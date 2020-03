Melanie Griffith junto a su madre, Tippi Hedren, en un evento años atrás Crédito: GROSBY GROUP

Melanie Griffith sorprendió a sus seguidores este fin de semana con una imagen que subió a su cuenta de Instagram . No de ella, sino de su madre, la también actriz Tippi Hedren. La matriarca de la familia cumplió 90 años el pasado 19 de enero y su hija ha hecho alarde de su saludable aspecto en su reciente publicación: " Mi madre de 90 años. Todavía está en el juego ", escribió Griffith acerca de una instantánea tomada por el fotógrafo Bill Dow, en la que su progenitora posa muy canchera en color negro.

La actriz ya había felicitado públicamente a Hedren el mismo mes de enero con el siguiente mensaje: "Mi preciosa y elegante madre cumplió 90 ayer. Feliz cumpleaños, Tippi". La imagen en esta ocasión fue realizada dos meses antes y demuestra lo bien que se conserva la actriz. Griffith también le dedicó unas hermosas palabras en navidades: "Mamá es una chica fiestera desde siempre. Todavía sigue maravillando a todo el mundo [...]. Tacones altos y leggins, piel sintética, diamantes y vino. ¡Esa es mi madre!".

Hedren lleva sin ejercer su profesión desde hace un par de años. Su nieta Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, ha denunciado en varias ocasiones cómo Hollywood se olvida de las intérpretes femeninas cuando envejecen. "¿Por qué mi madre no está en las películas? Es una actriz extraordinaria . [...] ¿Por qué mi abuela no está en las películas? Esta industria es (...) brutal", expresó la joven actriz durante una entrevista con la edición británica de Vogue.

En 2015 las tres generaciones de actrices se dejaron ver juntas en los premios Elle Mujeres de Hollywood: Tippi Hedren, Melanie Griffith y sus hijas Dakota Johnson y Stella del Carmen Banderas, esta última fruto de su relación con el actor español. Vestidas las cuatro de negro acudieron al hotel Four Seasons de Beverly Hills para apoyar a Johnson, que recibió el premio como estrella emergente gracias a sus protagonismo en la saga Cincuenta sombras de Grey. Robbie Myers, directora de la revista Elle, explicó durante la gala que se premiaba a ocho mujeres, entre ellas Johnson, "cuyo trabajo requiere un momento de reflexión por iluminar lo que significa ser una mujer hoy".

Mientras la carrera de Johnson se estabiliza -estrenó el año pasado tres películas y tiene dos proyectos aún por presentar-, la de Hedren está estancada. Su último trabajo fue en The Ghost and The Whale , de 2017, pero ha quedado para la historia como musa de Alfred Hitchcock. De hecho su debut fue con el director británico en Los pájaros , de 1963.

No obstante, la admiración y el trabajo se convirtió en una experiencia horrible para la actriz . En 2016 Hedren publicó unas memorias, tituladas Tippi, en las que denunció el acoso sexual que sufrió por parte de Hitchcock. En sus páginas aseguró que durante los seis meses que duró el rodaje, sufrió constantes abusos por parte del director, que la intimidó y fue cruel con ella. Hedren afirmó que sus compañeros de reparto, especialmente Rod Taylor, tenían prohibido hablar con ella o tocarla. También relató que, cada vez que el cineasta la veía reírse o hablar con un hombre, se volvía "muy frío" e "irritable" y se quedaba mirándola "fijamente de una forma inexpresiva, incluso si en ese momento él estaba hablando con un grupo de gente al otro lado del set de rodaje".

Hitchcock vio a Hedren en un anuncio de televisión y decidió contar con ella en Los Pájaros y en Marnie (1964). Pero su interés en la actriz pronto se volvió una obsesión. Hedren aseguró que una vez se abalanzó sobre ella e intentó besarla en su limusina. "Fue horrible, un momento horrible", escribió la actriz, que explicó que no dijo nada a nadie porque en la década de los sesenta no se hablaba del acoso sexual. Además, añadió que en el estudio habrían creído la versión del director: "¿Quién de los dos era más valioso para ellos, él o yo?". La situación entre ambos era tan tensa, que Hedren contó que en una ocasión su compañera de reparto Suzanne Pleshette se le acercó para tratar de animarla y le dijo que los rodajes no siempre eran así.