Victoria Beckham y su hijo Cruz interpretaron juntos un tema de las Spice Girls y revolucionaron las redes

Si bien lleva años abocada al mundo de la moda como diseñadora y empresaria, esta semana Victoria Beckham sorprendió a sus 33.3 millones de seguidores con “una vuelta a sus inicios”, lejos de las pasarelas y cerca de la música. La invadió un dejo de nostalgia y decidió volver a cantar un tema de las Spice Girls. Pero, no lo hizo sola, ni tampoco acompañada por alguna de sus excompañeras de grupo, sino con a su hijo Cruz Beckham, quien se dedica a la música. La escena de madre e hijo dio mucho de que hablar y causó furor en las redes sociales.

Corría 1994 cuando Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Geri Halliwell se convirtieron en las Spice Girls y alcanzaron la fama mundial con hits como “Wannabe”, “Say You’ll be There” y “Spice Up Your Life”. En 2001 se separaron oficialmente, pero en los años siguientes volvieron a reunirse, hicieron giras y en 2012 cantaron en los Juegos Olímpicos de Londres. Si bien actualmente cada una está por su lado, enfocadas en sus propias vidas, proyectos y familias, eso no quita que, cada tanto, abran el baúl de los recuerdos.

Las Spice Girls: Melanie Chisholm, Geri Horner, Melanie Brown, Victoria Beckham y Emma Bunton Archivo

Quien lo hizo recientemente fue Victoria Beckham. Se reunió con Cruz, su hijo de 20 años fruto de su relación con David Beckham, con quien también tiene a Brooklyn (26), Romeo (23) y Harper (14) para interpretar juntos la canción de las Spice Girls, “Viva Forever”. La escena fue completamente casual y descontracturada, y encantó a todos.

Victoria Beckham y su hijo Cruz interpretaron juntos "Viva Forever" de las Spice Girls (Foto: Captura de video / Instagram @victoriabeckham)

El escenario elegido fue el living de su casa. Victoria se sentó en uno de los sillones, vestida con un cómodo look de campera y pantalón gris de algodón, el cabello suelto, la cara desprovista de maquillaje y una manta sobre las piernas. Cruz se acomodó en otro de los sillones, también con una vestimenta relajada de remera blanca estampada y un jogging de algodón, agarró la guitarra, dejó cerca el celular para reproducir la canción y acompañó a su madre. Cantaron juntos y compartieron un íntimo y especial momento. La empresaria quedó tan encantada con la performance de Cruz que no dudó en filmarlo con su teléfono.

Los usuarios quedaron encantados con el video (Foto: Instagram @victoriabeckham)

El clip causó furor en las redes sociales y tuvo 13.5 millones de reproducciones. “Wow, este video es tan hermoso”; “Lindo porque podés recrear esto con tu hijo”; “Esto me lleva de vuelta a mi adolescencia”, “¡Todos los niños de los 90 ahora mismo recordando a la mejor banda de chicas de todos los tiempos! Traigan de vuelta a las Spice Girls”, comentaron algunos usuarios. Incluso Antonela Roccuzzo le dio su apoyo a su amiga y comentó la publicación con dos emojis de corazones.

Esta no es la primera vez que Victoria Beckham sorprende a sus fanáticos con un destello de su época como artista pop. El 17 de abril de 2024, durante su mega fiesta por sus 50 años, se reencontró con Bunton, Chisholm, Brown y Horner y durante un momento de la noche - que según la homenajeada fue la mejor de su vida - bailaron y cantaron juntas su éxito “Stop”. El video de la escena que filmó David Beckham no tardó en volverse viral y más de un fan fantaseó con la idea de alguna vez volver a verlas juntas en algún escenario.