie de Netflix, Harry y Meghan, el dúo acusó a “la institución” de haber impulsado la divulgación de historias negativas sobre ellos en los medios británicos. En su libro publicado en 2023, Spare, Harry acusó a su hermano de haberlo atacado físicamente en 2019 por una pelea sobre Meghan.

El deshielo Londres-California

Harry viajó a Londres a ver a su padre ni bien se enteró de que estaba enfermo Martin Meissner - Pool AP

Las tragedias tienen el poder de acercar hasta a los hermanos más distanciados, los cuñados que más se detestan, los padres e hijos que hace años no se dirigen la palabra. Y eso es precisamente lo que está pasando en Londres-California: la enfermedad del rey Carlos, a quien se le ha diagnosticado un tipo de cáncer, ha acercado los continentes. No es el único en la familia afectado: Kate tuvo que someterse recientemente a una cirugía abdominal sobre la que no se sabe mucho.

Ni bien se hiciera pública la noticia sobre la enfermedad de su padre, el príncipe Harry se tomó un vuelo de Los Ángeles a Londres para visitarlo. El encuentro que no sucedió, sin embargo, fue el de los hermanos: Harry y William no se vieron, echando por la borda un poco los rumores de reconciliación entre ellos. Pero medios anglosajones afirman ahora que la vía de la reconciliación podría estar trazándose por otros rumbos. Así como, según rumores, la trifulca se habría originado en algún disgusto entre las esposas, es desde ellas mismas que podría llegar la revinculación.

“Meghan ha contactado a Kate y a Charles”

Una funte le aseguró a US Weekly que Meghan habría contactado a Kate Archivo La Nación

“Meghan ha contactado a Kate y a Charles”, dijo una fuente a US Weekly. “Así que se están haciendo movimientos en pos de la reconciliacón”. Una segunda fuente añadió: “Meghan apoya a Harry en todo esto y le desea a la familia real (incluida Kate) lo mejor”. La fuente agregó que Kate está “abierta” y “dispuesta a ir para adelante” con la reconciliación pero que “no se meterá” en los asuntos entre su esposo y su hermano.

“Pueden usar esto como un punto de partida”, añadió la fuente. “El consenso es que la vida es demasiado corta y hay esperanza de que esto llevará a reparar la fisura”.

Harry pidió que Camila no estuviera presente

La enfermedad del rey Carlos estaría uniendo a la familia distanciada Ludovic Marin - POOL AFP

La fuente también proclamó que si bien Meghan no acompañañó a Harry al Reino Unido la semana pasada, apoya totalmente la decisión de su esposo de reconectar con su familia. “Meghan estaba absolutamente de acuerdo con que Harry debía estar ahí”, dijo la fuente. “Pudo decirle a su padre cuánto lo ama y obtener información más detallada sobre lo que Carlos está enfrentando”.

Según el diario The Daily Mail, la reunión de Harry con su padre duró solamente 45 minutos. Harry habría pedido expresamente que su madrastra, la reina consorte Camilla Parker Bowles, no estuviera presente durante el encuentro.

Harry cree que la enfermedad de su padre podría unirlos

Harry estaría buscando reconectar con su familia y Meghan lo apoyaría en la partida

Otra fuente ha asegurado a Page Six que el príncipe Harry hasta estaría dispuesto a regresar a sus funciones reales si el rey Carlos se lo pidiera, como parte de un plan maestro de reconciliación que estarían tramando los duques de Sussex para volver a acercarse a la familia real (algo mencionado por varias fuentes).

El viernes, en diálogo con Good Morning America, Harry dijo que ama a su familia y que el diagnóstico de su padre podría unirlos. “En todas las familias lo veo día a día: la fuerza de la unidad familiar al reunirse”, dijo en un fragmento de la entrevista emitida por la cadena ABC. “Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, une a las familias”, agregó.

LA NACION