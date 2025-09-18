Victoria Beckham se quebró en plena entrevista con su marido, David Beckham

El 9 de octubre de 2025, Netflix estrenará la serie documental Victoria Beckham, una producción de tres episodios que ofrece una mirada íntima a la vida de la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls. Recientemente, el gigante del streaming adelantó el tráiler oficial y en el mismo se pudo ver cómo la cantante se quiebra en plena entrevista con su marido, David Beckham.

Victoria se emocionó hasta las lágrimas al expresar su deseo de que su esposo y sus hijos se sientan orgullosos de ella (Foto: Captura: netflix)

El emotivo momento en que Victoria no pudo contener las lágrimas se dio al hablar del deseo de que su esposo y sus hijos se sientan orgullosos de ella. “Si hicieras sándwiches de queso, igual estaríamos orgullosos”, le dijo David y demostró su amor incondicional. “Bueno, no podría hacer un sándwich de queso muy bien”, respondió Victoria con algo de humor mientras se secaba las lágrimas.

La empresaria publicó el tráiler en su cuenta de Instagram, donde acumula 33 millones de seguidores, con un emocionante mensaje: “Creo que la vulnerabilidad es una fuerza real, y de eso trata este documental: desde las Spice Girls hasta los altibajos que me marcaron a lo largo del camino“.

“Nunca olvidé mis orígenes... Me emociona enormemente ofrecer a la gente un vistazo tras bambalinas de los negocios que he construido durante las últimas dos décadas y celebrar a las personas extraordinarias que lo hacen posible. Les estoy infinitamente agradecida y emocionada por todo lo que está por venir”, concluyó.

El posteo de Victoria Beckham en Instagram que ya acumula más de 200 mil "me gusta" (Foto: Captura @victoriabeckham/)

Lo cierto es que la serie, dirigida por Nadia Hallgren (conocida por Becoming), profundiza en su evolución personal y profesional, desde sus inicios como “Posh Spice” hasta su consolidación como empresaria en la industria de la moda. A través de imágenes inéditas y testimonios de amigos cercanos como Eva Longoria y Tom Ford, se revela el proceso detrás de sus colecciones y su participación en la Semana de la Moda de París.

Además, se abordan temas como las dificultades financieras que enfrentó su marca, momentos de vulnerabilidad y su relación con su familia, entre ellos su esposo y sus hijos. A lo largo de tres capítulos, la serie documental ofrece una visión de una mujer que siempre tuvo todas las miradas encima y logró reinventarse en múltiples facetas de su vida.

Victoria saltó a la fama mundial en la década de 1990 como miembro del grupo pop Spice Girls, donde fue conocida como "Posh Spice" (Foto: Instagram @victoriabeckham)

En una entrevista con Bloomberg, reveló que fue el futbolista quien la animó a realizar la serie. “Para ser sincera, no estaba segura de que nadie quisiera ver lo que hago cada día. Se centra en lo que hago y en mi papel como fundadora y directora creativa de las dos marcas. Lo pensé mucho y me di cuenta de que era el momento de hacerlo”, reveló.

Victoria está casada con el exfutbolista David Beckham desde 1999, y tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper (Foto: Instagram @davidbeckham)

Con respecto a su llanto en plena entrevista con su marido, comentó: “Hay lágrimas. Y el otro día se me ocurrió: ¿qué voy a pensar cuando vea esas lágrimas en una pantalla gigante? ¿O en un iPhone? Para ser completamente honesta, ahora estoy en manos del editor“.

Y continuó: “Me definió mucho un periodo de cuatro años en mi vida en el que formé parte de las Spice Girls. Y estoy muy orgullosa de eso. Pero con eso vinieron todas las ideas preconcebidas. Llevo casi 20 años en la industria de la moda creando mis propias colecciones. Y me llevó todo este tiempo sentirme lo suficientemente segura de lo que hago y de mi marca, sabiendo que ahora es el momento de hablar de mi pasado".

“Puedo hablar de mi trayectoria, puedo hablar de mis dificultades, porque puedo hacerlo con la seguridad de que no perjudicará a la marca. No se endulza nada”, concluyó Victoria Beckham.